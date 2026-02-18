James Van Der Beek a renouvelé ses vœux avant de mourir

James Van Der Beek et sa femme Kimberly ont renouvelé leurs vœux lors d’une cérémonie intime, deux jours avant le décès de l’acteur, survenu le 11 février à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer colorectal diagnostiqué en 2023. La famille a partagé des éléments sur ces derniers instants et demandé le respect de leur intimité, tandis que des proches et des admirateurs ont multiplié les témoignages de soutien.

James Van Der Beek et sa femme Kimberly ont renouvelé leurs vœux lors d’une cérémonie intime, deux jours avant le décès de l’acteur, survenu le 11 février à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer colorectal diagnostiqué en 2023. La famille a partagé des éléments sur ces derniers instants et demandé le respect de leur intimité, tandis que des proches et des admirateurs ont multiplié les témoignages de soutien.

Dans un communiqué, les proches de l’acteur ont indiqué que James David Van Der Beek avait affronté ses derniers jours « avec courage, foi et dignité ». Ils ont précisé qu’il y avait « beaucoup à partager concernant ses volontés, son amour pour l’humanité et le caractère sacré du temps », tout en demandant pour l’instant « le respect de notre intimité » et du recueillement.

Des clichés diffusés par la famille montrent l’acteur affaibli lors de ses derniers moments mais entouré des siens. Sa femme, Kimberly Brook, a accepté de s’exprimer auprès du magazine People et a relaté la décision de renouveler les vœux conjugaux dans la chambre du couple, entourés d’amis proches et de membres de la famille, certains ayant suivi la cérémonie via une connexion Zoom.

James Van Der Beek : le mariage inattendu

Selon le récit transmis aux médias, le renouvellement des vœux a été organisé de manière improvisée. Le couple aurait pris cette décision deux jours avant la mort de l’acteur. Des amis ont offert de nouvelles alliances, la chambre a été décorée de fleurs et de bougies, et la cérémonie a eu lieu depuis leur lit, qualifiée par Kimberly de « simple, belle et touchante ». Plusieurs proches du couple étaient présents physiquement, d’autres ont assisté à distance.

James Van Der Beek était père de six enfants, dont les âges ont été indiqués par la famille comme allant de 4 à 15 ans. Il avait épousé Kimberly Brook le 1er août 2010 à Tel Aviv. Avant cette union, il avait été marié à l’actrice Heather McComb entre 2003 et 2009.

La disparition de l’acteur, connu notamment pour son rôle dans la série Dawson, a suscité de nombreux hommages et des messages de soutien du monde entier. Les proches ont partagé plusieurs images des derniers instants de James Van Der Beek et ont souligné l’importance accordée par la famille à la préservation de son intimité pendant cette période.