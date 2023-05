Horoscope: prévisions astrales du lundi 29 mai au dimanche 04 juin 2023

- Publicité-

Depuis hier, une nouvelle semaine a démarré. Et vous ne savez encore pas s’y prendre pour passer une agréable semaine. eh oui, argent, amour, bonheur, santé, travail, … Découvrez ce que vous réservent les astres pour cette semaine.

Bélier

Le début de la semaine sera un peu tendu pour vous, Bélier, en raison du grand carré fixe de votre planète maîtresse, Mars. Cela vous donnera envie d’aller de l’avant, mais vous fatiguera aussi. La bonne nouvelle, c’est qu’à partir du jeudi 1er juin, celle-ci se dissipera et vous pourrez vous détendre.

Taureau

Pas évident de se disputer avec quelqu’un de proche. En plus, le sujet de la discorde concerne une accumulation de non-dits. Du reste, compliqué de s’en sortir sans y laisser une partie de soi. Pour remédier à la situation, vous devez agir rapidement. Dans la semaine qui suit la dispute, affrontez vos responsabilités en les saisissant à pleine main. De ce fait, la solution demeure en vous. D’ailleurs, pour résoudre cette période conflictuelle, la maturité dont vous allez faire preuve va impressionner tout votre entourage.

Gémeaux

Cette semaine sera l’occasion de vous faire plaisir. Votre saison zodiacale annuelle vient de commencer et vous donnera l’énergie nécessaire pour en profiter de façon presque irrévérencieuse. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit ! Que la fête commence.

Cancer

Influencé par l’entrée de Neptune dans votre horizon amoureux, vous serez plus romantique qu’à l’habitude. Pour les célibataires, vous serez distrait et vous rêverez de l’âme sœur. Vous aurez tendance à vous emballer rapidement et à vous créer énormément d’illusions. Prenez garde à la déception ! Pour les personnes vivant en couple, vous serez plein de petites attentions pour remonter le moral de votre bien-aimé(e). Vous serez particulièrement attentif à ses désirs et vous vous ferez de votre mieux pour les combler.

Lion

Cette semaine, Mars dans votre signe vous rendra aventureux, et devriez satisfaire ses demandes de frisson. Programmez une activité pour le week-end qui vous sortira de votre routine, ce sera rafraîchissant !

Vierge

À la recherche d’une belle histoire d’amour, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et de jouer au jeu de la séduction. Et cela tombe bien, cette semaine, vous aurez la bénédiction de la planète Vénus ! Flirt ou belle histoire romantique : vous ne cherchez rien de précis, vous vous laisserez donc guider par votre cœur. Vivant en couple, vous bénéficierez également de l’influence de Vénus. Des moments merveilleux et pleins d’amour seront au programme ! Ce sera l’osmose parfaite avec votre conjoint(e).

Balance

Le début de la semaine vous verra idéaliste et ambitieux. Cela changera lorsque Vénus, votre planète maîtresse, entrera en tension avec Pluton. Évitez d’entrer dans des disputes ou des controverses dans lesquelles vous n’êtes pas impliqué. Cela ne vous apportera que des ennuis.

Scorpion

Quelle idée d’affronter tout seul toute l’anxiété que vous avez accumulée ces dernières semaines ! Pourquoi ne pas vous ouvrir sur ce sujet auprès de tous vos proches ? Partager des choses du quotidien avec ses amis possède des vertus thérapeutiques. Oui, parfaitement, la Sécurité sociale devrait rembourser l’empathie. Ainsi, oubliez cette angoisse de la page blanche ou cette baisse de motivation récurrente. En confiant ses tracas, on se sent moins isolé face à la cruauté du monde extérieur.

Sagittaire

Le Soleil en Gémeaux transitant votre zone astrologique de l’amour enflamme votre désir de donner et de recevoir de l’affection. Vous serez prêt à faire un pas en avant, quel que soit le stade de votre relation. Il est temps d’avancer ou de laisser tomber.

Capricorne

A mesure que les jours passent, vous remarquerez une tendance aux dépenses futiles. Ces dernières passeront presque inaperçu, gardez donc un œil sur votre compte en banque pour ne pas passer dans le rouge. Quelques restrictions sauront faire la différence. « Quand on aime, on ne compte pas » vous dites-vous. Sachez seulement penser à la qualité avant la quantité. En d’autres termes, ne multipliez pas les achats mais profitez de ce que vous possédez déjà. Votre porte-monnaie vous remercie déjà.

Verseau

Pluton dans votre ciel vous fait douter de votre pouvoir de séduction. En couple, vous estimez que votre partenaire porte sur vous un regard dépourvu d’admiration. Cela vous incite à chercher ailleurs la reconnaissance que vous méritez. Célibataire, vous vous contentez d’allumer une flamme dont vous vous détournez par la suite. Vous nourrissez un besoin égoïste de plaire, quitte à blesser des cœurs au passage. L’heure est à la reconquête d’une estime de vous-même que vous paraissez avoir perdue.

Poisson

Attention cette semaine à une trop grande intensité émotionnelle. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que vos sentiments débordent. Essayez d’intérioriser un peu ce que vous ressentez afin de ne pas toujours déverser vos sentiments sur les autres. Soyez votre propre soutien !

