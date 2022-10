Horoscope : les prévisions astrologiques du lundi 03 au dimanche 09 octobre 2022

Une nouvelle semaine a démarré ce lundi 3 octobre 2022. Les planètes du zodiaque vous seront-elles clémentes en ce début de mois? Voici les prévisions astrologiques signe par signe, selon les astrologues.

Bélier

Célibataire, votre façon de vous comporter trahit votre émoi et plonge l’élu de votre cœur dans l’embarras. Votre peur, contagieuse, lui donne envie de vous éviter. Vous êtes le champion de la gêne et du malaise. Par chance, Jupiter volera à votre secours pour vous aider à changer d’approche. Ne vous obligez pas à de grandes déclarations ! Vous pouvez tout à fait faire passer certains messages en usant de l’humour ou de la dérision. L’effet n’en sera pas moins efficace et vous échapperez aux longs silences pesants.

Taureau

Une page se tourne. Une fin de cycle s’annonce. La transition s’effectue dans les règles de l’art, sans mauvaise surprise à redouter. Les prémices d’une activité ou situation nouvelle se dessinent, vous amorcez le virage motivée et l’esprit serein. Le plus : En Vierge Vénus vous invite à vous extraire d’une réalité stressante pour optimiser votre forme.

Gémeaux

Vous vous porterez à merveille ces prochains jours. Aucune ombre au tableau. Vous répondrez instinctivement à tous vos besoins : bouger, danser ou même chanter à tue-tête ! C’est aussi le moment opportun pour développer votre capacité de résistance et d’endurance. Tennis, gymnastique rythmique, course à pieds, natation : entrainez-vous avec le sport que vous affectionnez ! Vous maintiendrez ainsi votre motivation. La régularité offre une bien meilleure santé. Tout comme le plaisir de la pratique.

Cancer

Une renaissance. Retour en force si vous étiez restée dans l’ombre, vos idées lumineuses font sensation. Votre entourage s’en inspire et vous donne les moyens de les appliquer. Vos élans créatifs illustrent votre désir de bâtir un nouvel avenir. Le plus : Cap sur le bonheur dans le respect des traditions que vous affectionnez : le foyer, la famille, les enfants.

Lion

Après des efforts insurmontables pour mener une vie de couple épanouissante, vous rejoignez les conclusions de Renaud « Vivre libre, c’est souvent vivre seul ». Poussé par les ailes d’Uranus, vous partez à la reconquête de vous-même. Vous prônez l’individualisme et considérez l’existence à deux comme le tombeau de l’autonomie. Entendre parler d’un « nous » vous hérisse désormais le poil. Vous avez hâte de vous affirmer, hâte d’en revenir au « je », hâte de vous lever le matin en vous saluant d’un « Je fais ce que je veux »

Vierge

Valoriser le patrimoine. Le recul d’Uranus, Neptune et Pluton met en valeur l’héritage de votre passé. Vos expériences et performances sont des atouts précieux à exploiter d’une manière différente. Changer dans la continuité est l’impératif du moment, provoquez-le. Le plus : D’anciens partenaires professionnels sont prêts à vous accompagner dans votre transformation.

Balance

Avec le transit lunaire actuel, c’est le retour aux sources qui prend le dessus sur vous cette semaine. Vous profiterez davantage de temps avec vos parents, frères et sœurs ou vos enfants si vous en avez. Et même ceux de vos amis ! De belles vibrations et une ambiance réconfortante vous comblent de bonheur. Vous vous réjouirez à l’idée de rassembler et ne cacherez pas votre gaieté. Restez à l’écoute de votre entourage et ne vous inquiétez pas quand votre enthousiasme ne fait pas l’unanimité.

Scorpion

En excédent. Tout partager engendre un trop-plein, la présence devient étouffante, une respiration s’impose pour régénérer les sentiments. Pas facile pour un Scorpion exclusif de prendre du recul, vous devez lutter pour redonner à votre conjoint sa part d’indépendance. Le plus : Votre corps a lui aussi besoin de s’oxygéner. Évadez-vous dans un endroit dépaysant et vivifiant.

Sagittaire

Gardez-vous bien de faire des promesses. Si vous jugez comme Samuel Butler que « Les serments sont des mots et les mots ne sont que du vent », vous semblez oublier que votre partenaire, lui, les croit. La présence de Saturne dans votre ciel devrait vous inciter à faire preuve de plus de retenue dans vos grandes déclarations. Ne promettez pas plus que vous ne pouvez tenir, sans quoi vous en subirez les conséquences. Célibataire, vous rêvez davantage de complicité que d’amours passionnées.

Capricorne

Un peu perdue. Vous semblez avoir du mal à trouver votre place, avec une tendance à vivre dans l’urgence pour remplir vos journées. Posez-vous, reposez-vous… Petit à petit vous retrouverez le goût d’agir par pur plaisir, sans enjeu en jeu. Le plus : Remettez votre horloge interne à l’heure par une bonne hygiène de sommeil et une saine alimentation.

Verseau

L’aspect de Neptune souligne votre loyauté et votre fidélité envers vos amis. Ces valeurs qui font partie de vous seront vivement reconnues. Vos camarades tiendront à vous remercier et vous laisseront entendre leur affection pour vous. Ils pourraient bien vous rendre la pareille dans les jours qui viennent. Ces démonstrations vous attendriront et vous donneront le sourire. Si vous avez un compagnon de vie, vous goûterez à des moments d’amour et de plénitude. En somme, la semaine sera agréable.

Poissons

Sereinement. Vous pouvez vivre d’amour et d’eau fraîche, les acquis sont solides, les arrières protégés. Quel plaisir de ne pas penser aux obligations à remplir. Il y a bien des questions à régler, mais vous prenez votre temps ou déléguez à votre entourage. Le plus : Votre aura est irrésistible, elle aimante naturellement sans que vous ayez besoin de forcer le trait.