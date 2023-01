Horoscope: les prévisions astrologiques du lundi 09 au dimanche 15 janvier 2023

La deuxième semaine de l’année 2023, mais également du mois de janvier vient de démarrer. Vous vous posez déjà la question de savoir sous quels auspices elle sera pour vous. Découvrez les prévisions des experts pour cette nouvelle semaine.

Bélier

La détermination est à vos côtés dans la prise de décision professionnelle. Des encouragements issus de votre supérieur ou de vos collaborateurs vous conforteront dans vos choix. Ecoutez surtout votre petite voix intérieure qui vous guidera. C’est aussi le cas si vous songez à des investissements financiers divers : achat de pièces rares ou nouveau bien immobilier. Vous saurez saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Privilégiez la réflexion avant l’action en cas de dépense importante.

Taureau

Tous les espoirs sont désormais permis puisque vous allez bientôt faire une rencontre amoureuse inusitée et à la hauteur de vos aspirations. Vous aurez tendance à vous répéter, à tomber dans de grandes explications, ce qui risque d’ennuyer votre interlocuteur. Le but de cette prédiction est de vous prévenir pour que vous puissiez jouer gagnant.

Gémeaux

Le temps de finir cette semaine que l’autre recommence. Et force est de constater que rien ne change. Et si… vous mettiez un grand coup de pied dans ce château de cartes ? Attention, on ne vous demande pas d’effectuer ça brutalement. Par souci de préservation de votre entourage, vous avez tendance à prendre des distances le temps d’aller mieux. Cependant, veillez à ne pas répéter trop souvent cette technique de la carapace. Certains pourraient mal le vivre autour de vous. Quand une main s’ouvre, l’autre la serre. Plus qu’un principe de vie, c’est un moyen de survie.

Cancer

Vous vous allégez de contraintes familiales, amoureuses ou amicales et vous commencez à mieux respirer. Vous croyez plus sérieusement en vous et en votre charme, ce qui augure bien au niveau amoureux. Vous rayonnerez lors de vos sorties. Vous allez bien vendre ou présenter vos projets, ainsi que votre savoir-faire professionnel ou artistique.

Lion

Fraicheur et volupté résument parfaitement votre état d’esprit de la semaine. Vous ressentirez un besoin inopiné de vous revitaliser. Si vous aviez en tête de prendre quelques jours de vacances, préférez une destination proche de l’océan. Une balade maritime, seul ou accompagné, vous fera le plus grand bien. Si vous ne partez pas, faites le plein de minéraux et d’oligo-éléments avec une cure de spiruline par exemple. Sinon, optez pour un bain d’algues chez vous ou en spa pour vous régénérer.

Vierge

Vous voulez garder votre indépendance et, simultanément, vous cherchez l’amour. Vous allez devoir CHOISIR et être clair concernant vos véritables besoins si vous voulez que la vie use de sa magie. Une bonne nouvelle vient vers vous et elle vous réjouira. Ou bien vous vous retrouverez avec plus de responsabilités le fun à gérer.

Balance

Célibataire, il semble que vous soyez tombé sur un os. L’élu de votre cœur adopte un comportement insaisissable si bien que vous en êtes désarçonné. La présence de Saturne dans votre ciel atteste de nombreux questionnements à venir en lien avec un signe d’eau. Il vous faudra beaucoup de patience pour arriver à décrypter un esprit très éloigné du vôtre. En couple, vous naviguez sur une mer calme. Entente et indulgence régissent votre quotidien. Vous avez trouvé un équilibre intéressant.

Scorpion

Peut-être vous relevez-vous d’une pénible opération chirurgicale ou que vous êtes alité. Si oui, prenez tout le temps nécessaire pour vous remettre sur pieds. Il se peut que vos tâches vous ennuient ou vous pèsent par moment. Que voulez-vous, l’action n’est pas encore au rendez-vous en ce moment au bureau. Vous trouverez bientôt de nouveaux centres d’intérêt.

Sagittaire

L’ambiance au travail n’est pas idéale pour vous. Des accrochages électriques entre collègues ou une pression liée à un projet urgent créent une désagréable atmosphère. En recherche, des frustrations sont à prévoir. Cependant, ne vous tracassez pas trop, cette situation ne durera pas. Faites profil bas et soyez patient le temps que cela passe. D’ailleurs, c’est peut-être l’occasion pour vous intéresser à l’art de la méditation ou de profiter d’un moment de calme pour aller vous faire masser, afin de relâcher les tensions.

Capricorne

Vous angoisserez plus facilement depuis quelque temps. Une nouvelle amie agit de manière fusionnelle et ça vous met mal à l’aise. En somme, vous devez tirer cette situation au clair avant qu’elle ne dégénère. Elle semble souffrir de dépendance amicale. Vous vous montrerez déterminé et prêt à tout pour produire, réaliser, développer des projets et les mener à terme.

Verseau

Le temps est plutôt clément en ce moment. Avec le mouvement de la planète Uranus, votre cocon familial se trouvera sous les meilleurs auspices. Votre attitude optimiste favorisera la richesse de vos relations. Si vous êtes marié, votre union sera plus forte que jamais. Dans le cas où vous avez des enfants, ces derniers se montreront tendres et affectueux envers vous. Si vous êtes célibataire, il se pourrait qu’une rencontre sentimentale vienne troubler votre quotidien. Vous attirerez la sympathie.

Poissons

Vous vous dévouez pour ceux et celles que vous aimez. Vous voulez amener un enfant (jeune adulte) à se responsabiliser. Vous vous rapprochez l’un de l’autre et l’amour grandit. Vous avez le vent dans les voiles, et du talent à revendre. Toutefois, vous devez vous pousser dans le dos pour mener à terme vos projets. Ouais… Mercure rétrograde en ce moment!