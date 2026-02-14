Inter Milan – Juventus (Serie A J25): chaîne et horaire de diffusion en direct

Inter Milan accueille la Juventus Turin ce soir à l’Estadio Giuseppe Meazza, coup d’envoi prévu à 19h45 pour le compte de la 25e journée de Serie A.

Inter Milan accueille la Juventus Turin ce soir à l’Estadio Giuseppe Meazza, coup d’envoi prévu à 19h45 pour le compte de la 25e journée de Serie A.

La rencontre oppose deux formations aux objectifs clairs : le club milanais, en tête du championnat, reçoit une Juventus remontée et installée dans le Top 4, pour un affrontement qui pourrait peser sur la course au Scudetto.

Où regarder la confrontation en direct ?

Publicité

Diffusion et plateformes

La rencontre sera retransmise sur plusieurs bouquets et services payants. Les abonnés pourront la suivre notamment via DAZN, SuperSport, Sport TV, Sky Sports, New World TV, beIN Sports ainsi que les offres du groupe Canal+.

Selon votre localisation, la disponibilité et le canal exact peuvent varier : certaines chaînes proposent aussi un service de streaming en ligne ou une option replay. Pensez à vérifier auprès de votre opérateur ou application dédiée pour connaître le flux accessible dans votre pays et les modalités d’abonnement.