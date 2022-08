Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 15 au Dimanche 21 août 2022

C’est la fin du week-end et vous êtes curieux de connaître d’avance ce que vous réservent les astres pour cette semaine du 15 au 21 août 2022. Nous vous présentons les prévisions de nos astrologues.

Bélier

Pour les Béliers, cette semaine sera préoccupée par votre carrière. Vous pourriez vous retrouver à travailler dur pour atteindre le succès ou la reconnaissance. Il se peut qu’il y ait des difficultés ou des obstacles sur votre chemin, mais vous finirez par les surmonter. Vous penserez également à vos objectifs à long terme et à ce que vous devez faire pour les atteindre.

Taureau

La forme physique vous gagne ces jours-ci et vous redoublez d’énergie sous l’influence de Vénus. Profitez-en pour vous adonner à des occupations qui vous font envie mais que vous repoussiez. Un stage de danse ou de théâtre vous permettra d’exprimer votre créativité. Une façon amusante de laisser libre cours à votre imagination. Grâce à cette pause artistique, vous maintenez votre santé de fer et recevez des vibrations positives, essentielles à votre équilibre. Faites-vous plaisir.

Gémeaux

Au cours de cette semaine, vos pensées se tourneront vers l’amour. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui va enfin vous plaire, y compris sur le long terme. Si vous êtes dans une relation, vous réfléchirez à la façon de la rendre plus épanouissante et votre partenaire en sera ravie. Vous pourriez également envisager d’avoir un bébé ou de fonder une famille.

Cancer

À force de vous écouter, vous avez perdu pied avec la réalité. En effet, en cette semaine de congés, votre inconscient a fait ressurgir de vieux dossiers à la surface. Au lieu de les noyer, vous avez préféré y jeter un œil. Alors, avant que cette spirale infernale ne vous absorbe tout entier, vous devez réagir. Laissez mourir définitivement toutes vos croyances négatives. Seul le dialogue avec votre famille pourra vous réconcilier avec la vie et vous soulager de ces vieux démons.

Lion

Vos pensées se tourneront vers votre vie sociale, durant cette semaine. Vous pourriez être invité à des fêtes ou à d’autres événements. Vous pourriez également rencontrer quelqu’un de nouveau et d’intéressant. Si vous êtes en couple, vous aurez envie de passer plus de temps avec votre partenaire et de vous amuser ensemble.

Vierge

Une semaine exigeante professionnellement en perspective. Si le travail que vous fournissez est qualitatif, il vous sera demandé d’être plus productif et de multiplier vos efforts. Cela ne posera aucun problème et vous saurez donner le meilleur de vous-même pour aboutir à des résultats brillants. Pour les personnes du premier décan notamment, vous devrez faire à attention à votre organisation : une bonne gestion est la clé de votre réussite. Si vous tenez la cadence, la qualité sera au rendez-vous.

Balance

Balance, cette semaine, vous être concentré vers votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu’un de nouveau et d’intéressant avec qui vous pourriez envisager un avenir. Si vous êtes dans une relation, vous réfléchirez à la manière de la rendre plus épanouissante et votre partenaire sera ravi.

Scorpion

Avec son aspect actuel, le soleil agira comme une protection sur toutes les générations de votre famille. L’enthousiasme et le bien-être s’empareront de la plupart de vos proches : enfants, parents, mari, femme… Restez serein et éloignez de vous toutes les inquiétudes à leur propos. Vous constaterez une proximité nouvelle entre les membres de votre foyer. Les rapprochements vous étonneront mais vous combleront de bonheur. Si vous êtes ascendant Bélier, votre perspicacité sera vivement reconnue.

Sagittaire

Les Sagittaires seront concentrés sur votre carrière. Vous pourriez vous retrouver à travailler dur pour atteindre le succès ou la reconnaissance. Il peut y avoir des difficultés ou des obstacles sur votre chemin, mais vous finirez par les surmonter. Vous penserez également à vos objectifs à long terme et à ce que vous devez faire pour les atteindre.

Capricorne

Porté par l’arrivée de Pluton dans votre ciel, vous retrousserez vos manches en un rien temps ! Au boulot, vous vous lancerez tête baissée sur des sujets compliqués. Vous vous investirez corps et âme. Même les plus réfractaires d’entre vous seront impliqués. Mais en voulant aller plus vite que la musique, vous pourriez très vite piquer du nez durant vos heures de travail. Faites des pauses de temps en temps. Il n’est pas rare que vous oubliez votre santé lorsque vous êtes pleinement concentré.

Verseau

Une semaine sous le signe de l’amitié. Nos astrologues voient que vous travaillez dur pour améliorer vos relations avec vos amis. Vous réfléchirez également aux moyens de les aider ou d’améliorer leur vie. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui pourrait devenir un ami proche, voire même un confident.

Poissons

L’atmosphère amicale prendra une nouvelle tournure ces prochains jours. Vous vous montrerez plus disposé à faire de nouvelles rencontres. Vous pourriez étonnamment croiser la route de personnes chaleureuses qui apporteront un nouveau souffle à votre vie. Ouvrez l’œil ! Dans votre sphère familiale, si vous vivez en couple, l’envie naîtra de prendre un nouveau départ. Peut-être un déménagement, un nouvel enfant ou encore un long séjour dans un pays lointain. Avec vous, il faut que ça bouge !