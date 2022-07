Intrigue politique: Joseph Djogbénou en route pour une nouvelle mission ?

On sait désormais la finalité de l’audience sollicitée par le professeur Joseph Djogbénou ce lundi 11 Juillet 2022 respectivement auprès du chef de l’Etat le président Patrice Talon et auprès du président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou. A un an de la fin de son mandat, l’universitaire dépose le tablier et quitte la cour constitutionnelle, mais pour quelle destinations?

La visite de courtoisie du président de la cour constitutionnelle Joseph Djogbénou à l’ancien président de l’assemblée nationale, Adrien Houngbédji et la double audience que l’ancien ministre de la justice a eu au cours de la journée du lundi 11 Juillet 2022 n’étaient pas anodines.

Ces visites impromptues du président de la cour constitutionnel, du moins celui l’était il y a encore quelques heures, étaient pour du reste suspectes aux yeux de certains observateurs de la vie politique du pays. La double audience de lundi dernier a fini par convaincre certains qu’il y a quelque chose qui se tramait.

Mais beaucoup était loin d’imaginer la démission du président de la cour constitutionnelle, Me Joseph Djogbénou, une démission qui est tombée ce mardi à la surprise générale. Même si la chose était envisagée au regard des indiscrétions qui annoncent l’ancien avocat du chef de l’Etat dans la course pour les législatives de 2023, il n’était pas aisé d’imaginer que la démission pouvait intervenir de si tôt.

De toutes les façons, depuis 2016, les acteurs politiques, notamment de l’opposition et le peuple béninois de façon générale, ont toujours accusé de retard sur les faits politiques du pays tant le régime a toujours une longue d’avance sur tout le monde.

La démission de Joseph Djogbénou devait-elle surprendre ?

A priori, la démission du président de la cour constitutionnelle ne devrait pas surprendre. En effet, depuis quelques jours, cette éventualités est évoquée dans certains milieux et par certains analystes politiques.

Cependant, beaucoup liaient les dernières sorties de l’universitaire au 1er Août où le Bénin commémore ses 62 ans d’accession à la souveraineté internationale. L’audience au palais de la présidence lundi dernier et ensuite les échanges avec le président de l’Assemblée nationale ont dû convaincre certains qu’il y a des concertations de haut niveau en faveur de ceux que d’aucuns qualifient de prisonniers et d’exilés politiques.

Beaucoup de béninois qui ont observé ces va-et-vient de l’ancien président de la cour constitutionnelle, ont certainement pensé qu’une loi d’amnistie est en gestation pour le retour au bercail de Sébastien Germain Ajavon, Léhadi Soglo, Valentin Djènontin, Komi Koutché pour ne citer que ceux-là.

Les dernières audiences accordées par le président de la République aux anciens chefs d’Etat Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi, ensuite aux anciens président de l’assemblée nationale et à des corps diplomatiques accrédités en République du Bénin confortent bien cette thèse de loi d’amnistie. Mais pour l’heure, c’est la démission de Joseph Djogbénou qui est servie. Le puzzle reste entier et il faut davantage creuser les méningites pour décrypter la carte qui se joue.

Au demeurant, des indiscrétions annonceraient depuis la fin de la semaine dernière, une éventuelle démission du président Joseph Djogbénou. c’est désormais chose faite. Le regard est désormais tourné vers la machine politique de la mouvance pour voir la suite du scénario.

Législatives 2023, Joseph Djogbénou pour succéder à Louis Vlavonou?

Le bruit avait couru il y a quelques jours que le président de l’assemblée nationale neuvième législature aura pour nom, Joseph Djogbénou. Supputations de politiciens? En tout cas la démission ce mardi 11 Juillet 2022 du président de la cour constitutionnelle tend à donner à priori une certaine crédibilité à cette rumeur.

On pourrait dire que le président Joseph Djogbénou a déposé sa démission pour se préparer à affronter les élections législatives qu’il a fixées lui-même au 08 janvier 2023. Si le schéma de la mouvance est de remplacer Louis Vlavonou qui n’a pas manqué à sa fidélité au régime en place par un autre homme de confiance, alors Joseph Djogbénou n’est pas une mauvaise partie.

Nul n’ignore ce que représente la neuvième législature, celle de transition qui débouchera sur l’alignement des élections. Nulle n’ignore non plus l’importance que revêt l’élection présidentielle de 2026 pour l’actuel régime dont l’ambition est de pérenniser ses acquis au moment où l’opposition entend faire feu de tout bois pour rétablir selon leur dire les acquis démocratiques qui seraient remis en cause par le pouvoir Talon.

Certains opposants pensent même que des choses se trament pour tenter un éventuelle troisième mandat à l’actuel locataire de la Marina bien que ce dernier ait clamer urbi et orbi qu’il est à son « second mandat ». Il va donc sans dire que la polémique va flamber dans le milieu politique les jours à venir si le président démissionnaire de la cour constitutionnelle manifeste son intention de se présenter aux élections législatives de 2023.

Magiciens des projets de loi à polémique alors qu’il était ministre de la justice, Joseph Djogbénou va-t-il à nouveau servir la cause de son ex client et ami devenu président de la République? Seul le temps édifiera les uns et les autres. En tout cas, depuis 2016, l’acteur de la société civile devenu acteur politique avec le soutien « de la télécommande de Paris » porte bien la boutade fétiche « surgir, agir et disparaitre ». Il n’est donc pas exclu que l’assemblée nationale soit le prochain lieu d’apparition de l’homme où il agira avant de disparaître.

Mais loin de ces supputations, cette démission du professeur de droit peut ouvrir la voie à une mission à l’internationale pour le rayonnement de Bénin tant les qualités intellectuelles et la compétence de l’homme ne sont point à remettre en cause.