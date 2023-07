Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023

- Publicité-

Nouvelle semaine, nouveaux défis. Amour, argent, bonheur, santé, découvrez tout ce que vous réservent les astres pour cette semaine du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023.

Bélier

L’allure de la planète Neptune entrainera un nouveau cap dans vos relations familiales. La naissance d’un enfant, un départ, un mariage… L’atmosphère astrale est synonyme de renouveau et de changement. Vous serez quelques peu tourmenté et déstabilisé par ce bouleversement. Heureusement, vous finirez pas bien vous adapter et accueillerez l’évènement en toute confiance. Du côté de vos amis, rien de particulier à signaler. Sinon quelques séparations qui vous toucheront de loin comme de près.

Taureau

Vos proches approuvent une décision prise dans le domaine professionnel. Mais ils peinent encore à visualiser l’impact de ce changement au quotidien. Soyez à l’écoute. N’hésitez pas à reprendre vos explications à zéro pour les rassurer et booster un peu plus votre motivation. La Nouvelle Lune du 17 juillet dans l’espace de la négociation révèle vos talents de communicant.

Gémeaux

Les jours qui viennent devraient se révéler matériellement intéressants. En début de semaine, une manne providentielle pourrait venir renflouer vos finances, vous offrant ainsi une quiétude appréciable. De plus, le passage dans votre ciel de Vénus vous offre la possibilité de faire fructifier cet argent. Si vous gérez votre propre entreprise, l’heure est à l’investissement. Celui-ci vous rapportera sur le long terme. Pour les autres, placez cet argent intelligemment, il pourrait vous être utile prochainement.

Cancer

La Nouvelle Lune du 17 juillet dans votre signe réveille votre âme d’enfant. Mais pas sûr que le projet qui vient de germer dans votre esprit fasse rêver vos proches. Aucune importance, offrez-vous un moment de plaisir rien que pour vous. Un dernier conseil : validez votre budget avant de réserver. Ne culpabilisez pas de laisser la famille en-dehors du coup.

Lion

L’influence des astres sur votre santé sera favorable cette semaine. Vous aurez tellement d’énergie que vous serez capable de déplacer des montagnes ! Vous enchaînez les activités, sans que cela ne semble avoir un impact sur votre santé. Cependant, faites attention à vous : ne vous épuisez pas à la tâche non plus ! Et surtout, faites attention à votre relation avec les autres : tout le monde n’aura pas forcément la même énergie que vous. Les pousser vous demandera un effort supplémentaire pas forcément efficace.

Vierge

La Nouvelle Lune du 17 juillet rebat les cartes dans votre cercle amical. Rien de grave, les liens se renforcent avec une personne revenue dans votre entourage. Amour ou amitié ? La question se pose. Suivez votre intuition, ne fermez pas ni la porte, ni votre cœur. Laissez infuser. L’entrée du Soleil dans l’espace des bilans met en lumière ce que vous ne vouliez pas voir.

Balance

Attention attention capitaine, zone de turbulences en vue ! Difficile de savoir ce qu’il va vous arriver cette semaine, tant les signes sont nombreux. Des influences astrales contraires apportent leur lot d’imprédictibilité. À vous d’en tirer le meilleur parti et de savoir tirer votre épingle du jeu ! Gardez les yeux bien ouverts, l’inattention pourrait vous jouer des tours. En prenant les événements avec calme et sérénité, vous saurez éloigner les mauvais augures comme s’ils n’avaient jamais existé.

Scorpion

La Nouvelle Lune du 17 juillet relance un projet pro ou perso. L’appel est fort. C’est le moment de le mettre en œuvre. Ne laissez pas Saturne bloquer votre élan créatif. Suivez votre intuition. Et puis, vous n’êtes pas seul. Un ami, un expert est prêt à vous aider si nécessaire. L’entrée du Soleil dans le secteur des ambitions accroît votre volonté, votre créativité.

Sagittaire

Des divergences familiales ou amicales ont de grandes chances de surgir durant les prochains jours. Restez aux aguets et ne tombez pas dans l’agressivité en cas de mésentente. C’est l’heure des concessions. Celles-ci seront la seule solution pour rétablir l’harmonie. Vous souhaitez vous faire entendre ? Vous le ferez savoir et finirez pas tomber d’accord grâce à vos efforts. Pour cela, les compromis sont de mise tout comme les échanges constructifs et le pardon. Montrez-vous un peu plus indulgent !

Capricorne

Du nouveau. Ça bouge encore et encore côté cœur. La Nouvelle Lune du 17 juillet dans la sphère du couple, des relations, laisse émerger un nouveau projet. N’ayez pas peur du changement même si cela perturbe votre quotidien, votre organisation. Vous êtes porté par un bel élan amoureux. Tout va bien. Les sentiments prennent le pas sur la raison, c’est nouveau pour vous mais exaltant.

Verseau

La semaine promet de nouvelles fructifications sur le plan monétaire. Si vous aviez investi en bourse ou sur un compte épargne, les premières retombées arriveront plus tôt que prévu. De même, les vibrations positives graviteront autour des jeux de hasard. C’est possiblement le moment de tenter votre chance à un concours ou des jeux en ligne. Malgré tout, minimisez les risques et arrêtez-vous quand il le faut. Mêlez argent et amusement à petites doses sur une courte durée pour plus de sureté.

Poisson

Joie. Sous l’impulsion d’une magnifique Nouvelle Lune en Cancer, votre âme d’artiste se réveille ou votre cœur s’emballe. Quel que soit le domaine où explose votre soif d’amour et de plaisir, vous êtes au sommet de votre talent d’artiste ou de séducteur. Vivez pleinement ces moments de joie. Tous les secteurs de votre vie peuvent être touchés par la grâce qui vous habite.

