Horoscope : les prévisions des astres pour la semaine du 04  au 10 septembre 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de démarrer encore. Vous vous posez déjà la question de savoir sous quels auspices sera-t-elle. Retrouvez ici, ce que vous réservent les astres.

Bélier

Vos allez devoir régler un conflit amoureux, familial ou amical. Mercure rétrograde semble vous enfermer dans les non-dits. Respirez!

Un patron n’emploie pas vos compétences à leur juste valeur, qu’il vous met sur une tablette. Si c’est réellement le cas, vous décrocherez un nouveau travail et vous lui ferez sûrement un pied de nez en guise de petite vengeance personnelle!

- Publicité-

Taureau

Avec l’appui de la Maison II de votre ciel, des mouvements financiers se dessinent et sont à noter. Cela peut concerner une entrée comme une sortie d’argent. Faites un point sur vos comptes et anticipez ces fluctuations. Dans votre vie professionnelle, vos ambitions domineront vos actions. Force et volonté vous suivront toute la journée sans s’essouffler. L’énergie qui vous anime rendra faciles la plupart de vos tâches à effectuer. Pensez à vous canaliser pour ne pas vous affaiblir inutilement.

Gémeaux

La dernière crise amoureuse semble vous avoir ébranlé. Toutefois, vous vous êtes repris en main et le couple s’est ressaisi. Sinon, vous êtes prêt à vous relancer à nouveau dans la mêlée pour trouver la perle rare. Vous la trouverez, n’ayez crainte! Vous dénicherez un nouveau travail. Ou vous signerez un nouveau contrat. Voyez à quel point le mot «nouveau» s’inscrit dans votre avenir professionnel!

Cancer

La détermination est à vos côtés dans la prise de décision professionnelle. Des encouragements issus de votre supérieur ou de vos collaborateurs vous conforteront dans vos choix. Ecoutez surtout votre petite voix intérieure qui vous guidera. C’est aussi le cas si vous songez à des investissements financiers divers : achat de pièces rares ou nouveau bien immobilier. Vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Privilégiez la réflexion avant l’action en cas de dépense importante.

- Publicité-

Lion

Vous jouirez d’une belle chance amoureuse. Elle se manifestera par de nombreux tournants de destin, des hasards nécessaires, et il y en aura beaucoup. Un désordre familial pourrait survenir sous l’égide de Mercure rétrograde. L’action de manquera pas au travail, ou bien vous recevrez des offres de travail. Attention, toutefois, de ne pas trop vous disperser puisque la planète Mercure rétrograde toujours.

Vierge

Votre tempérament possessif aura un impact sur vos relations avec votre entourage. La crainte de voir s’éloigner des personnes proches influencera profondément votre comportement. Le passage d’Uranus devrait tout de même vous guider vers une issue favorable. Apprenez à vous détacher de façon sereine. Votre cercle social et familial saura vous rassurer durant cette période mouvementée. Montrez leur que vous les aimez tout en neutralisant vos émotions. Celles-ci vous jouent souvent des tours.

Balance

Un nouvel amoureux ne sait pas mettre ses limites. Autrement dit, il se lance à la rescousse des uns et des autres et vous passez en deuxième. Vous découvrirez les manigances qui se trament dans les coulisses du pouvoir. La bonne marche de votre carrière vous oblige à quelques mondanités ou un projet vous donne du fil à retordre. Du grand Mercure rétrograde!

- Publicité-

Scorpion

L’amoureux mettra votre patience à l’épreuve. Ou bien la femme de votre vie vous reproche votre trop grande proximité avec la famille ou les amis. Bref, il ou elle se sent délaissé! Un patron ou une tête dirigeante reportera une décision et vous l’appuierez. Vous prendrez de nouvelles initiatives et elles vont s’avérer payantes. La carrière artistique s’ouvre sur l’étranger. Vos revenus sont à la hausse.

Sagittaire

Suite à des mouvements dans votre Maison I, vous vivrez des situations d’incompréhension avec votre entourage. Les fortes têtes pourraient bien se retourner contre vous pour des raisons inexpliquées. Vous serez surpris mais vous vous défendrez sans vous laisser marcher sur les pieds. N’essayez pas d’hausser le ton. Vous n’en tirerez que des déboires. Au contraire, tentez de mettre les choses à plat. Si vous êtes ascendant Verseau, votre sens de l’humour servira à détendre l’atmosphère

Capricorne

Vous vivrez d’intenses moments amoureux que vous savourerez pleinement. Cependant, vos émotions se promèneront parfois en montagnes russes. Du grand Mercure rétrograde!

Vous vous taillerez une place de choix au travail. Les métiers liés à l’information ou à la communication seront favorisés. Ou bien vous excellez dans l’exercice de vos fonctions. Vous pourriez décrocher un premier rôle dans une gros production cinématographique.

Verseau

Vous souffrez «d’anxiété», enfin, certains parmi vous, et vous devez trouver une solution. Une amie chère vous aidera à trouver justement la bonne personne pour vous aider. L’être aimé semble très affecté par votre condition. Un éclair de génie vous traversera l’esprit et vous pourrez alors résoudre une problématique professionnelle, d’affaires ou artistique importante.

Poisson

La sagesse de Mercure vous conseille de réfléchir posément avant d’accepter des propositions financières alléchantes. Celles-ci comporteraient des risques si elles ne sont pas bien considérées. Elles pourront provenir d’un associé ou encore d’un conseiller. Pesez le pour et le contre en faisant les calculs nécessaires. Du côté de votre travail, vous devrez vous intégrer au sein d’un groupe. Soit une nouvelle équipe, soit une réunion durant laquelle vous devrez trouver des points d’accord.

Articles similaires