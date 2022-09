Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir encore. Et vous vous demandez comment se déroulera-t-elle. Découvrez dans cet article, les prévisions astrales signe par signe, du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022.

Bélier

Un peu de patience. Dernière semaine à supporter les facéties de Mercure. Il faut tenir le choc, le cap et les délais. Faites de l’adversité une force en acceptant la situation avant de prendre les bonnes décisions. Une compensation, Mars renforce votre endurance. Le plus : Prêtez l’oreille à votre petite voix intérieure, elle saura vous aider à surmonter les difficultés…

Taureau

Vous vous laissez aller à un peu trop de sédentarité et ce n’est pas bon pour votre moral. Il est temps de faire des changements dans votre rythme et de revenir à quelque chose de plus sain : vous en verrez les bénéfices plus rapidement que vous ne le croyez. Si vous avez déjà commencé : félicitations ! Accrochez-vous et ne laissez pas tomber au premier découragement, vous y gagnerez à la fois moralement et physiquement. Avec un esprit de battant, on peut tout réussir et aujourd’hui « on », c’est vous !

Gémeaux

L’esprit embrouillé. Du cafouillage partout, vous devez vous cramponner pour préserver votre équilibre. Socialement, le recul de Mercure oblige à redoubler d’efforts pour obtenir satisfaction. Côté cœur, Vénus jette la confusion par de soudains changements de situation. Le plus : Mars est là, tenace et efficace, l’assurance que vous parviendrez coûte que coûte à vos fins.

Cancer

Gardez-vous bien de faire des promesses. Si vous jugez comme Samuel Butler que « Les serments sont des mots et les mots ne sont que du vent », vous semblez oublier que votre partenaire, lui, les croit. La présence de Saturne dans votre ciel devrait vous inciter à faire preuve de plus de retenue dans vos grandes déclarations. Ne promettez pas plus que vous ne pouvez tenir, sans quoi vous en subirez les conséquences. Célibataire, vous rêvez davantage de complicité que d’amours passionnées.

Lion

Jours de gloire. Votre profil plaît, il suscite un vif intérêt. Profitez de votre notoriété pour promouvoir vos idées. Mars vous offre une vue panoramique sur des activités variées, prêtes à combler vos ambitions. Ciblez les plus créatives, elles vous inspireront des initiatives audacieuses. Le plus : En Balance, Mercure table sur des associations solides pour mener vos projets à bien…

Vierge

Si vous avez connu une période de soucis de santé, votre état ne sera plus une source de problèmes cette semaine. En effet, Pluton laissera la place à Saturne, qui aura une bien meilleure influence sur votre forme. Restez toute de même prudent, vos réserves ont pris un petit coup. Faites attention à votre sommeil et à votre alimentation, pour pouvoir reremplir votre jauge d’énergie. Côté moral, ça s’améliore dans le même temps. Au niveau physique, vous garderez la forme en vous tenant à l’écart des excès.

Balance

La rage de vaincre. Mercure fait demi-tour, ça tangue. Vous serrez les dents, jouez des coudes avant de vous imposer. L’épreuve vous est profitable, vous avancez vos pions avec aplomb, prenez l’avantage à l’occasion. Votre détermination force l’admiration. Le plus : Usez de la même hardiesse en amour, la démarche surprendra, avant d’être sous le charme.

Scorpion

D’un naturel incroyablement calme, vous n’êtes pas pour autant à l’abri de colères, dirons-nous, semestrielles. Une fois tous les 6 mois environ, il vous arrive de sortir de vos gonds sans que ni votre partenaire (ni vous-même peut-être) ne compreniez pourquoi. La présence concomitante de Mars et du soleil dans votre ciel laisse penser que cette semaine sera celle de votre fameuse explosion biannuelle. Puisque vous voilà prévenu, profitez-en pour éloigner votre partenaire quelques jours !

Sagittaire

Devant le micro. Cette image illustre l’influence stimulante que vous exercez sur votre entourage. On vous écoute avec attention en tenant compte de votre avis pour développer les projets. Un don d’éloquence qui, en amour aussi, ne peut que séduire… Le plus : La situation s’éclaircit sur le plan administratif, les dossiers se règlent enfin et en votre faveur.

Capricorne

Cette semaine, vous vous réveillez chaque jour avec le sourire et de l’énergie à revendre ! Votre entourage n’en revient pas de vous voir si volontaire et assuré, et c’est tant mieux ! On vous demande ce que vous mangez le matin pour en arriver à ce résultat, sans savoir que vous ne récoltez là que les fruits de ce que vous avez semé : en faisant des choix en accord avec vous-même, vous avez créé un terreau fertile pour votre bien-être. Vous croquez la vie à pleines dents et elle vous le rend bien !

Verseau

Bizarre, bizarre. Vous avez l’impression qu’on ne vous dit pas tout. L’activité est maintenue mais les moyens ne suivent pas. Un projet reste en suspens, et vous dans l’incertitude. Mercure vous suggère de faire le dos rond le temps que la situation évolue. Le plus : Vous avez des alliés, un atout majeur pour vous aiguiller si vous envisagez de bifurquer.

Poissons

Vous soupçonnez votre partenaire de se retrancher derrière une fausse maladresse pour vous adresser des reproches. Vous jugez que ses « C’est sorti tout seul » et ses « Ce n’était pas méchant » sont sujets à caution. Vous n’avez peut-être pas tort. La figure gémellaire de Mercure domine votre ciel. La duplicité de votre partenaire n’est pas forcément le fruit de votre imagination. Célibataire, vous jouez sur deux tableaux à la fois, en toute discrétion, mais pas en toute loyauté…