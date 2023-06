Horoscope: les prévisions astrologiques du mois de juin 2023

Amour, finances, travail… Un mois plein de surprises attend les signes du zodiaque en Juin ! Pour savoir ce que vous réservent les astres, découvrez l’Horoscope du mois de Juin 2023 !

Bélier

Un mois de juin où vous ne devrez pas prendre de décisions hâtives sur le coup de votre égo, mais au contraire trouver des moyens de relâcher le stress en compagnie de vos proches et famille. Ne partez pas sur un coup de tête !

Première quinzaine, vous avez la bougeotte. Derrière cette attitude flamboyante, pour jouer les gros durs, se cache votre grand cœur de Bélier et lui aussi il faudra le montrer, avec bravoure et fierté. Deuxième quinzaine : la sécurité affective avant tout ! Le mois se termine sur une note plus tendre. Détendu, grâce aux mots doux de vos partenaires, vous retrouverez votre confiance, mais en abandonnant l’égoïsme, activé pour vous défendre.

Taureau

Votre dernier mois du premier trimestre sera plus calme. Enfin, vous pourrez souffler un peu au travail et commencerez à envisager vos vacances estivales. Dans une forme éblouissante, vous aurez envie de surprendre votre entourage, de procurer du plaisir à ceux que vous aimez. Il faudra cependant vous montrer raisonnable si vous voulez ne pas plomber votre budget vacances !

Gémeaux

Un mois de juin où vous aurez de grandes envies de connaissances et de voyage. En amour ou ailleurs, gagnez votre liberté par une parole juste et un mode de vie équilibré.

Première quinzaine, vous vous sentez le devoir de tout apprendre, tout voir. Une formation ou repartir sur les bancs de la fac à la rentrée seront des projets qui se dessinent déjà dans votre tête bien faite. Pour la deuxième quinzaine, jouez plutôt la prudence et la justesse. Soit trop bavard soit pas assez, vous essaierez de vous équilibrer. Si vous cherchez un nouvel emploi, il faudra demeurer encore prudent et éviter la décision impulsive pour partir au bout du monde.

Cancer

Si vous avez provoqué des changements dans votre vie professionnelle le mois précédent, vous devrez en assumer les conséquences durant le mois de juin. Ce qui signifie que vous aurez du pain sur la planche… Il restera alors peu de place pour le reste. Vivement l’été et les vacances !

Lion

Un mois de juin impulsif et passionné, un peu en dents de scie avec vos proches car, que ce soit pour les aimer ou les diriger, vous essaierez toujours la manière forte. Gardez-vous de toute instabilité émotionnelle et jouez la conciliation.

Durant la première quinzaine du mois, rien ni personne ne vous résiste ! Joyeux, déterminé, beau comme un dieu, votre charme est ravageur. À l’inverse, la seconde quinzaine se placera plutôt dans une recherche de compromis. Saturne, la planète des restrictions, en rétrogradation et vous montre à quel point parfois, vous prenez tout trop personnellement. Vos éclats de colère ne seront que le résultat de vos très grandes émotions.

Vierge

En juin pourra s’ouvrir une période, professionnellement parlant, d’acquisition de compétences et de connaissances. Dans le domaine sentimental, la communication sera limpide comme de l’eau de roche. Dans le domaine de la santé, une petite épreuve sera à surmonter.

Balance

Un mois de juin où vous plaisez beaucoup mais continuez de vouloir satisfaire tout le monde. Essayez de remarquer que vos succès ont été gagnés seul, par la force de votre détermination sans faille. Ne rabaissez pas vos standards !

Votre douceur relationnelle est célébrée durant la première partie du mois. Votre délicatesse sera remarquée au milieu des énergies passionnées et un peu égotiques du moment. Vous parviendrez à rassurer tout le monde ! En seconde partie, les limites se doivent d’être redéfinies. Surveillez bien vos déclarations de taxes et d’assurance, mais il faudra cesser d’endosser les erreurs d’autrui.

Scorpion

Un mois de juin où vous commencez à récolter les perspectives de carrières que vous avez clairement manifestées. Plus stable, vous aurez envie de vous engager sentimentalement en écoutant votre petite voix intérieure au lieu de vos peurs. Croyez en vous !

Le début de mois oblige à naviguer avec de grandes émotions. Il faudra vous concentrer sur ce qui vous donne de la joie, car vous serez tenté de plonger dans des abysses de regrets ou de rancune. En seconde partie, apprenez à lâcher prise. Saturne, la planète des restrictions, en rétrogradation vous révèle qu’il faut prendre grand soin de votre énergie mentale. Vous vous sentirez probablement fatigué et anxieux.

Sagittaire

Votre motivation au travail sera au zénith pour la dernière ligne droite de ce deuxième trimestre. Votre créativité n’aura d’égal que votre enthousiasme à vous investir dans de nouveaux projets. Vos finances seront également positives. Tout comme votre vie sentimentale. Vous achèverez la période printanière avec un sourire grand comme ça !

Capricorne

Un mois de juin d’ouverture émotionnelle. Vous fermez un chapitre douloureux de l’histoire de votre vie et libérez votre cœur. Continuez de le suivre, il vous guide dans la bonne direction !

Pendant la première partie du mois, vous serez occupé à cicatriser. Pluton, la planète de l’inconscient, en rétrogradation vous fait prendre conscience des blessures émotionnelles mises de côté, comme enterrées, qui ressurgissent. En seconde partie de mois, vous ouvrez votre cœur. Une véritable libération émotionnelle est en cours et comme une fleur, vous vous ouvrez.

Verseau

Un mois de juin qui souhaite vous rapprocher des autres, sans vos défenses ni jugement. En les écoutant, vous entendrez leur cœur et leur confiance pour enfin évoluer vers des relations plus solides.

En début de mois, quand tout le monde dehors ne veut que de la passion et prépare les vacances, vous préférez l’introspection. En deuxième partie de mois, il sera plus que jamais temps d’évoluer. En couple, vous accepterez de ne pas tout savoir, ce qui vous soulagera enfin.

Poissons

En ce mois de juin, vous aurez toujours autant la niaque au travail. Vous maintiendrez votre niveau de compétitivité et de combativité des mois précédents. Même si votre forme, elle, sera un peu éprouvée. Quant aux manifestations amoureuses, à défaut d’être passionnées, elles seront tendres et affectueuses. Vous aurez envie de remercier votre partenaire d’être là, à vos côtés, tout simplement.

