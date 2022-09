Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 26 septembre au dimanche 02 Octobre 2022

Une nouvelle semaine vient de s’éclore. Et vous vous demandez déjà sous quel auspice sera-t-elle. Découvrez les prévisions astrales signe par signe, selon les astrologues dans cet article.

Bélier

Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l’avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zen attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n’a le temps de s’installer. Comme par magie, tout s’efface au profit de l’apparition du Soleil que vous êtes.

Taureau

Assez de vivre ou travailler dans l’ombre, vous voulez être dans la lumière. Les mérites reconnus ne suffisent plus, ce sont vos qualités qu’il faut louer désormais. Ni prétention, ni égocentrisme, il s’agit d’être juste avec vous. Le plus : Les associations matérielles sont constructives, chacun apporte sa pierre financière à l’édifice.

Gémeaux

Cette semaine, c’est vous qui raflez la mise ! Tout vous sourit et vous savez en profiter. Si vous êtes déjà en poste, vous remplissez vos missions avec une maîtrise et une aisance déconcertantes. Une promotion ou une prime vous tendent les bras, foncez ! Sans emploi pour l’instant, les astres sont avec vous et une belle opportunité devrait se présenter en milieu de semaine. Côté argent, vos finances sont au beau fixe et cette semaine devrait vous permettre de faire durer cette situation avantageuse.

Cancer

Les bonnes nouvelles se succèdent, anecdotiques en début de semaine, incroyables ce week-end. Mercure en Vierge vous porte chance sous la forme d’opportunités à saisir. Côté cœur aussi, les occasions d’aimer sont aussi au rendez-vous. Le plus : Mercure toujours rime avec signatures, l’une d’elles valide le lancement d’un projet important.

Lion

Une semaine plutôt mouvementée s’annonce au sein de votre famille proche. Votre franchise à toute épreuve pourrait en offusquer certains. Il vaudra mieux tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler ! Notamment si vous êtes ascendant Gémeaux. Bien que mécontents dans un premier temps, les membres de votre fratrie finiront par vous remercier pour votre honnêteté. Finalement, la sympathie reviendra de plus belle ! Elle annoncera la fin de toutes ces hostilités.

Vierge

Mercure arrive, une aubaine si l’affaire ou le contrat est sur le point d’être signé. Les effets mercuriens facilitent à la fois les relations et les transactions dans un rapport gagnant-gagnant. Les amours sont à l’abri par des engagements rassurants que l’on prend mutuellement. Le plus : Célibataire, les affinités intellectuelles peuvent rapprocher les cœurs malgré soi et avec joie.

Balance

Voie de déviation. Pas d’autre issue que sortir des sentiers battus pour reprendre la main ou le dessus. Les options classiques épuisées, vous voilà contrainte de creuser des pistes nouvelles inhabituelles. Bonne pioche, elles se révèlent intéressantes et ouvrent des possibilités insoupçonnées. Le plus : Sur le plan affectif les échanges sont apaisants, apaisés si le climat était tendu ces temps-ci.

Scorpion

Mercure et Vénus en Vierge, le ciel amoureux est tout bleu, aucun nuage à redouter. Mercure communique, le dialogue reste toujours ouvert. Vénus câline, les relations sont tendres et complices. Ces belles énergies planétaires vous donnent la pêche, vous tenez une forme du tonnerre. Le plus : La confiance en soi se traduit par des initiatives ambitieuses. Vous visez plus haut, voyez plus grand.

Sagittaire

La tête pleine, vous ressentez le besoin d’évacuer tout le négatif avant que tout ne pourrisse à l’intérieur. C’est pourquoi vous devez retenir les bons côtés de l’affaire. Seuls les conseils avisés de vos proches pourront vous aider à démêler le vrai du faux ainsi que le réel de l’hypothétique. En somme, même si cela vous fait mal de remuer un peu tout ça, concentrez-vous sur cette semaine pour effectuer ce tri dans vos pensées. Du noir au gris en passant par le rose, elles devraient s’estomper au fur et à mesure.

Capricorne

Dans le besoin. Un seul être lui manque et le Capricorne est déprimé. La preuve que vous ne pouvez pas tout, toute seule et que l’autre est indispensable à votre bonheur. Réjouissez-vous, grâce à Mercure en Vierge, votre vie sociale s’enrichit de nouveaux amis. Le plus : Mercure est une planète rapide, elle booste vos énergies, vous avez de l’entrain à revendre.

Verseau

Une semaine exigeante professionnellement en perspective. Si le travail que vous fournissez est qualitatif, il vous sera demandé d’être plus productif et de multiplier vos efforts. Cela ne posera aucun problème et vous saurez donner le meilleur de vous-même pour aboutir à des résultats brillants. Pour les personnes du premier décan notamment, vous devrez faire à attention à votre organisation : une bonne gestion est la clé de votre réussite. Si vous tenez la cadence, la qualité sera au rendez-vous.

Poissons

Ça cause. Mercure en Vierge vous donne la parole pour formuler vos attentes, expliquer vos démarches. L’exercice n’est pas si simple pour un Poissons discret et plein de pudeur. Laissez l’affectif de côté pour convaincre avec des arguments objectifs. Le plus : Pas besoin de parler en amour, vos yeux sont suffisamment éloquents pour décoder le message.