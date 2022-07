« J’ai hâte de commencer », Sterling réagit après son transfert à Chelsea

Chelsea a officialisé la venue de Raheem Sterling ce mercredi. Dans un communiqué publié par les Blues, l’international Anglais a pris la parole pour livrer ses premières impressions.

C’est l’un des gros coups de ce mercato estival. A la recherche de renforts en attaque, après le départ de Romelu Lukaku pour l’Inter Milan, Chelsea a jeté son dévolu sur Raheem Sterling. Et les Blues ont officialisé la venue de l’attaquant Anglais ce mercredi en provenance de Manchester City pour une somme de 53 millions d’euros. Dans un communiqué publié par le champion d’Europe 2021, Sterling s’est dit heureux d’être de retour à Londres. Il a également hâte de commencer sa nouvelle aventure sous la direction de Thomas Tuchel.

«Avant tout, c’est un plaisir d’être ici. J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas (Tuchel). Londres est ma maison et c’est là que tout a commencé pour moi. C’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge.

J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt. Je veux profiter de l’occasion pour remercier Todd (Boehly) et Behdad (Eghbali), le groupe de propriétaires, Thomas (Tuchel) et tous ceux qui ont participé au processus pour me faire venir ici. J’ai hâte de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain», a déclaré le désormais ex joueur des Sky Blues.

Raheem Sterling a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers aux Etats Unis pour débuter les entraînements. Il devrait disputer ses premières minutes avec Chelsea le dimanche prochain, lors d’un match amical contre America.