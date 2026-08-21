Japon : Sunao Takami exécuté pour l’incendie meurtrier d’Osaka en 2009

Le Japon a exécuté Sunao Takami, 58 ans, vendredi 21 août 2026, pour l’incendie volontaire d’une salle de pachinko qui avait fait cinq morts à Osaka en 2009. L’annonce du ministère de la Justice marque la première exécution depuis l’arrivée au pouvoir de la Première ministre Sanae Takaichi en octobre 2025.

Le ministère a indiqué que le condamné avait été pendu vendredi matin. Lors d’une conférence de presse à Tokyo, le ministre de la Justice, Hiroshi Hiraguchi, a déclaré avoir ordonné l’exécution après un examen « prudent et approfondi » du dossier, selon l’Associated Press.

Le 5 juillet 2009, Sunao Takami avait répandu de l’essence dans une salle de pachinko très fréquentée du quartier de Konohana, à Osaka, avant d’y mettre le feu avec une allumette. Quatre clients et un employé avaient été tués, et dix autres personnes blessées, d’après les éléments présentés par le ministre.

Takami avait été reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre et d’incendie criminel, puis condamné à mort en 2011 par le tribunal de district d’Osaka. La Cour suprême avait rejeté son recours en 2016, rendant la peine définitive.

Première exécution depuis juin 2025

La précédente exécution au Japon remontait au 27 juin 2025. Takahiro Shiraishi, surnommé le « tueur de Twitter », avait alors été exécuté après sa condamnation pour le meurtre et le démembrement de neuf personnes dans son appartement de Zama, près de Tokyo.

Le Japon et les États-Unis restent les deux seuls pays du G7 à appliquer la peine de mort. Au Japon, les exécutions sont entourées d’un strict secret et les condamnés ne sont généralement informés de leur pendaison que le matin même, selon l’Associated Press.

Hiroshi Hiraguchi a précisé que 100 personnes se trouvaient encore dans les couloirs de la mort au Japon après l’exécution de vendredi, dont 43 avaient engagé une procédure de révision de leur procès.