Horoscope : Que vous réservent les astres pour ce mois de Septembre 2023 ?

Un nouveau mois vient de débuter. C’est l’occasion de faire le point sur les énergies qui traverseront le ciel dans les semaines à venir. Que prévoir ? Comment s’organiser ? Découvrez l’horoscope signe par signe pour le mois de septembre 2023.

Bélier

Ce mois de septembre devrait amener aux personnes du signe Bélier un peu plus de stabilité que les mois précédents. Vous pourrez enfin vous projeter en vous appuyant sur des bases solides. Et ce dans tous les domaines de votre existence. Vous allez respirer à pleins poumons. Mais attention, il reste encore du chemin à parcourir.

Taureau

Vous avez eu votre juste part de surprises cette année et vous pourriez profiter d’un mois plus tranquille pour commencer à vous habituer à tous les changements qui se sont produits dans votre vie ces derniers mois. Heureusement, septembre offrira de nombreuses occasions pour relaxer avec les amis et la famille, ou même seule avec votre +1. Une soirée entre filles, de temps en temps, n’a jamais fait de mal à personne

Gémeaux

L’amour va frapper ostensiblement à votre porte, porté par Vénus au sommet. Au travail, il n’y aura rien de véritablement nouveau sauf, peut-être, pour les demandeurs d’emploi qui pourraient être largement récompensés de leurs recherches. Une épreuve dans le domaine de la santé surviendra mais elle sera facilement franchie. C’est donc une période principalement axée sur l’affectif et le sentimental qui vous attend en ce mois de septembre.

Cancer

Ce mois-ci, ne combattez pas la lenteur. Si vous essayez de pousser les choses pour les rendre plus rapides, cela pourrait vous fatiguer encore plus. Laissez-vous plutôt planer dans ce mois relaxant avec Mercure qui rétrograde jusqu’au milieu du mois. Après cela, vous verrez plus de mouvement dans les choses liées à votre situation financière et vous pourriez même terminer le mois de septembre avec un nouveau projet qui vous passionnera pour le reste de l’année.

Lion

Après avoir batifolé le mois précédent, les personnes natives du signe Lion, encouragées par Vénus qu’elles soient en couple ou célibataires, seront en quête de sentiments profonds et de stabilité amoureuse. Dans le domaine professionnel, les astres annoncent de l’action et beaucoup d’initiatives. L’aspect financier et matériel est lui aussi favorisé pendant ce mois de septembre.

Vierge

Que vous soyez célibataire ou en couple, vous penserez probablement à votre romance ce mois-ci. Si vous êtes en couple, cela pourrait signifier que vous allez réévaluer si votre partenaire et vous avez les mêmes objectifs dans la vie. Prenez le temps de vous asseoir avec vos pensées et soyez gentille avec vous-même dans ce processus. Heureusement, à la fin du mois, vous retrouverez le sourire grâce à des nouvelles financières positives.

Balance

Sous l’influence malicieuse de Vénus, ce mois de septembre sera le théâtre d’un vrai vaudeville dans le domaine professionnel. En d’autres termes, il faudra s’attendre à des intrigues et des rebondissements. Ce qui ne sera pas pour déplaire à ce signe de Feu toujours avide de challenges et d’aventures. Mais attention aux conséquences ! La vie sentimentale, elle, passera au second plan.

Scorpion

Préparez-vous à un mois de septembre sans temps mort, dopé par Jupiter et Saturne en conjonction dans votre ciel. Que ce soit au travail ou dans le domaine privé, vous serez sollicité de toute part. D’ailleurs votre abnégation pour les autres ne sera pas toujours récompensée. Il vous faudra mettre les points sur les « i » avant que votre santé n’en pâtisse… Lire la suite de l’horoscope du mois de septembre Scorpion

Sagittaire

Le party n’est pas fini jusqu’à ce qu’un Sagittaire ne le décide ! Même si l’énergie commence à changer au début du mois de septembre, vous aurez encore le temps de vous connecter avec vos amis et votre famille pour des moments de bonheur. Votre travail est le domaine de votre vie qui pourrait être affectée par Mercure en rétrograde. Au lieu d’être frustrée que les choses soient un peu plus lentes, prenez le temps d’être plus créative.

Capricorne

Pour les personnes natives du Capricorne, ce mois de septembre sera à marquer d’une pierre blanche au niveau professionnel. En effet, en dépit de certaines réussites, vous serez exaspéré par votre environnement de travail. Parallèlement, le domaine sentimental risque d’être en berne pendant cette période. Concernant la santé, il faudra s’attendre – encore ! – à quelques problèmes gastriques.

Verseau

Si vous espériez que le mois de septembre propulse les choses à la vitesse supérieure, vous devrez être un peu plus patiente. Une relation significative pourrait vous chicoter et vous aurez probablement besoin d’un temps de réflexion avant de prendre une décision finale. Voyager pourrait également être dans les cartes pour vous ce mois-ci. Prendre du temps pour soi n’a jamais semblé aussi relaxant.

Poissons

Dopé par la présence de Saturne dans votre maison principale, vous aborderez ce mois de septembre dans une forme insolente. Au travail, vous multiplierez les projets et avancerez vos pions avec un professionnalisme sans faille. Vos finances seront saines. Dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, votre orgueil légendaire ne facilitera pas la communication.

