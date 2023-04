Iran: le président Ebrahim Raïssi annoncé en visite officielle dans plusieurs pays africains

- Publicité-

Ebrahim Raisi, le président iranien, se rendra dans plusieurs pays africains avant la fin du mois de septembre, selon Valiollah Mohammadi Nasrabadi, directeur du département africain du ministère iranien des affaires étrangères, rapporté par l’agence d’information iranienne Iranian Students News Agency.

Alors que la Russie a annoncé son intention de resserrer les liens avec plusieurs pays africains, Téhéran veut en faire de même. Le directeur général pour l’Afrique du ministère iranien des affaires étrangères a annoncé que le président Ebrahim Raisi se rendrait dans plusieurs États africains au cours du premier semestre de l’année en cours. Lors d’une interview exclusive avec ISNA, une agence d’information iranienne, Valiollah Mohammadi Nasrabadi a déclaré : « Selon le calendrier, le président Raisi se rendra dans plusieurs pays africains au cours de la première moitié de l’année iranienne en cours ».

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et d’autres ministres se rendront également en Afrique pour participer à des commissions conjointes avec des pays africains et pour développer les relations bilatérales. Il a également indiqué que l’Iran avait invité les présidents de plusieurs pays africains à se rendre à Téhéran et que des hauts fonctionnaires de certains pays du continent africain avaient exprimé leur souhait de se rendre à Téhéran et que les responsables iraniens compétents planifiaient et finalisaient le calendrier de ces voyages.

« Nous prévoyons que les relations commerciales de l’Iran avec les pays africains augmenteront pour atteindre plus de deux milliards de dollars cette année, en fonction des interactions et des calendriers », a déclaré Valiollah Mohammadi Nasrabadi. « Les chiffres actuels du commerce entre l’Iran et l’Afrique ne sont pas acceptables. Conformément aux capacités et aux efforts des autorités de l’Iran et des pays africains, nous nous attendons à ce que la coopération et les relations économiques s’élargissent », avait déclaré le Président de la République islamique, Ebrahim Raïssi.