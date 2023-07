Horoscope: les prévisions astrologiques du mois de juillet 2023

Le second semestre de l’année 2023 vient de démarrer. Et vous vous posez déjà assez de questions sur ce que vous réserve le mois de juillet. Découvrez ici toutes les prévisions signe par signe.

Bélier

Un mois de juillet où vous aurez bien l’intention de profiter de la vie et d’y ramener de la joie, du fun et du plaisir. Avec plus de tendresse envers vous-même, vous ne vous sacrifiez plus pour l’autre. Un grand changement pour un Bélier qui sait où il va, en meilleure compagnie !

La première quinzaine, il sera question de ne plus vous sacrifier. Vous commencez à changer d’état d’esprit en comprenant que vos ambitions sont compatibles avec le grand amour. La seconde quinzaine, vous retrouvez un meilleur alignement au cœur. Des prises de conscience autour d’un équilibrage (toujours nécessaire) entre votre vie professionnelle et affective continuent de se présenter, écoutez-les !

Taureau

Ce mois de juillet, pour les personnes de votre signe, rime avec voyage. Que vous soyez, pendant cette période, au travail ou en vacances, vous ne tiendrez pas en place. Beaucoup de déplacements (voire de dépaysements) sont à prévoir. Ce dynamisme, cependant, ne sera pas partagé par votre entourage. Il vous faudra mettre de l’eau dans votre vin…

Gémeaux

Un mois de juillet encore un peu difficile car vous vous sentez toujours coincé, comme empêché d’avancer vers vos plus profondes aspirations. Ces obstacles ne dépendent pas de votre volonté et l’été vous demande un grand lâcher-prise. C’est auprès de vos amis que vous retrouverez un sentiment de liberté. Partez en virée !

Lors de la première quinzaine, ne prenez surtout pas de décisions radicales ! Des émotions de découragement pourraient se présenter et vous serez invité à ne pas céder au va-et-vient de votre moral en dents de scie. Ça s’arrange la seconde quinzaine car vous retrouvez vos amis. Des connexions pleines de sens pourraient alors se nouer sous le beau soleil des vacances d’été.

Cancer

Vous serez en quête de quiétude et de repos en ce mois de juillet. Les personnes de votre signe du zodiaque n’auront qu’une ambition : faire le vide et profiter des plaisirs de la vie. Elles profiteront également de l’été et de son accalmie pour réfléchir à leur avenir sentimental et professionnel. Leur santé sans pépins leur permettra de le faire dans les meilleures conditions.

Lion

Un mois de juillet très significatif qui viendra pointer du doigt, parfois bruyamment, vos mécanismes de défense. Pourquoi continuer de surjouer un gars surdimensionné alors que votre charisme est ravageur quand vous vous montrez dans votre vérité ? C’est votre saison, brillez naturellement sans avoir besoin de forcer les autres à vous écouter.

Première quinzaine : une invitation à mieux écouter l’autre vous est offerte, saisissez-la ! La seconde quinzaine, c’est peut-être le bon moment pour exprimer votre authenticité. C’est en vous montrant tel que vous êtes que vous récolterez les lauriers, notamment dans un partenariat.

Vierge

Que vous arrive-t-il ? Votre état d’esprit sera bien singulier en ce mois de juillet. Un peu ronchon, la perspective de partir en vacances ne vous enchantera guère. Un besoin de solitude se fera fortement ressentir. Il faudra cependant faire des efforts pour ne froisser personne. Ce qui ne sera pas facile au quotidien.

Balance

Un mois de juillet qui pourra vous sembler un peu lent et sûrement studieux au travail. Comme un marathonien, vous tenez bon sur la durée et les efforts commencent à payer. Continuez de rester déterminé et dans votre couloir de course en amour car plus de profondeur vous est demandée. N’abusez pas de votre pouvoir de séduction.

La première quinzaine, la rigueur est de mise. Restez toujours bien concentré car des obstacles pourraient se présenter. Seconde quinzaine plus légère car votre pouvoir de séduction est en hausse. S’il est vrai que personne ne vous résiste, vous ne pourrez pas régler tous les conflits d’un simple battement de cils.

Scorpion

Un mois de juillet à double tranchant mais très positif pour votre maturité émotionnelle. D’un côté, les énergies du Cancer vous ouvrent le cœur en grand et débloquent votre créativité. De l’autre, celles en Lion vous demandent de sortir de vos attitudes défensives, de petites (ou grandes) vengeances. Un conseil : lâchez prise.

La première quinzaine, faites tomber les murs. Des conflits intimes, liés à la façon dont vous exprimez et assumez vos passions – qu’elles soient artistiques, charnelles ou sentimentales – sont encore non réglés. Une certaine maturité émotionnelle est requise en seconde partie de mois. Si vous souhaitez la tranquillité, la paix et l’harmonie, ne continuez pas à exercer vos vengeances.

Sagittaire

Voilà un mois de juillet bien agréable pour vous et toutes les personnes natives de votre signe… Du moins pour celles qui sont en vacances. Pour les autres, ça sera un peu plus compliqué tant la fatigue sera importante. Au niveau sentimental, il risque d’y avoir quelques conflits mais rien d’alarmant. Une bonne communication permettra d’y remédier rapidement.

Capricorne

Un mois de juillet de profonde évolution. En lâchant prise avec grâce et dignité, vous acceptez de ne plus lutter et de respirer, de danser sous la pluie et vous sentir plus vivant que jamais. Que cela fait du bien de se laisser aller au gré des vagues !

Votre Pleine Lune annuelle en début de mois vous offre la liberté ; celle d’évoluer, sans précipitation, en prenant la pleine conscience de votre situation actuelle. Climat plus tendu en seconde partie de mois. Des conflits pourraient vous pousser à perdre votre calme. Restez digne avant tout, face à l’autre qui continue de vous diminuer.

Verseau

Pour les natifs de votre signe, le mois de juillet sera le théâtre de la naissance ou de la renaissance amoureuse. Les célibataires s’exposeront à un coup de foudre et les personnes en couple mettront tout en œuvre pour redonner une seconde jeunesse à leur relation sentimentale. Ces ambitions affectives seront parfois contrariées par une vie professionnelle intense.

Poissons

Le mois de juillet vous ramène à vos gens, vos équipes, vos amours et soutiens. La phase loup solitaire dans laquelle vous vous êtes replié n’a que trop durée. Ouvrez vos oreilles, vos bras et votre cœur : on vous aime !

En première quinzaine, le travail d’équipe est nécessaire. Vos aspirations sont à présent bien définies, mais vous ne les atteindrez pas sans les autres. Collaborez. En seconde moitié de mois, faites preuve de pragmatisme. Adoptez une approche méthodique vis-à-vis de vos émotions et du saboteur intérieur qui pourrait encore vous raconter que l’autre vous entourloupe.

