Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 10 au dimanche 17 juillet 2023

Nous voici à l’orée d’une nouvelle semaine, dans le septième mois de l’année 2023. Découvrez tout ce que vous réservent les astres pour cette nouvelle semaine.

Bélier

Le 11, une belle dynamique se met en place sous l’impulsion de Mercure. En Lion, le messager des dieux réveille vos talents d’orateur. Bonne nouvelle : un rendez-vous professionnel important est programmé. Déterminé et bien préparé, vous abordez cette rencontre avec des idées nouvelles. L’amas de planètes en Lion stimule votre créativité dans tous les domaines.

Taureau

En famille, une discussion importante se prépare. Misez sur le début de la semaine pour lancer le débat. Les astres vous accompagnent. Soyez clair, précis et attentif à toutes les propositions. Quel que soit le sujet abordé, les idées convergent. Une décision est prise. La joie et l’enthousiasme s’imposent. Vous n’avez aucune difficulté à mobiliser vos troupes.

Gémeaux

En début de semaine, soyez vigilant côté finances. Bug de la banque, dépense imprévue ? Ne laissez pas tomber. Prenez rendez-vous pour demander des explications. Le 11, Mercure, votre planète, s’installe en Lion. Vous êtes redoutable côté négociation. Une solution est à portée de main. Ne lâchez rien. Battez-vous jusqu’au bout, défendez vos droits. Succès garanti !

Cancer

Votre consommation en cours de semaine sera un peu excessive. Votre gourmandise et votre côté cigale vous obligeront à restreindre vos envies du weekend. Ralentissez les déjeuners au restaurant le midi, ramenez votre gamelle au travail si vous en avez la possibilité, réduisez le café à la machine… De façon globale, fixez-vous un budget et respectez-le. Soyez précautionneux et vous culpabiliserez de moins en moins. En connaissant mieux vos limites, vous répartirez vos dépenses de façon plus optimale.

Lion

Le 11, Mercure la communication, rejoint Vénus l’amoureuse dans votre signe. En amour comme en affaires, prenez la main. Vous bénéficiez d’une belle opportunité pour capter tous les regards même si vous n’êtes pas tout à fait prêt ou sûr de vous. Lancez un ballon d’essai. Tout est possible. C’est votre moment ! Prenez des risques, les astres valident vos décisions.

Vierge

Que cela soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle, vous avez un grand besoin d’un renouveau. Vous êtes déprimé et blasé par l’ennui que vous éprouvez. La tête remplie de pensées négatives, votre sommeil ne sera pas du tout réparateur. Cela portera fortement atteinte à votre forme physique et à votre moral. Conseil : sortez de ce cercle vicieux et reprenez vite la situation en main ! Comptez sur l’impulsion de la planète Uranus pour vous apporter une aide non négligeable.

Balance

Promotion, nouveau projet professionnel ou personnel ? Ne vous laissez pas déborder par le stress et l’hyperactivité. Demandez de l’aide, des conseils. Votre cercle amical est prêt à ouvrir son carnet d’adresses pour dénicher la perle rare qui va vous assister. Côté séduction, sortez le grand jeu. Vous n’êtes pas seul. Vous bénéficiez de solides réseaux pour vous accompagner.

Scorpion

Cartes sur table. Les affaires reprennent. Votre défi ? Trouver l’équilibre entre vie pro et projet personnel. Les discussions sont franches et agitées mais le dialogue n’est pas rompu. Mieux vaut tout se dire afin de prendre une décision qui repose sur un bon compromis. Mission accomplie ! L’arrivée de Mercure, la communication, en Lion ouvre un espace de négociation sincère.

Sagittaire

Côté famille, une belle harmonie s’installera. Si vous êtes marié, la planète Jupiter vous invitera à renouer les liens rompus avec votre conjoint. Vous aurez plus de facilités à trouver un terrain d’entente avec tact et diplomatie. Cet élan d’apaisement de votre part peut aussi toucher votre relation avec un autre proche comme votre mère, votre frère ou encore votre meilleur(e) ami(e). Quoi qu’il en soit, faites preuve de bienveillance et privilégiez avant tout l’échange et le dialogue.

Capricorne

Votre mue affective n’est pas tout à fait terminée. Votre cœur s’est ouvert, vos sentiments ont été exprimés. Maintenant, laissez parler votre corps et ses désirs. Derrière une apparente froideur, se cache une puissante sensualité. Ne vous cachez plus, assumez vos désirs, vos envies. Les astres brisent toutes vos carapaces et vos mécanismes de défense.

Verseau

Amoureux. Ça bouge dans la maison du couple et des relations. Mercure, le messager des dieux, y rejoint Vénus, la déesse de l’amour. Envie de dire oui, d’exprimer en toute conscience vos sentiments ? Aucun obstacle à l’horizon. Célibataires, écoutez votre corps et la manifestation de ses désirs. Les astres mettent le paquet côté cœur. Faites-vous confiance, la voie est libre.

Poisson

Mercure vous accompagne dans votre vie professionnelle cette semaine. Vous brillerez par vos compétences et la pertinence de vos propos. Votre habilité à mutualiser les échanges sera reconnue. Votre point fort cette semaine : votre aisance et votre assurance qui vous tireront vers le haut. En cultivant cet état d’esprit communicatif, vous récolterez à coup sûr le fruit de tous vos efforts. Appuyez-vous sans relâche sur ce coup de pouce astral pour affirmer vos points de vue en toute confiance.

