Insultes, crachats et Bagarre: Cityzens et Colchoneros se renvoient la balle

Le match retour du quart de finale de la Ligue des champions entre l’Atletico Madrid et Manchester City (0-0) mercredi soir, a connu une triste épilogue avec des insultes, des crachats et une grosse échauffourée entre les joueurs en fin de rencontre. Une scène déplorable pour laquelle chaque camp renvoie la responsabilité sur l’autre.

Si le Wanda Metropolitano n’a pas suffi à l’Atletico Madrid pour se qualifier pour les demi-finale de la Ligue des champions, le chaud bouillant stade des Colchoneros a connu cependant une fin de match regrettable lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Si le résultat nul (0-0) laisse penser que la rencontre a été très calme, il en rien avec des tensions tout au long de la partie. Et même après le coup de sifflé final où une grosse échauffourée a éclaté entre les joueurs des deux équipes. Le joueur des Colchoneros, Stefan Savic, aurait lui reçu un coup de poing au visage. La police a même dû intervenir pour remettre de l’ordre… en vain.

« Une attitude absurde » des Colchoneros

Une triste scène à laquelle les deux camps se renvoient la balle. Interrogé à ce sujet, Aymeric Laporte a dénoncé l’attitude « absurde » des Colchoneros. « Il ne faut pas croire que tout a été généré par notre équipe« , a prévenu le défenseur français de City. John Stones lui a emboîté le pas : « Nous savions que ce n’était pas un endroit facile où se rendre, c’est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s’est défendus et dont on s’est contrôlés a été incroyable« , a confié le défenseur à BT Sport. Avant de poursuivre.

« On sait qu’ils essaient de faire des choses comme ça parfois et on a bien géré cela, a-t-il repris. On a gardé notre calme, c’est facile d’être entraînés dans des choses comme cela (…) Je ne veux pas m’appesantir là-dessus car sur les deux manches nous avons joué incroyablement contre une équipe expérimentée dans ce qu’elle fait« .

« Nous sommes tous des footballeurs et nous savons que ce qu’il se passe sur le terrain doit rester là, a toutefois relativisé Rodri au micro de la Movistar. C’était un match très tendu avec un résultat sur le fil. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé. Une petite bagarre a eu lieu… J’ai essayé de m’éloigner. Ce sont mes anciens coéquipiers et ce genre de choses n’est jamais agréable. Mais c’est juste anecdotique, et nous avons réussi à les séparer« .

Gagner, peu importe la manière

Dans le camp des Colchoneros, on estime que ces échauffourées proviendraient de l’attitude des joueurs de Manchester City qui refusaient de jouer en fin de match, passant plus de temps au sol au moindre duel. « Aujourd’hui, cela s’est vu, a accusé Koke. Souvent, c’est nous qui recevons les critiques. Mais aujourd’hui, nous sommes fiers de ce que l’équipe a produit (…) Ils se sont jetés par terre uniquement pour perdre du temps. J’ai hâte de voir ce que penses les gens après ce match…Il faudrait voir qui a perdu le plus de temps entre nous et eux, lui a répondu indirectement Laporte. Ils l’ont fait par le passé et les autres équipes ne se sont pas plaintes. L’arbitre est là pour arrêter les actions qui font perdre du temps. ».

« Il n’y a rien à dire sur les pertes de temps. Il y a toujours un arbitre pour gérer les règles. Félicitons l’adversaire, qui a joué un grand match et pratiqué le football auquel nous avons toujours et habitués« , a pour sa part confié l’entraineur de l’Atletico, Diego Simeone, qui a préféré mettre un terme à la polémique. Mais non sans défendre encore une fois son style de jeu. Pour El Cholo, seul compte le résultat peu importe comment.

« Je suis très déçu parce qu’on est éliminés, et je veux toujours gagner, peu importe comment. Car les victoires se célèbrent, et c’est la chose la plus importante dans le football. Comme pour tout dans la vie, j’ai des priorités. Ma priorité absolue est de gagner. Et ensuite, c’est d’être fier de ce que mon équipe produit. Je suis fier de cette équipe de l’Atlético, parce qu’elle se bat. On a notre manière de jouer, bonne ou mauvaise, mais on se bat« , a ajouté le technicien argentin.

Qui a raison ou qui a tort? De toute façon, ce match débridé a laissé de trace dans les deux camps. Si l’Atletico Madrid est éliminé du tournoi en plus de perdre Felipe pour deux cartons jaunes, Manchester City lui poursuit l’aventure mais a enregistré deux blessés, Kyle Walker et Kevin de Bruyne. Le dernier cité pourrait même manquer les demi-finales de la C1 contre le Real Madrid, selon la presse espagnole.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer