Horoscope: les prévisions astrologiques du mois de décembre 2022

Le mois de décembre est là. Que réserve-t-il aux signes astrologiques ? Découvrez le ci-dessous.

Bélier

En décembre, de nouveaux projets se mettent en mouvement. Vous jubilez à l’idée de les diriger à votre gré. L’amour et la vie sociale se confondent, par une activité inédite à même de procurer un meilleur confort familial. L’affaire est discutée à la maison avant de rendre votre décision. Le retour de Jupiter le 21 confirme un changement de poste, de direction ou d’environnement. Le soutien de votre entourage, votre conjoint en particulier dope votre ambition d’atteindre les sommets. Toujours en Gémeaux, Mars diffuse vos talents, ils sont davantage reconnus, vous pouvez les négocier au prix fort.

Taureau

Cette fin d’année sera plutôt compliquée pour les personnes dans votre configuration astrale actuelle. Les épreuves se situeront principalement au niveau relationnel. De gros efforts devront être déployés pour faire évoluer la situation. Question santé, ça ne sera pas non plus très folichon. Un ciel un peu sombre sera donc votre quotidien pour quelques semaines. En attendant une belle éclaircie pour débuter l’année qui suit.

Gémeaux

Décembre respire la vitalité, et vous la joie de vivre dans tout ce que vous décidez d’entreprendre. L’hiver s’installe le 21, escorté par Jupiter qui revient en Bélier. Un retour en fanfare et de nouveaux projets à réaliser. Si novembre fut épuisant, les effets jupitériens donnent du ressort et du piquant aux sentiments. Entrez dans la compétition, vous avez toutes les chances de la remporter. Célibataire, la confiance est là, la motivation se renforce pour trouver l’âme sœur. En couple, une action d’envergure améliore le confort. Tablez sur une organisation rigoureuse pour limiter son coût.

Cancer

Ce mois de décembre, pour vous, rimera avec convivialité. Vous consacrerez toute votre énergie à faire plaisir à vos proches. Ce qui occasionnera des dépenses excessives. Au niveau professionnel, il y aura peu d’engouement et un besoin de vacances se fera grandement ressentir.

Lion

En décembre, Mars joue les prolongations en Gémeaux. Sa présence fait l’effet d’un garde-fou, le système D du Gémeaux aide le Lion à trouver des solutions. En tout début de mois, le tandem Mercure/Vénus continue d’animer vos journées. Au programme : une mutation, un changement d’adresse ou d’environnement. La Pleine Lune du 8 donne le feu vert à un projet plus personnel, en sommeil jusqu’ici, qu’il vous tient à cœur de lancer désormais. Cette fin d’année peut marquer un tournant dans votre vie, le début d’une histoire, d’une collaboration ou d’une longue série d’activités qui collent à vos désirs.

Vierge

Ce mois de décembre sera riche en émotions pour vous et ce dans tous les domaines, qu’ils soient personnels ou professionnels. Les astres seront alignés pour offrir la plus belle des configurations. L’année s’achèvera en fanfare et annoncera un début d’année prochaine tout aussi enthousiasmant. Il ne reste plus qu’à en profiter !

Balance

La voie est libre pour opérer des changements importants. Depuis plus d’un mois, Jupiter vous fiche une paix royale en laissant Mars vous aider à réaliser des performances sur le terrain. Vos bons résultats suscitent l’intérêt, on vient vers vous avec des propositions d’avancement concrètes. C’est le moment de prouver que vous êtes capable de prendre votre décision en solo, de l’assumer malgré les éventuelles mises en garde. Mercure et Vénus en Capricorne évoquent des négociations financières qu’il vous appartient de mener à votre avantage, d’autant qu’il y a gros à gagner. Bon courage !

Scorpion

Le ciel de ce mois de décembre annonce beaucoup d’investissement dans le travail pour vous, ce qui ne vous effraie pas car vous êtes motivé. Les amours, elles, seront mitigées et dépendront de l’influence de l’ascendant. La santé sera bonne pendant les trois premières semaines. Ensuite, cela se gâte. Attention donc aux plaisirs de la table…

Sagittaire

Vous prenez le temps de souffler. Depuis la rentrée, la pression exercée par Mars vous épuise. Les exigences des uns ou les réticences des autres vous ont obligé à redoubler d’efforts pour parvenir à vos fins. Une parenthèse s’impose, le temps d’une pause pour permettre à votre corps de se reposer et se ressourcer. À partir du 21, Jupiter reprend ses marques en Bélier avec dans sa hotte des bonus financiers à distribuer. Une prime tombe à pic pour booster votre budget et pouvoir envisager de nouveaux projets. Côté cœur, ce retour de Jupiter assure un plein épanouissement de votre union.

Capricorne

Félicitations ! En ce mois de décembre, vous allez bientôt crier victoire dans le domaine professionnel. Les ambitions seront comblées et l’année s’achèvera sur un feu d’artifice. Même si les amours ne seront pas à leur apogée, le moral sera bon et tous les espoirs seront permis. L’année à venir pourra être envisagée avec sérénité et excitation.

Verseau

Vous êtes sur les starting-blocks. Quatre planètes alignées le 1er donnent le top départ à l’élaboration de nouveaux projets. Mercure et Vénus ouvrent les horizons par une formation ou une reconversion. L’expérience qui vous attend promet d’être enrichissante à tous points de vue. Mars améliore vos performances sur le terrain par une réactivité à toute épreuve. Saturne enfin enracine vos actions, cimente vos relations pour sécuriser l’avenir. Le retour de Jupiter en Bélier le 20 amplifie les bénéfices, tout ce que vous avez semé connaît un formidable essor, appelé à se prolonger en 2023.

Poissons

Vous pourrez ressentir un certain abattement en ce mois de décembre et rêver de vacances que vous estimerez, à raison, bien méritées. Dans le domaine amoureux, de jolis moments sont annoncés. Les astres indiquent également une attention particulière pour la famille et les enfants en particulier.