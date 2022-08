Hungarian Athletics Grand Prix: la béninoise Noélie Yarigo sur le podium

Noélie Yarigo était ce lundi en Hongrie pour la finale du 800m dame aux Hungarian Athletics Grand Prix. Et la sprinteuse béninoise a fini sur la deuxième manche du podium.

Trois semaines après sa désillusion à Eugene aux Etats-Unis où elle a échoué en demi-finale du 800m aux Mondiaux d’athlétisme, Noélie Yarigo retrouve le sourire. La sprinteuse béninoise a accroché le podium aux Hungarian Athletics Grand Prix. La Gazelle de Pendjari a terminé deuxième de sa course lors de la finale disputée lundi. La jeune dame, malgré le poids de l’âge, a fait un chrono de 2min 01sec, derrière le vainqueur, l’éthiopienne Welteji Diribe (1min 59sec 33) et devant l’américaine Feldmeier Brooke (2min 01sec 41).

Une petite percée pour l’athlète béninoise qui a fait mieux que lors de son dernier passage aux Etats-Unis où elle a fait un chrono de 2min 01sec 52. De quoi réjouir la native de Pendjari qui s’est félicitée pour cet exploit qui va certainement soigner davantage ses statistiques. « Une 2ème place et une” saison best “dans une course très relevée à l’hungarian grand prix. Je suis tellement heureuse pour cette belle régularité cette année« , a-t-elle commenté.

Le résultat du 800m dames au Hungarian Athletics Grand Prix Budapest

La vidéo de la course de Noélie Yarigo