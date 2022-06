Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 20 au dimanche 26 juin 2022

Voici une nouvelle semaine qui vient de démarrer. Argent, bonheur, réussite, amour,… Voici les prévisions astrales signe par signe pour vous.

Bélier

Il faut convaincre. Malgré les bienfaits de Jupiter, la situation patine, la faute à des résistances et des inerties persistantes. Impossible de contourner l’obstacle, c’est là un passage obligé pour passer à l’étape supérieure. Que faire sinon négocier avec tact en pariant sur votre force de persuasion pour lever les freins. Le plus : aucune opposition contre laquelle vous heurter en amour, l’adhésion à vos câlins est immédiate.

Taureau

La semaine qui s’annonce sera remplie de découvertes enrichissantes pour vous. Une formation en prévision ? Vous vous y engagez avec une grande soif de connaissances ! Vous avez la volonté de constamment vous améliorer. Votre positionnement face aux critiques est honorable : vous ne vous braquez pas. Au contraire ! Vous vous servez de ces appréciations pour pouvoir donner le meilleur de vous-même à chaque fois. Cette continuelle remise en question est vivement saluée par votre entourage professionnel.

Gémeaux

Les discussions avancent, elles sont positives et constructives. Mercure confirme qu’elles aboutiront à un accord dans les plus brefs délais. Si l’argent est le sujet central, tout laisse à penser que vous tirerez des profits ou réussirez la transaction. La victoire n’est plus très loin. Le plus : en amour ou en famille, le dialogue lève toute ambiguïté, il favorise une meilleure compréhension.

Cancer

Ascendant Capricorne, vous vous apitoyez sur votre sort, laissant votre partenaire sens dessus dessous. Vous vous présentez comme l’éternel mal aimé et requérez une attention de tous les instants. Célibataire, vous usez de tous les moyens pour capturer vos prétendants. Le chantage affectif n’est pas loin. Vous menacez, reprochez, tyrannisez, décourageant l’élu de votre cœur d’entreprendre une relation avec vous. Vous n’employez assurément pas les bonnes méthodes pour vous attirer l’amour

Lion

On vous aime. Le bonheur a un nom : Jupiter. Un visage, celui d’une personne de votre entourage qui s’attache à vous rendre heureuse. Prenez tout, son amour, ses conseils, sa force, seul compte votre épanouissement. Votre générosité n’est plus à démontrer, on sait combien vous lui rendrez la pareille. Le plus : les tractations sont longues, difficiles mais votre ténacité finira par payer, financièrement y compris.

Vierge

Le soleil développera en vous une vive énergie qui vous fera mordre la vie à pleine dents. Votre dynamisme en sera dédoublé. Si vous possédez un tempérament agité, prenez soin de vous canaliser. Essayez de décompresser et de vous recentrer. La pratique d’un sport de combat comme la boxe ou le karaté est aussi un moyen efficace pour se calmer. A noter, un potentiel engouement pour la montée d’adrénaline et les activités associées : saut en parachute, escalade ou plongée sous-marine

Balance

Les évènements vous obligent à faire des calculs, arithmétiques pas seulement, savants aussi pour déterminer les orientations à suivre. Jupiter incite à agir dans l’urgence, prenez le contrepied en négociant des délais, le temps d’y voir plus clair. Nerveusement, c’est moins usant. Le plus : de bonnes influences ensoleillent votre vie sentimentale, les moments à passer et à partager sont magiques.

Scorpion

Neptune vous entraîne dans une quête métaphysique sans précédent. Vous vous posez beaucoup de questions et en arrivez même à vous interroger sur votre partenaire. Pourquoi l’avoir choisi ? Pourquoi rester auprès de lui ? Pourquoi les manchots ne peuvent-ils pas voler alors que les pingouins oui… ? Bref, vous ne tournez pas rond. Il n’est pas impossible que vous soyez au fond de vous un peu déprimé, surtout si vous êtes natif du 2ème décan. Ne remettez pas votre partenaire en cause, essayez plutôt d’effectuer un travail sur vous-même.

Sagittaire

Jupiter vous apprend à jongler avec de nombreux projets en même temps. Hier vous vous dispersiez, aujourd’hui vous brillez par votre polyvalence. Elle vous entraîne vers de nouveaux secteurs d’activités, suscite l’intérêt, accroît votre notoriété. Un art à cultiver avec assiduité. Le plus : Jupiter encore démultiplie votre capacité à aimer, vos sentiments sont forts, chatoyants, un brin canaille.

Capricorne

Dans le cas où vous auriez cessé une activité physique dernièrement, c’est le moment de remettre le pied à l’étrier. Sont notamment concernés les ascendants Sagittaire. C’est l’heure d’enfilez vos chaussures de sport et de réveiller votre corps. Pour décupler les effets bénéfiques, essayez de pratiquer des séances en plein air et proche de la nature. Cependant, ne vous imposez pas d’entrée un niveau d’intensité élevé. Allez-y petit à petit, le temps de chauffer vos muscles et ainsi éviter de les froisser.

Verseau

Un mal pour un bien. Un conflit vous contrarie avant d’en tirer parti. Le litige a le mérite de clarifier la situation, votre décision est prise et le pacte rompu, vous levez le camp. Une nouvelle possibilité s’offre à vous dans la foulée, discutez, approfondissez le sujet, son enjeu peut vous intéresser. Le plus : une belle relation se dessine, amicale, amoureuse peut-être. Elle a tout pour durer et s’amplifier.

Poissons

Dominé par Mercure, vous subissez le poids de l’intellect. Cérébral en toute circonstance, vous analysez, interprétez, sur-interprétez, au point de vous rendre parfois invivable. Votre partenaire attend de vous plus de spontanéité et de légèreté. Ne lui donnez pas l’impression de décortiquer le moindre de ses comportements… Célibataire, vous êtes sur la défensive. Vous percevez de simples marques d’intérêt à votre égard comme de honteuses manœuvres intrusives. Détendez-vous un peu…