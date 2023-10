Horoscope : les prévisions des astres pour le samedi 7 octobre 2023

- Publicité-

En ce début de week-end, les planètes seront-elles à vos côtés ? Découvrez la réponse à cette question dans les prévisions des astres.

Bélier

Côté amour, votre façon d’être, tout en nuance, déstabilise votre partenaire. Affirmez-vous davantage et vous améliorerez le climat affectif. Les zones d’ombres, si elles peuvent séduire au départ, inquiètent vite l’être aimé à qui vous donnez l’impression de vous échapper. Par rapport à l’argent et le travail, vous aurez la chance avec vous dans ce domaine. Profitez-en pour prendre des décisions osées ou fondamentales avant que la journée ne s’achève. Réagissez avant qu’il ne soit trop tard. Côté humeur, journée plutôt mitigée. Du côté de la santé, vous faites preuve d’une grande nervosité.

Taureau

Rivalités et chamailleries font partie du quotidien d’une fratrie. Pourtant, ce n’est pas une fatalité. Ses membres doivent savoir faire face lorsqu’un problème survient. Mettez de côté ces vieilles animosités qui remontent de la préhistoire. Concentrez-vous sur le présent. Construisez ensemble un futur loin de tous ces tabous, basé sur le respect de la personnalité de l’autre. En partageant un peu de soi avec son binôme génétique, on apprend à mieux se connaitre et à s’apprécier.

Gémeaux

Concernant l’argent et le travail, c’est le bon moment pour mettre en route un projet. Cependant, restez discret ! Des personnes mal intentionnées risqueraient de faire capoter vos initiatives ou de les reprendre à leur compte. Niveau humeur, journée agréable dans tous les domaines. Niveau santé, vous ne manquerez pas d’énergie. Concernant l’amour, vous pourriez envisager de vous investir sérieusement dans une relation qui avait tendance à végéter. Vous aurez mis du temps à sauter le pas mais vous serez enfin convaincu du bien fondé de ce changement de situation.

Cancer

Les limites de votre budget commencent sérieusement à vous taper sur les nerfs. Notamment si vous fréquentez des personnes plus confortablement établies que vous au niveau financier. Vous devez sans doute faire l’impasse sur certaines sorties afin de rentrer dans vos frais. Ne laissez pas votre épanouissement social être dicté par votre porte-monnaie. Convenez avec vos amis d’une rotation au niveau de vos sorties. Ainsi tout le monde y trouvera son compte. En outre, ce sera l’occasion de prouver une bonne fois pour toute que le coût ne fait pas forcément la qualité.

Lion

Côté humeur, chaque chose en son temps. Patience ! Par rapport à l’argent et le travail, ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs, montrez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire. Vos supérieurs seront disposés à vous écouter si vous ne les brusquez pas. Du côté de l’amour, aujourd’hui, le dialogue avec votre partenaire sera enfin favorisé. Si l’être aimé a enfin baissé la garde, n’en profitez pas pour abuser de la situation et lui tendre un guet-apens. Côté santé, vous manquez de tonus aujourd’hui.

Vierge

La réunion de la Lune et de Vénus s’avère propice à l’harmonie familiale. Un ciel sans nuage se dresse sur le chemin de votre tribut. Un moment de retrouvailles s’annonce entre frères et sœurs ou bien encore entre parents et enfants. Comme avant, vous ressentez du bonheur et de la complicité aux côtés de vos proches. Vous serez fier de vos enfants et adorerez passer du temps en leur compagnie. Cette journée vous fera beaucoup de bien et vous y repenserez souvent pour vous remonter le moral.

Balance

Du côté de la santé, bon tonus dans l’ensemble, mais risque de nervosité. Vous avez besoin de vous détendre. En ce qui concerne l’argent et le travail, le secteur professionnel sera privilégié. Vous trouverez la tranquillité dont vous avez besoin pour bien travailler, à condition de vous isoler. Vous obtiendrez de grandes satisfactions dans ce domaine. Vous aurez la possibilité de progresser. Du côté de l’humeur, journée sans saveur. Niveau amour, en famille, vous êtes dans une mauvaise passe mais ne vous découragez pas, vous aurez une belle surprise très bientôt. En couple, vous parviendrez plus facilement à exprimer ce que vous ressentez. Célibataire, voilà une période qui s’annonce très prometteuse sur le plan amoureux.

Scorpion

Niveau humeur, bonne surprise en vue ! Côté amour, vous aurez tendance à papillonner. Cette attitude pourrait vous apporter quelques ennuis ! Si vous n’en n’êtes pas conscient, vous devriez pouvoir vous en sortir par une pirouette. Pour les autres, un tel comportement risque d’amener l’orage dans leur foyer. Côté argent et travail, des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous soutenir dans vos projets. Peut-être une petite somme d’argent venant d’un proche ou une nouvelle relation qui influera en votre faveur… A propos de la santé, bonne journée pour ceux qui souhaitent reprendre leur santé en main.

Sagittaire

Dans ce domaine, deux planètes vous soutiennent aujourd’hui : Mercure, planète de la sociabilité et de l’expression, et Mars, celle de l’énergie et de la force. Profitez de cette conjoncture astrale extrêmement avantageuse pour rencontrer de nouvelles têtes, pérenniser vos récentes amitiés et tisser des relations durables avec vos collègues. Les bienfaits de Mercure se révéleront d’ailleurs aussi dans le domaine du travail puisque votre facilité à vous exprimer pourrait vous valoir l’obtention d’un projet qui vous tient à cœur !

Capricorne

Niveau humeur, journée compliquée à gérer ! Du côté de la santé, vous risquez de connaître de petits problèmes intestinaux. Vous devrez peut-être faire le point sur votre hygiène de vie et envisager de l’améliorer. A propos de l’argent et le travail, vous ne parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous avez à faire. Il y aura trop d’agitation. Cette atmosphère ne sera pas vraiment propice aux projets d’envergure. En revanche, vous serez bien inspiré pour la gestion de votre budget. Du côté de l’amour, en famille, vous vous poserez trop de questions et les réponses ne viendront que progressivement. En couple, attendez-vous à vivre des journées de passion intense ! Vous réserverez vos ardeurs à votre partenaire. Célibataire, des rencontres imprévues pourront être à l’origine de bons moments.

Verseau

Les personnes à la recherche d’emploi pourraient se voir proposer une opportunité à laquelle ils n’avaient pas pensé. Cela peut-être le moment de revoir vos prétentions et d’envisager pourquoi pas une totale réorientation professionnelle. Les natifs du signe exerçant déjà une activité seront susceptibles d’être confrontés à un choix important pour l’évolution de leur carrière. La proximité d’Uranus avec votre Ciel laisse en effet présager des perspectives plutôt favorables que vous devrez envisager avec attention.

Poissons

Côté amour, vous serez amené à remanier votre échelle de valeurs. Cela s’avérera tout à fait nécessaire si vous voulez évoluer dans votre relation amoureuse et avec vos proches. Par rapport à l’argent et le travail, la journée s’annonce intense à tous points de vue. Votre impulsivité ne vous servira à rien, il faudra au contraire prendre le temps de réfléchir dans les situations délicates. Vous aurez besoin de concentration et de calme. Du côté de la santé, tonus en dents de scie. Côté humeur, la journée s’annonce intense.