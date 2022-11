Insécurité au Sahel: la CEDEAO et l’UA veulent conjuguer les efforts de lutte contre le terrorisme

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine ont souligné l’impérieuse nécessité pour elles, de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel.

La situation sécuritaire au Sahel a été au cœur des discussions entre Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, et Maman Sambo Sidikou, Haut représentant de la Commission de l’Union Africaine (AUC) au Mali et au Sahel, le mardi 8 novembre 2022, au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, Nigeria.

En effet, tout en accueillant la délégation de la Mission de l’Union africaine au Mali et au Sahel, Omar Alieu Touray, a souligné la nécessité pour la CEDEAO et l’UA de travailler ensemble dans un esprit de complémentarité. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer la Force régionale de lutte contre le terrorisme et l’importance de traiter l’ensemble du Sahel comme faisant partie de la Région.

« Quel que soit le visage du Sahel affecte toute la Région. Il est important de traiter tout le Sahel comme faisant partie de notre Région« , a déclaré le président Touray.

Dans ses remarques, Maman Sambo Sidikou, a déclaré qu’il est nécessaire pour l’UA et la CEDEAO de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Il a apprécié le rôle important que joue la CEDEAO dans l’instauration de la paix dans la Région.

Les deux hommes ont aussi discuté de la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et de la situation humanitaire dans la Région. Le Sahel est depuis plus d’une décennie déchiré par des attaques terroristes qui sont devenues très fréquentes ces dernières années.