Iran : les Gardiens de la Révolution promettent de venger une frappe meurtrière attribuée aux États-Unis

Le commandement des Gardiens de la Révolution a officiellement promis de venger les victimes d’un raid aérien meurtrier mené dans le sud de l’Iran. Son chef militaire, Ahmad Vahidi, s’est exprimé jeudi 3 septembre 2026 pour annoncer une riposte inévitable face à cette agression ayant coûté la vie à plusieurs personnes sur le territoire national.

L’attaque incriminée a pris pour cible un rassemblement festif organisé à l’occasion d’un mariage. Le bilan confirmé fait état de quatre personnes tuées sur le coup par la déflagration des projectiles, semant la terreur au milieu des célébrations familiales et provoquant d’importantes destructions matérielles sur les lieux du drame.

Dans une allocution officielle diffusée par la télévision d’État iranienne, Ahmad Vahidi a prononcé une mise en garde solennelle à l’égard des commanditaires. Le chef militaire a affirmé avec fermeté que « le sang pur de ces martyrs (…) ne restera pas impuni et sera certainement vengé », affichant la résolution de ses troupes à répliquer sans délai.

Les autorités iraniennes attribuent directement la responsabilité de cette frappe meurtrière aux forces armées américaines. Téhéran dénonce les manœuvres militaires menées par Washington dans la région et affirme que l’opération a frappé un périmètre civil ne présentant aucun caractère militaire.

Une escalade militaire ouverte

Cette promesse de riposte s’inscrit au cœur d’une séquence d’escalade des tensions militaires et de frappes récurrentes impliquant les forces américaines et la République islamique. Les deux camps maintiennent leurs unités opérationnelles en alerte maximale à travers l’ensemble des corridors stratégiques du Moyen-Orient.