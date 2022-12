« J’ai perdu 2 enfants à cause de… », le président Buhari à cœur ouvert sur sa vie privée

Dans un film documentaire long métrage consacré à son parcours et sa vie privée, l’actuel président de la république fédérale du Nigéria a révélé avoir perdu deux de ses enfants à cause de la drépanocytose.

Pour ceux qui ne l’ont jamais su, Aïsha Buhari n’est pas la première épouse du président Muhammadu Buhari. Safinatu a été la première dame du Nigéria de 1983 à 1985. Elle a rencontré Muhammadu Buhari à l’âge de 14 ans et ils se sont mariés en 1971 alors qu’elle n’avait que 18 ans. Mais le couple a traversé par la suite des épreuves difficiles qui les ont même obligés à divorcer 1988.

A l’occasion de la célébration des 80 ans du président Buharu, un long métrage intitulé « Essential Muhammadu Buhari », a été diffusé le vendredi 23 décembre lors d’un dîner privé qui a réuni les familles et les proches collaborateurs du président. Dans ce film documentaire de 52 minutes, le président Buhari a déclaré avoir perdu 2 des 5 enfants qu’il a eu avec sa première épouse à cause de la drépanocytose.

Qu’il avait insisté pour que sa deuxième épouse soit de génotype AA afin que ses enfants n’héritent pas du S de son génotype AS, ayant perdu deux de ses enfants par sa défunte épouse à cause de la drépanocytose. « J’ai perdu 2 enfants à cause de la drépanocytose. C’est pourquoi j’ai insisté pour que ma deuxième épouse soit de génotype AA afin que mes enfants n’héritent pas le S de mon génotype AS« , a déclaré le président dans une interview.

Faut-il le rappeler, le général et homme d’État nigérian a eu 5 enfants avec sa première épouse avant son décès. Sur les cinq, trois sont toujours en vie à la date d’aujourd’hui, Magajiya-Fatima, Hadizatu-Nana, et Lami.