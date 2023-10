Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 09 au dimanche 15 octobre 2023

- Publicité-

Amour, argent, travail, bonheur, santé, … Découvrez vos prédictions astrologiques pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023, selon l’astrologie, signe par signe.

Bélier

Prudence cette semaine si vous être en couple ! En effet, très occupé par des projets annexes, vous ne serez pas beaucoup disponible pour votre conjoint(e). Vous aurez tendance à négliger votre relation et cela sera une source de déception. Pour le bien de votre couple, faites chacun quelques compromis. Célibataire, vous n’aurez pas vraiment la tête à vos amours non plus. Le stress, les impératifs administratifs et professionnels vous prendront tout votre temps. Il serait bon pourtant pour vous de trouver un équilibre.

Taureau

Il va y avoir de l’action dans votre vie sentimentale, cette semaine. Peut-être êtes-vous enfin prêt à faire le grand saut dans une nouvelle vie à deux. Vous vous affirmez mieux et vous reprenez le contrôle de votre vie professionnelle, artistique ou d’affaires. Chose certaine, vous avez du pain sur la planche et vous gérez bien vos responsabilités.

- Publicité-

Gémeaux

Un événement proche dans le temps, familial ou professionnel, provoquera une certaine tension en vous. Particulièrement pour le troisième décan. Heureusement, cela ne sera que passager. Restez avant tout détaché de la situation et n’essayez pas d’anticiper tout ce qui pourrait se produire à l’avenir. Grâce à des exercices de respiration ou des sports de détente comme le yoga ou le streching, vous retrouverez la sérénité qui vous manquait sans trop de difficultés. Vous en avez toutes les capacités.

Cancer

Une différence d’âge vous importune et bien plus que vous voulez bien le laisser paraître. Ouvrez le dialogue avec un ami et il vous donnera d’excellents conseils. Vous supporterez mal que l’on cherche à vous bloquer ou que l’on mette sur les tablettes certaines de vos idées. Ou bien, une importante relation professionnelle se portera à votre rescousse.

Lion

Vous paraissez ne pas avancer au même rythme que votre partenaire. Porté par l’élan de Jupiter, vous galopez déjà quand votre bien aimé ne fait que trotter. Vous débordez de projets que l’autre écoute avec une attention polie, mais sans plus. Soyez patient, n’essayez pas de forcer la main d’un partenaire velléitaire, cela serait contre-productif. Célibataire, vous avez l’impression qu’on vous mène en bateau et vous avez raison. Tournez les talons sans hésiter, de plus belles rencontres vous attendent.

- Publicité-

Vierge

Une rencontre prochaine fera chavirer votre cœur. D’ailleurs, vous pourriez faire une rencontre de rêve. Sinon, vos plus beaux espoirs amoureux seront comblés. Si la mode vous intéresse, passez des entrevues puisque vous pourriez décrocher un bon travail. Sur le plan matériel, vous serez en mesure de vous adapter à toutes les situations.

Une quête de perfectionnisme vous touchera dans votre sphère professionnelle. Si vous êtes ascendant Capricorne, votre souci du détail produira un effet contraire à celui escompté. C’est-à-dire un peu moins d’efficacité et un risque d’angoisses accru. Ne vous attardez pas sur des broutilles et ne remettez pas sans arrêt en question vos aptitudes. Reprenez confiance en votre savoir-faire que vous avez tendance à ignorer. Soyez consciencieux sans vous infliger de la culpabilité à la moindre erreur Balance

Scorpion

L’amoureux mettra votre patience à dure épreuve. La meilleure attitude serait de ne pas mordre à l’hameçon, ce qui n’est jamais chose facile. Vous vous montrerez débrouillard et ingénieux et vous viendrez à bout des tâches les plus complexes. Les autres vous envieront ce talent remarquable. Un problème de gestion de temps pourrait briser le momentum au sein de l’équipe de travail.

- Publicité-

Sagittaire

« Le souvenir est une invention de malheur » écrivait André Gide. Vous ne le contredirez pas sur ce point. Vous souffrez de la fin d’une relation antérieure mais imposez à votre nouveau partenaire le fantôme de l’ex, ne vous privant pas de l’évoquer en toute occasion. Si la lune vous met momentanément à l’abri d’un conflit, vous n’y échapperez pas à long terme. Votre partenaire n’acceptera pas indéfiniment ce triangle amoureux. Célibataire, vous êtes en si parfaite harmonie avec vous-même que vous n’avez nul besoin de compagnie.

Capricorne

Vous méprisez la médiocrité et le manque de classe. Le futur amoureux devra donc se surpasser s’il veut conquérir votre cœur. Vous vous taillerez une place de choix au travail. Les métiers liés à l’information, l’informatique ou à la communication seront fortement favorisés. En ce qui concerne votre vie artistique, vous oserez un premier jet.

Verseau

D’humeur sportive, vous savourez les joies de la course à pieds matinale ou de la séance d’aquagym le weekend. Un moment salvateur qui vous fait oublier toutes vos préoccupations quotidiennes pour respirer. Après l’effort, le réconfort ! Votre corps réclamera toutes sortes d’aliments, aussi bien sucrés que salés. Sachez rester modéré même si la tentation est grande. Optez pour des plats faits maison et résistez à la paresse qui vous emmène au rayon surgelés de votre supermarché

Poisson

Vous faites l’expérience d’une profonde complémentarité avec l’être cher. Quelques tensions familiales sont aussi à prévoir. Il serait bon d’étudier tous les aspects d’un projet avant de vous engager formellement. Souvenez-vous qu’à parole donnée chose due. Vous recevrez d’importantes nouvelles concernant le travail. Vous ne serez pas déçu !