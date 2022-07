«Il était toujours clair que Mo voulait rester», Jürgen Klopp sur la prolongation de Salah

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est prononcé une nouvelle fois sur la prolongation de Mohamed Salah qui a rempilé pour trois saisons supplémentaires avec les Reds. Et le technicien allemand a déclaré qu’il savait que l’Égyptien resterait au club.

Longtemps annoncé en partance de Liverpool, Mohamed Salah a finalement décidé de prolonger avec les Reds. L’attaquant égyptien a rempilé pour trois saisons supplémentaires et est désormais lié au club de la Mersey jusqu’en juin 2025. Il gagnera un salaire de 350 000£/semaine (environ 400 000€/semaine), soit le plus gros salaire de l’histoire du club.

Interrogé sur cette prolongation du capitaine des Pharaons, qui a pris le contre-pied de Sadio Mané, parti au Bayern Munich, Jurgen Klopp a déclaré qu’il savait que l’attaquant des Reds allait rester avec les Merseysiders. «Je savais que cela arriverait, il était toujours clair que Mo voulait rester, c’était toujours le message », a-t-il confié à la presse anglaise.

« Je lui ai parlé évidemment et c’était toujours clair : ‘Je veux rester.’ Mais c’est un contrat important, il faut tenir compte de différentes choses et c’est ce qui prend du temps parfois. Nous ne pouvons pas toujours répondre aux attentes du monde extérieur – il y a un contrat qui se termine, l’année prochaine il se terminera, alors triez-le maintenant. Les choses ont besoin de temps », a ajouté le technicien allemand.

« Mais nous sommes évidemment assez expérimentés pour faire face à ce genre de choses. Il est très heureux maintenant qu’il peut prolonger son séjour ici. Nous sommes très heureux, un joueur de classe mondiale. Imaginez que vous deviez signer Mo Salah maintenant; il est dans un autre club et vous voulez un joueur avec les chiffres qu’il a créés au fil des ans. C’est quasiment pas possible. Mais nous l’avons et il veut rester – une très bonne nouvelle », a conclu l’ancien coach de Dortmund.

Arrivé à Liverpool en 2017, Mohamed Salah a marqué 156 buts et délivré 63 passes décisives en 254 matchs toutes compétitions confondues, remportant une Ligue des champions et un titre de champion d’Angleterre.