Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023

Au cours de chaque nouvelle semaine, vous vous posez la question de savoir que vous réserve cette dernière. Argent, amour, bonheur, … Découvrez les prévisions astrales du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023.

Bélier

Des dépenses imprévues pourraient s’accumuler durant cette période transitoire pour vous. Vous souhaiterez agir dans l’urgence pour vous libérer de cette corvée financière. En conséquence, vous manquerez d’aptitude à visualiser clairement les coûts que cela engendre. Il vaut mieux calculer votre budget au jour le jour pour ne pas tomber dans le négatif. Avant d’effectuer un achat, prenez le temps de comparer. En ralentissant la cadence, vous parviendrez à passer cette étape sans vous ruiner.

Taureau

Ce n’est pas le moment de lâcher le morceau. Votre pari audacieux et courageux pour revaloriser certains postes et salaires est presque gagné. La Pleine Lune du 7 mars révèle au grand jour l’ampleur de vos soutiens. Le 8, les derniers obstacles tombent, vous obtenez gain de cause. L’expérience de Saturne installé dans le secteur des réseaux renforce votre crédibilité.

Gémeaux

Si vous êtes marié et avez des enfants, vous vivrez une ambiance légèrement électrique cette semaine. Chacun aura son mot à dire et le ton pourrait monter rapidement en cas de désaccord. Fort heureusement, la planète Vénus vous aidera à garder votre calme et à raviver la paix dans votre foyer. Grâce à vos qualités de médiateur, vous réglerez très vite les conflits. C’est aussi vrai au sein de votre cercle amical où vous parviendrez à trouver les bons mots pour éviter quelques erreurs et ou malentendus.

Cancer

L’arrivée de Saturne l’expérience dans l’espace des valeurs et des projets de vie met de l’ordre dans vos idées. N’ayez pas peur de confronter vos rêves à la réalité. Le vieux sage guide vos pas pour éviter les pièges de l’utopie. Votre défi ? L’audace ! Sortez de votre cocon. Mars fait pression pour lever les ultimes peurs qui vous empêchent de vous lancer.

Lion

L’atmosphère amicale prendra une nouvelle tournure ces prochains jours. Vous vous montrerez plus disposé à faire de nouvelles rencontres. Vous pourriez étonnamment croiser la route de personnes chaleureuses qui apporteront un nouveau souffle à votre vie. Ouvrez l’œil ! Dans votre sphère familiale, si vous vivez en couple, l’envie naîtra de prendre un nouveau départ. Peut-être un déménagement, un nouvel enfant ou encore un long séjour dans un pays lointain. Avec vous, il faut que ça bouge !

Vierge

Encore une semaine où les astres ne vous laissent aucun répit. Pas de panique, la Pleine Lune du 7 mars met en lumière le potentiel exceptionnel d’une relation en cours ou à venir. En couple, consolidez vos engagements. Célibataires, sortez de votre zone de confort. Suivez vos désirs ! Saturne le sage protège en coulisse vos coups de cœurs comme vos décisions audacieuses.

Balance

Pour les célibataires, et notamment les ascendants Cancer, la solitude commence un peu à vous déprimer, vous souhaitez rencontrer une personne avec laquelle vous partageriez vos joies et vos tracas. Ne désespérez pas, vous allez trouver ! En couple, vous ressentirez un grand besoin d’être rassuré par votre partenaire. Faites-lui comprendre gentiment que son soutien est pour vous considérable. Votre partenaire saura vous aider à surmonter les difficultés que vous vous pourriez rencontrer ces prochains jours.

Scorpion

Natif du deuxième décan, vous ne vous intéressez qu’aux citadelles imprenables. A croire que vos motivations résident plus dans la conquête que dans l’assouvissement de vos désirs. Vous êtes un cérébral et vous préférez souvent sublimer votre amour plutôt que le vivre. Cette semaine, vous compterez un peu trop sur la réceptivité de l’élu à vos signaux. Votre discrète subtilité passera encore une fois inaperçue. Peut-être devriez-vous adopter des méthodes moins alambiquées…

Sagittaire

Coup de projecteur sur la Pleine Lune du 7 mars ! Cette phase du cycle révèle ce qui est essentiel ou pas dans votre vie personnelle. En couple, sortez du déni, faites les ajustements nécessaires et tout ira bien. Célibataires, exit le fantasme de la perfection. L’amour est sous vos yeux. Le duo Vénus/Jupiter ouvre une voie nouvelle pour celles qui le veulent.

Capricorne

Assez bonne santé en général cette semaine ! Grâce à la présence de la planète Jupiter dans votre ciel, vous serez en forme et vous ne rencontrerez pas de soucis de santé. Moralement, ça roulera aussi ! Vous serez passionné par ce que vous faites. Pensez quand même à vous détendre de temps en temps, en lisant un livre ou en allant vous balader. Pour les personnes souffrant d’une maladie, le climat astral sera plus serein. Les résultats que vous recevrez seront plutôt bons et cela vous rassurera.

Verseau

Il avait disparu des radars, mais il revient enfin sur l’écran de vos neurones. Vous n’avez jamais vraiment pu oublier cet ami d’enfance. Tour à tour partenaire de fous rires et de soirées endiablées, il avait cette place si particulière dans votre vie que personne n’a pu et su le remplacer. Pourtant, l’envoi d’un message cette semaine a suffi à faire tout repartir comme si ces cinq ans de coupure n’avaient jamais existé. Vous allez rattraper le temps perdu tout en partageant une foule de choses.

Poissons

Les astres jouent sur tous les tableaux en mode montagnes russes. Avec 4 planètes chez vous, vous êtes au centre du jeu. Mais pas question d’obtenir une carte blanche. Côté business, la Pleine Lune révèle la réalité de votre potentiel. Côté love, Saturne clarifie vos intentions. Restez confiant car vous avez les gardes fous nécessaires pour rester dans les clous.