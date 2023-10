Horoscope : les prévisions astrologiques du mercredi 4 octobre 2023

- Publicité-

Déjà mercredi ! Amour, argent, bonheur,… voici les surprises que vous réservent les astres pour ce quatrième jour du mois d’octobre 2023.

Bélier

Vous pourriez avoir l’occasion de renouer avec des personnes perdues de vue depuis longtemps. Attention à ne pas gâcher l’instant en remettant sur le tapis de vieilles querelles ou des rancœurs qui viendraient assombrir ces retrouvailles. Vous serez actif et performant. Votre travail sera très productif et vous vous montrerez particulièrement efficace. Pour vous, le temps n’est pas encore aux vacances ! Vous aurez une bonne endurance et si vous ne faites d’excès, tout ira très bien.

Taureau

Pas simple, lorsqu’une cassure vient salir les espoirs de stabilité. Pourtant, les attitudes changent et ne se ressemblent pas. Certains décident de cacher leur désarroi profondément à l’intérieur. D’autres choisissent d’extérioriser leur peine. Pour preuve, les souvenirs communs et les projets imaginés ressurgissent sans crier gare. Les réprimer reste strictement impossible. Par contre, les mettre volontairement de côté tout en prenant le temps de se reconstruire demeure la meilleure chose à réaliser.

Gémeaux

Vous exposerez vos émotions et vos sentiments au grand jour. Vous oserez vous exprimer sans fausse pudeur. Seuls les couples dont l’entente laisse à désirer pourront passer par une phase problématique. Célibataire, préparez-vous à vivre des moments mémorables. Ce sera le bon moment pour vous exprimer. Vous vous déciderez à faire valoir vos idées. Mais, avec vos collègues, veillez à éviter toute discussion qui n’aurait pas un caractère strictement professionnel, sinon des heurts seront inévitables. Des dépenses imprévues vous obligeront à resserrer votre budget. Le stress disparaît lentement mais sûrement. Votre résistance physique et plutôt bonne mais vous pourrez ressentir des maux d’estomac au cours de la journée. Vous devez prendre le temps de vous poser pour manger.

Cancer

Sans grand entrain, vos semaines s’enchainent les unes après les autres. Pourtant, vous n’avez pas le temps de chômer. C’est justement là que se trouve le fond du problème. Avant de craquer nerveusement, vous devez apprendre à lâcher prise. Pour cela, quelques moments dédiés à votre bien-être devraient vous aider à remonter la pente. Mieux, dans le grand trek de la vie, ces aires de repos improvisées vous forceront à relâcher un peu de la pression. Réagissez et purgez votre soupape avant qu’elle ne vous explose dans les mains.

Lion

Suivez votre instinct, évadez-vous avec votre partenaire. La routine ne vous vaudra rien. Une nouvelle opportunité s’offrira à vous, prenez votre temps avant de vous décider, étudiez cette nouvelle voie. Vous aurez de légers troubles circulatoires. Faites de la marche de façon régulière. L’ambiance sera sereine. Cependant, vous avez des projets plein la tête mais attendez de savoir ce que vous voulez avant d’en parler.

Vierge

La journée risque de s’avérer particulièrement agitée sur le plan sentimental aujourd’hui. Mars arrive dans votre Ciel et sa position pourrait avoir des conséquences inattendues sur vos relations amoureuses. Si vous êtes en couple, cela est susceptible de se traduire par un climat de tension avec votre partenaire. Vous aurez l’impression d’être incompris et de ne pas réussir à rétablir le dialogue. Les célibataires ne sont pas à l’abri de cette atmosphère délétère et devront peut-être faire face à des reproches de la part d’une personne qui ne leur est pas indifférente.

Balance

Vous retrouverez une bonne dose d’optimisme. Vous en oublierez vos doutes et repartirez du bon pied. Votre situation conjugale pourrait connaître un changement notoire car votre partenaire sera très réceptif à votre changement d’humeur. Célibataire, votre joie de vivre vous rendra encore plus séduisant. Dans le cadre de votre travail, vous vous sentirez très performant et vous irez au bout de vos idées. Toutefois, prenez en compte les remarques de certains collaborateurs. Certains projets personnels sont en bonne voie, mais vous devrez surtout vous préoccuper d’en trouver le financement. Faites un footing ou tout simplement de la marche mais ne dépassez pas les limites autorisées. Vous avez besoin d’une activité physique même si vous n’êtes pas très sportif.

Scorpion

En couple, vous vous montrez très critique à l’égard de votre partenaire et pourriez même vous montrer blessant dans vos paroles. Ce climat tendu ne rend pas cette période propice au projet à deux. Fort heureusement, cette passe difficile ne devrait pas durer très longtemps. Veillez simplement à mieux écouter les besoins et les envies de votre conjoint pour ne pas envenimer la situation. Célibataire, vous pourriez être attiré par une personne très différente de vos conquêtes habituelles.

Sagittaire

Vous saurez être à l’écoute de vos proches même si vous manquez parfois un peu de patience. L’ambiance familiale s’améliore. Votre partenaire sera un peu plus à votre écoute et vous pourrez faire des choses ensemble. Si vous êtes un cœur à prendre, cette journée sera un peu décevante. Vous saisirez les occasions qui vous permettront de faire avancer vos projets. Vous devrez être assez réactif pour ne pas vous faire voler vos idées. Calculez bien vos futures dépenses pour ne pas déséquilibrer votre budget. Vos finances manquent un peu de stabilité pour l’instant. Vous avez besoin de vous détendre. Vous entrez dans une période plus calme, c’est le moment de penser un peu à vous et de vous faire plaisir. Inutile de dépenser des sommes folles, occupez-vous simplement de vous et prenez le temps de décompresser. Tout vous paraîtra plus simple ensuite.

Capricorne

Si vos parents sont âgés, vous serez confronté à plusieurs petits soucis au cours de la journée. Rien de bien inquiétant rassurez-vous ! Avec l’aide de vos frères et sœurs, vous trouverez les solutions adéquates pour apaiser la situation rapidement. Les natifs du troisième décan auront, eux, surtout besoin d’être entourés que ce soit par leur famille ou leurs amis. Un petit dîner à la maison ou pour les plus motivés une sortie dans les rues de votre ville suffira amplement à vous ressourcer et reprendre confiance en vous.

Verseau

Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Votre optimisme sera contagieux et rejaillira sur votre partenaire. La bonne humeur comme principe de vie ? Nombreux sont ceux qui devraient y adhérer grâce à vous. Vous trouverez un soutien inattendu auprès d’un collègue. N’hésitez pas, la collaboration sera bénéfique. Pourquoi pas même ne pas transformer son caractère temporaire en permanent ? Vous avez besoin de repos pour toutes les tâches qui vous attendent.

Poissons

Ne vous laissez pas aller à des dépenses inconsidérées aujourd’hui, spécialement si vous êtes natif du deuxième décan. La position de Mercure dans votre Ciel vous incite en effet à donner libre cours à vos envies mais évitez de céder à la tentation. Une décision irréfléchie qui pourrait avoir des conséquences certaines sur les finances de votre foyer se profile. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer dans un achat onéreux que votre entourage pourrait vous reprocher d’avoir effectué sans concertation préalable.