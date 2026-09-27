IA : Bill Gates redoute un scénario pouvant causer un milliard de morts

Des extraits rendus publics vendredi 25 septembre par NBC, avant la diffusion dimanche de l’émission Meet the Press, montrent Bill Gates placer le principal danger immédiat de l’intelligence artificielle dans son utilisation par des personnes animées de mauvaises intentions.

Interrogé sur la possibilité que l’IA menace l’humanité, le cofondateur de Microsoft a estimé que cette technologie était assez puissante pour provoquer des événements susceptibles de faire un milliard de morts. Il n’a pas présenté ce chiffre comme une prévision, mais comme l’ampleur d’un scénario extrême rendu possible par l’association d’outils avancés et d’acteurs malveillants.

Bill Gates a également rejeté l’idée que les entreprises puissent encadrer seules leurs systèmes. D’après les extraits de l’entretien rapportés par Axios, il souhaite que les responsables politiques et les services chargés de l’application de la loi définissent des obligations de surveillance et de sécurité. Il estime que ces contraintes ajouteraient des coûts au secteur sans nécessairement freiner brutalement l’innovation.

Cette alerte prolonge une inquiétude déjà formulée par le milliardaire sur les risques biologiques. Dans une note publiée le 14 août, il expliquait que les mêmes outils capables d’accélérer la mise au point de médicaments et de vaccins pourraient faciliter la conception d’un agent pathogène meurtrier.

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La prise de position intervient alors que la gouvernance de l’IA occupe une place croissante dans les débats internationaux. Deux jours plus tôt, Léon XIV avait appelé à préserver la dignité humaine face aux systèmes automatisés. L’entretien complet de Bill Gates doit être diffusé dimanche 27 septembre sur NBC.