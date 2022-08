« J’ai un attachement particulier, un peu émotionnel, pour la France », Patrice Talon

Le président béninois a répondu présent à l’invitation du Mouvement des entreprises de France (Medef), dans le cadre de La Rencontre des Entrepreneurs de France (LaREF22). Face aux participants du panel portant sur les relations entre l’Europe et l’Afrique, Patrice Talon a tenté de séduire les entrepreneurs français, au point d’exprimer son attachement particulier pour le pays d’Emmanuel Macron.

Patrice Talon souhaite une forte implication des entrepreneurs français sur le marché des affaires au Bénin. Comme il l’avait souligné lors de la visite de Macron au Bénin, le président béninois a reprécisé la faible présence des entreprises dans l’investissement au Bénin. Il a fait constater que dans la zone industrielle spéciale mise en place, les asiatiques sont en train de marquer leur forte présence, contrairement aux Français. « Nous attendons que, une fois encore, l’Asie ne double pas la France sur ce terrain », a-t-il dit.

Patrice Talon semble prendre la défense des hommes d’affaires français, parce qu’il a une forte admiration pour leur pays. « J’ai un attachement particulier, un peu émotionnel, pour la France. Je ne parle que Français, je ne parle aucune autre langue. C’est mon insuffisance, je me sens bien quand je suis avec les Français. En plus, j’ai un patronyme qui ressemble un peu au vôtre, je m’appelle Talon », a-t-il déclaré.

« C’est maintenant qu’il faut venir »

Selon Patrice Talon, les entrepreneurs français doivent se presser de venir au Bénin. Il assure que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de leurs affaires. « Je l’ai dit au président Macron quand il était à Cotonou. J’ai dit : c’est maintenant qu’il faut venir ».

Nous avons fait les réformes qu’il faut pour mettre le pays au travail sérieusement. La justice, la police, la sécurité… fonctionne bien, je dirai même très bien. Patrice Talon.

Le Chef d’Etat béninois est également revenu sur les réformes opérées dans la législation du travail et l’encadrement de la grève. « Au Bénin, vous pouvez employer quelqu’un avec des contrats à durée déterminée indéfiniment », a précisé Patrice Talon.

Il a expliqué aux entrepreneurs français que le Bénin a changé sur tous les plans et offre désormais un environnement des affaires plus sain et bénéfique. Il a fait savoir que dorénavant, investir en Afrique, surtout au Bénin est plus aisé.