Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 15 au dimanche 21 janvier 2024

Une nouvelle semaine vient d’ouvrir ses portes. Et vous vous demandez déjà sous quels auspices sera-t-elle. Découvrez ici les prévisions des astres pour vous signe par signe.

Bélier

Vous vous êtes peut-être senti trahi, abusé ou carrément mis de côté et un amour ou une amitié s’étiole ou se défait dans votre cœur. L’amour reviendra illuminer votre vie, mais en attendant, vous devez faire la paix avec tout ça et retrouver votre équilibre. Votre énergie d’action sera puissante et peu de personnes oseront vous mettre des bâtons dans les roues.

Taureau

À l’aube d’un tournant majeur dans votre vie sociale, mettez de l’ordre dans vos idées et vos projets. Faites le tour de vos soutiens. Ils sont nombreux et solides. Vous voilà prêt à accueillir le changement.

Gémeaux

Les nombreux et nouveaux projets que vous cogitez vous enchantent tous les deux. Chose certaine, si vous êtes toujours célibataire, vous allez faire une jolie rencontre et elle risque d’être déterminante. Un client, un fournisseur, un distributeur ou un patron vous prendra sous son aile et il vous introduira auprès de gens ou de clients influents.

Cancer

En couple, avec un associé, vos ambitions montent d’un cran. Passez en mode projet. Même si l’ampleur de la tâche vous donne des sueurs froides, vous gardez l’espoir, la motivation chevillés au corps. C’est bien parti.

Lion

Vos engagements amoureux sont sérieux. Sinon, vous vous complaisez dans une relation parce que vous tenez mordicus à votre confort amoureux, à vos habitudes. Vous pourriez hériter, si ce n’est déjà fait, d’un bien immobilier familial. Vous trouverez des aides ou de nouvelles ressources pour mieux accomplir vos tâches professionnelles ou artistiques.

Vierge

L’amour plus fort que tout. Les dernières barrières sont tombées. L’amour, le plaisir ont plié le match. Votre vie affective est le phare de cette semaine enchantée côté cœur. Votre agenda est chamboulé ? Où est le problème ? La présence de votre meilleur ami le Capricorne vous rassure et vous aide à sauter le pas.

Balance

Un enfant [jeune adulte ou adolescent] connaît toujours les mêmes difficultés et vous le rappelez sans cesse à l’ordre. La compétition est forte au bureau depuis que certains collègues veulent démontrer leur valeur. Vous entrez dans une période idéale pour prouver de quoi vous êtes capable, pour poursuivre vos rêves et pour utiliser votre plein potentiel.

Scorpion

Vous voulez gérer les questions financières en suspend avec votre ex-partenaire de vie. Sinon, vous allez faire la rencontre d’une personne bien nantie financièrement. Vous voulez gagner beaucoup d’argent et c’est louable. À cet effet, de belles surprises matérielles sortiront tout droit de la cuisse de Jupiter. Sinon, vous allez recevoir de bons conseils financiers.

Sagittaire

Suivre la voie du cœur. Au seuil d’une décision importante pour votre famille ou votre lieu de vie, un doute surgit au moment de sauter le pas… Mais votre cœur a déjà tranché. Écoutez-le car vous ne courrez aucun risque. C’est bon !

Capricorne

Les sorties culturelles vous permettront de passer du bon temps avec vos amis ou l’être aimé. Vous ferez des découvertes savoureuses comme des restaurants qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. Vous accepterez une nouvelle fonction, mais vous devrez former la personne qui doit vous remplacer et ce ne sera pas une sinécure.

Verseau

Vous n’abdiquez pas si facilement lorsque vous vous accrochez désespérément à l’idée que rien n’est encore perdu. Si rien n’aboutit entre vous deux, vous allez devoir vous rendre à l’évidence qu’une rupture est inévitable. Vous trouverez la bonne occasion d’affaires ou vous dénicherez le bon travail ou filon financier.

Poisson

Bien accompagné. Profitez du soutien sans faille de vos amis pour évoquer ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Le 21, l’arrivée de Pluton dans le secteur des bilans ouvre une phase de profonde transformation personnelle.