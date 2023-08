Horoscope : les  prévisions astrologiques du lundi 28 août au dimanche 03 septembre 2023

La dernière semaine du mois d’août 2023 vient de s’ouvrir. Argent, Amour, Bonheur, santé, travail, réussite… Découvrez toutes les prévisions des astres pour cette nouvelle semaine pour vous.

Bélier

Dernière ligne droite avant la rentrée ! Rien de grave mais les astres ne vous facilitent pas la tâche. Votre routine quotidienne, votre organisation est bouleversée. Adaptation telle est votre devise. Vous surfez sur les imprévus, les contraintes avec efficacité et réactivité.

Taureau

Votre vie amoureuse se portera merveilleusement bien cette semaine ! Pour les personnes en couple, vous serez sur un vrai petit nuage ! L’ambiance sera légère et angélique : vous serez en symbiose avec votre conjoint(e). Profitez donc de cette sérénité et de cette douceur dans votre couple. Pour les personnes célibataires, vous aurez envie de flirter, de faire des rencontres sans vous posez trop de questions. Vous ne serez pas en quête d’une histoire sérieuse, mais plutôt d’une histoire pleine d’insouciance.

Gémeaux

En famille, une période de négociation s’ouvre. Les enfants montent au front au sujet des activités. Pas facile de coordonner l’agenda boulot et le planning personnel. Pas de décisions sous le joug de l’impatience, vous avez encore le temps pour vous organiser.

Cancer

Cette semaine, vous retomberez très rapidement sur vos pattes en cas de coup de mou. Les soucis de santé auront du mal à vous atteindre. Vous trouverez remèdes et solutions à tous vos maux, sans trop d’efforts. Cette force guidée par la planète Jupiter vous tire vers le haut et vous inspire. Néanmoins, n’ignorez pas les premiers indices d’un rhume s’ils se manifestent. Anticipez et prévenez l’arrivée des microbes en mangeant de la nourriture suffisamment variée et en misant sur la vitamine D.

Lion

Faites vos comptes post-vacances. La Pleine Lune du 31 révèle votre situation financière. Le recul de Mercure, le mental, oblige à rationaliser vos dépenses. Profitez du soutien de Mars, la force de conviction, pour négocier des facilités de paiement ou de nouveaux contrats.

Vierge

Le passage de Pluton dans votre ciel préfigure une meilleure confiance en vous. Vous semblerez déterminé et sûr de vous quand il s’agira de prendre une décision. Cet élan de conviction sera remarquable et attirera l’attention de vos proches. Ceux cis se réjouiront de cette dynamique qui vous accompagne. Si vous êtes du troisième décan, vous aurez envie de tout chambouler et de changer votre mode de vie. N’imposez pas des règles uniquement selon votre vision du monde. Sondez autour de vous.

Balance

Mars, l’action, s’installe dans votre signe. Désir, motivation, combativité explosent. Vous êtes prêt à relever tous les défis qui se présentent à vous. Exemple : la gestion d’une rentrée un brin chaotique marquée par des changements d’organisation pour les petits et les grands.

Scorpion

Le passage de Vénus vous incite à consommer moins mais mieux. Vous développerez un attrait pour l’écologie et souhaiterez réaliser des économies. Covoiturage, suppression des emballages sous plastique, utilisation réduite d’électricité… Cette prise de conscience aura un impact sur vos dépenses. Vous gagnerez en solidité financière et faciliterez ainsi vos fins de mois. Faites preuve de tolérance envers ceux qui vous entourent et qui ne veulent pas nécessairement changer leurs habitudes !

Sagittaire

L’incertitude marque votre retour au travail ou à la maison. Rien de grave mais vos plans sont bousculés : rendez-vous annulé, pause dans un projet pro ou immobilier. La Pleine Lune du 31 révèle une difficulté pratique ou d’agenda. Mieux vaut rectifier le tir quand c’est possible.

Capricorne

Pas évident de se disputer avec quelqu’un de proche. En plus, le sujet de la discorde concerne une accumulation de non-dits. Du reste, compliqué de s’en sortir sans y laisser une partie de soi. Pour remédier à la situation, vous devez agir rapidement. Dans la semaine qui suit la dispute, affrontez vos responsabilités en les saisissant à pleine main. De ce fait, la solution demeure en vous. D’ailleurs, pour résoudre cette période conflictuelle, la maturité dont vous allez faire preuve va impressionner tout votre entourage.

Verseau

Que ce soit avec vos parents ou vos enfants si vous en avez, l’entente est au beau fixe. Passer du temps avec votre famille vous ressource. Vous prendrez des initiatives pour rassembler les différentes générations. Tous les prétextes sont bons ! Même si certains de vos proches se montrent réticents, vous saurez vous adapter et fédérer. Vous n’aurez aucun mal à trouver de nouvelles idées d’activités pour les convaincre. Finalement, vous transmettrez sans obstacles l’envie de se retrouver.

Poissons

Le flottement perdure dans votre couple et, plus largement, vos relations. La communication est difficile, les quiproquos possibles. Profitez de la Pleine Lune du 31 pour clarifier votre situation et parler franchement. Mars, le désir, joue un rôle clé dans cette opération réconciliation.

