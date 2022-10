Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022

Le dixième mois de l’année 2022 tend progressivement vers sa fin. Et comme d’habitude, Benin Web TV vous livre les prévisions astrologiques du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022.

Bélier

Ça va mieux. Le Soleil et Vénus sur le départ, le climat s’apaise. Cela se traduit par des accords conclus côté pro, des compromis positifs côté cœur. Quant aux finances, votre gestion s’avère efficace. Tout n’est pas parfait, mais vous êtes soulagée. Le plus : pariez sur la mobilité pour faire des rencontres épatantes et vivre des situations exaltantes.

Taureau

Le transit de la planète Uranus vous recommande d’alléger votre alimentation et de supprimer pendant un temps les existants : café, thé, alcool… Vous pourriez éprouver des difficultés à créer de nouvelles habitudes. Pourtant cette cure améliorera vivement votre qualité de sommeil et votre humeur. Les tentations seront néanmoins présentes alors demeurez vigilent. Si vous cédez à la surabondance culinaire, compensez le jour suivant avec un repas diététique sans tomber dans la privation à l’extrême !

Gémeaux

Vous mettez vos projets sur pied. Les moyens sont suffisants, les alliés sûrs, le succès à votre portée. Seule consigne à respecter : rester concentrée sur la mission sans vous laisser distraire, ni spéculer sur l’avenir. Le plus : la vitalité physique et le tonus intellectuel sont vos meilleurs atouts pour parvenir à vos fins.

Cancer

Une panne de batterie à noter ces temps-ci. Votre corps pourrait ne pas suivre la cadence de votre rythme effréné. Si votre tempérament vous pousse à tout exécuter très rapidement, votre état physique, lui, réclame un temps d’arrêt. Sachez dire « stop » lorsque votre corps vous lâche. Pour vous reposer et repartir du bon pied, offrez-vous des temps de sieste de 15 à 20 minutes en journée. Réduisez aussi la fatigue grâce à des longues nuits de sommeils réparateurs. Extension des feux avant minuit !

Lion

Pas le temps de réfléchir, il faut agir, réagir, bouger. D’un côté, la pression vous irrite, de l’autre votre instinct vous dit quoi faire, quelle solution trouver. Vous y gagnez au change, tout s’éclaire, votre visage y compris. Le plus : soutien de taille, vos proches vous suivent dans vos démarches, quitte à accélérer leurs pas.

Vierge

La présence de Mars dans votre ciel vous rend un peu grognon. Vous n’avez pas envie de parler, vous avez mal à la tête, vous ne vous sentez bien que lorsque l’autre tourne la clef dans la serrure, direction la sortie. Par chance, votre partenaire sait déceler les signes avant-coureurs d’un orage et parvient à se faire oublier. Célibataire, après des prémices plutôt prometteuses, vous décidez, Dieu sait pourquoi d’envoyer tout valdinguer en vous sabordant. Vous êtes décidément un signe bien mystérieux.

Balance

Un tournant majeur. Les bons effets de Mercure sont boostés par la Lune avec un début de semaine décisif : l’accord se scelle, l’affaire se conclut en votre faveur. Un nouveau chapitre s’ouvre, qui redéfinit le rôle que vous serez amené à jouer. Le plus : Saturne reprend une course normale, le gage de voir vos activités se consolider au fil du temps.

Scorpion

Votre météo de la semaine s’annonce changeante et imprévisible. Vous vous montrerez quelque peu lunatique dans les jours qui viennent. Pour réguler ces sautes d’humeur, il faudra vous tourner vers une alimentation plus saine. Préférez des aliments riches en oméga-3 tels que les poissons gras ou l’huile de colza. Il est recommandé de vous changer les idées et de vous aérer les méninges. Pratiquez la marche rapide et exposez votre corps à la lumière naturelle au moins 10 minutes par jour.

Sagittaire

La ligne droite n’est pas le chemin le plus court pour atteindre votre objectif. Les détours créent des opportunités et permettent d’éviter de gros obstacles. Pas de temps de perdu non plus, vous gagnez en expérience et en confiance. Le plus : célibataire, tablez sur d’autres itinéraires pour faire une rencontre romantique, inédite, fortuite.

Capricorne

Une semaine qui s’annonce houleuse tant vous mettez d’ardeur à contredire votre partenaire. Mercure dans votre ciel agit négativement sur vous et vous pousse à la chicane. A peine votre bien-aimé ouvre-t-il la bouche que vous émettez un point de vue contraire, par principe. A croire que vous vous languissez d’un conflit… Si tel est le cas, vous pouvez être rassuré, votre partenaire ne devrait plus être long à donner l’assaut ! Célibataire, vous manquez un peu de naturel, vos prétendants peuvent avoir du mal à vous cerner.

Verseau

Bonne nouvelle, Saturne se remet sur les rails. Mauvaise nouvelle, Vénus entre en Scorpion. La trêve est de courte durée, la réconciliation fragile, l’idylle fugace. Patientez tout en manœuvrant avec habileté, dès que le bateau tangue. Le plus : votre implication dans vos activités force l’admiration et favorise l’essor de votre carrière.

Poissons

Une légère fatigue émotionnelle a des chances de s’installer, surtout pour les natifs du troisième décan. Prenez le temps de vous ménager et n’essayez pas d’en faire plus que nécessaire. Vous avez le droit de souffler vous aussi. Reprenez le contrôle en adoptant des techniques de développement personnel comme la thérapie par le rire, la pensée positive ou encore la méditation. Quelques séances d’initiation vous aideront à vous mettre dans le bain et à vous sentir de nouveau serein.