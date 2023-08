Inter Miami: les prix des places s’envolent pour le prochain match de Messi

Pour assister aux quarts de finale de la Leagues Cup entre Charlotte et l’Inter Miami de Lionel Messi, les spectateurs devront débourser 203 dollars minimum. Cela représente deux à quatre fois le prix des billets pour les autres rencontres de la compétition.

L’Inter Miami va disputer les quarts de finale de la Leagues Cup, après sa victoire au tour précédent contre Dallas aux tirs au but. Et pour assister à cette rencontre, les spectateurs et fans de la Pulga devront mettre la main à la poche. En effet, selon les informations rapportées par RMC Sport ce mardi, les billets pour ce duel sont disponibles à des prix exorbitants, démarrant à 203 dollars (185 euros) pour le billet le moins cher, positionné derrière un poteau de corner, taxes incluses.

Cette somme représente deux à quatre fois plus que les autres rencontres disponibles, et pourtant les fans sont prêts à payer le prix fort pour assister à ce spectacle. Le Drive Pink Stadium de l’Inter Miami devrait accueillir pas moins de 21 000 supporters, dont beaucoup viendront spécialement pour admirer Lionel Messi en action. Récemment, lors d’un autre match de Leagues Cup contre Atlanta, des centaines de fans avaient quitté le stade après que l’Argentin ait été remplacé, preuve de l’engouement incroyable autour de la superstar.

La frénésie des prix devrait continuer. Si l’Inter Miami se qualifie pour la finale prévue le 19 août, les prix pourraient atteindre des sommets inégalés. Ensuite, ce sera au tour de la Major League Soccer (MLS), le championnat américain, de reprendre ses droits, et Lionel Messi y fera ses débuts. Les coéquipiers de de la Pulga débuteront contre Charlotte, et les billets pour le match coûteront au minimum 184 dollars (168 euros). L’impact financier de Lionel Messi sur son club, mais également sur le football américain est déjà hors norme.

