Isabelle Adjani remercie Donald Trump pour son intervention au Moyen-Orient

Isabelle Adjani , marraine de la 28e édition du Printemps des Poètes, a suscité une vive polémique en déclarant dans une interview à La Tribune Dimanche qu’elle « se réjouit de ce qui se passe en Iran » et en remerciant publiquement Donald Trump pour son action au Moyen‑Orient. Ces propos, tenus alors que la crise iranienne et ses répercussions régionales restent au cœur de l’actualité, ont déclenché réactions et débats sur les réseaux sociaux.

Dans l’entretien publié dimanche, l’actrice de 70 ans exprime son approbation à l’égard de l’intervention américaine qu’elle associe, dans ses propos, à l’« assassinat du chef suprême d’Iran ». Isabelle Adjani, qui cumule une carrière reconnue au cinéma et des démêlés judiciaires mentionnés dans la presse, a expliqué éprouver de l’effroi face à la situation en Iran qu’elle juge ancienne et aggravée.

Elle a déclaré : « Je me réjouis de ce qui se passe en Iran. Mon Dieu, on attendait ça ! » et ajouté ne pas vouloir que la communauté internationale se laisse « intimider par cette notion de droit international que ce régime de monstres intégristes n’a jamais respecté ». L’actrice a également confié avoir eu « tellement peur qu’il n’y aille pas du tout » en référence à l’intervention évoquée dans l’interview.

Isabelle Adjani provoque une vive polémique

Dans la même interview, Isabelle Adjani développe une vision contrastée de la situation iranienne en distinguant, selon elle, la société iranienne des groupes qu’elle qualifie d’intégristes. Elle affirme que, contrairement aux scénarios observés en Syrie, en Afghanistan ou en Libye, l’Iran disposerait d’un peuple « tellement évolué, tellement érudit, tellement fantastique, tellement raffiné » et que ce serait ce peuple qui « fera la peau aux Frères musulmans », selon la formulation rapportée par La Tribune Dimanche.

Ces formules ont immédiatement alimenté les échanges sur les plateformes sociales : certains internautes ont apporté leur soutien aux propos d’Adjani, tandis que d’autres les ont fermement condamnés. Un internaute a notamment écrit qu’il convenait de porter plainte, questionnant la légalité de tels propos, et l’intelligence artificielle de la plateforme X a répondu, selon la capture et les échanges partagés : « Aucune infraction n’est caractérisée ; une plainte n’aboutirait pas ».

Les déclarations d’Isabelle Adjani interviennent au moment où elle assume le rôle de marraine du Printemps des Poètes, manifestation culturelle qui s’ouvre ce lundi 9 mars, position soulignée dans la présentation de l’entretien. La mention de sa carrière — notamment son parcours ponctué d’importantes nominations et récompenses internationales — figure également dans les éléments de contexte fournis par l’article.

