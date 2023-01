Horoscope: les prévisions astrologiques du 30 janvier au 05 février 2023

Les derniers jours du mois de janvier 2023 s’égrènent déjà, tout en laissant place au mois de février. Et vous vous posez déjà la question de savoir sous quels auspices sera cette nouvelle semaine. Découvrez ce que prévoient les astres pour vous.

Bélier

Vous ferez preuve d’une réelle attention au bien-être et à la santé de votre famille et de vos amis. Vous ressentez le besoin de les rassurer par votre présence. Si vous êtes du premier décan, il vous tiendra également à cœur que vos proches vous témoignent leur reconnaissance. Vous estimez que votre attention envers eux doit être remarquée de temps à autre. Gardez en tête que chacun vous remercie à sa manière. Que ce soit avec des mots ou des gestes. Dans tous les cas, ne vous vexez pas.

Taureau

Ça bouge côté finance ! Augmentation de salaire, prime, nouveau contrat, vous récoltez le fruit de vos efforts. Pour autant, restez sur vos gardes. Votre réussite suscite des jalousies et un surcroit de responsabilité. Mais ne vous laissez pas intimidée, votre ascension est méritée. Profitez de cette bonne santé financière pour réveiller un projet de voyage abandonné.

Gémeaux

Côté travail, le mot d’ordre de la semaine est la rigueur. Dans un environnement fortement tourmenté, vous êtes le capitaine qui mène son équipage à bon port. Véritable meneur d’hommes, c’est à la lueur de Pluton que vous vous guidez, et c’est elle qui vous sauve des écueils qui menacent votre navire. Gardez le cap et n’en déviez surtout pas, vous en ressortirez grandi aux yeux de tous. En ne cédant pas au chant des sirènes, vous faites preuve d’une présence d’esprit qui vous met à votre avantage.

Cancer

Mission accomplie. L’alliance entre Saturne et Mars concrétise l’ensemble des changements personnels ou professionnels engagés depuis le début de l’année. Ne laissez pas des résidus de peur gâchés cette profonde évolution. Prenez le temps de digérer cette nouvelle étape. Le plus dur est fait ! Fêtez alors votre victoire en amoureux ou entre amis. Vos proches sont à 100 % derrière vous.

Lion

Alangui, fatigué, sinistre, vous n’avez envie de rien. Votre patient partenaire a beau vous encourager à sortir, vous n’en faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi. Pluton vous pousse à l’autodestruction. Vous voulez tester les limites de l’autre et vous assurer qu’il supporte votre indolence. Quitte à vous mettre en péril. Rassurez-vous, la conjoncture astrale semble vous mettre à l’abri de toute crise de couple. Célibataire, vous préférez annoncer vos défauts en premier, pour qu’ils ne soient pas découverts plus tard. Une stratégie originale, honnête et peut-être payante…

Vierge

Retour aux affaires. Le 30, vous recevez une proposition en or pour réorganiser votre poste et vos conditions de travail. Vous avez carte blanche ! Ne laissez pas votre syndrome de l’imposteur bloquer cette magnifique opportunité de faire valoir vos compétences et vos méthodes. Une créativité en plein boom vous oriente vers des solutions innovantes qui vous changent la vie.

Balance

Excellente semaine en perspective pour vous côté santé ! Vous avez de l’énergie à revendre et l’envie de faire un millier d’activités. L’arrivée de Mars dans votre ciel y est pour quelque chose. Malheureusement votre temps et votre énergie ne sont pas illimités et cela vous frustre un peu. Certes, il y a beaucoup de projets qui vous intéressent, mais il faut penser à dormir aussi de temps en temps. Vous allez devoir organiser votre emploi du temps de manière raisonnable pour ne pas vous épuiser ou vous miner.

Scorpion

L’atmosphère amicale prendra une nouvelle tournure ces prochains jours. Vous vous montrerez plus disposé à faire de nouvelles rencontres. Vous pourriez étonnamment croiser la route de personnes chaleureuses qui apporteront un nouveau souffle à votre vie. Ouvrez l’œil ! Dans votre sphère familiale, si vous vivez en couple, l’envie naîtra de prendre un nouveau départ. Peut-être un déménagement, un nouvel enfant ou encore un long séjour dans un pays lointain. Avec vous, il faut que ça bouge !

Sagittaire

Miser sur l’avenir. C’est le moment de montrer vos talents de femmes d’affaires. A titre personnel ou professionnel, vous avez l’opportunité d’investir dans un projet novateur. Avec votre conjoint ou un associé, vous êtes sur la même longueur d’ondes et prête à prendre votre risque ensemble. Si vous aviez encore des doutes, la Pleine Lune du 5 donne tout son sens à votre décision.

Capricorne

La planète Neptune vous inspirera mais vous installera dans une forme de repli sur vous-même. Vous passerez beaucoup de temps isolé de votre foyer. Cet éloignement suscitera la curiosité de vos parents ou de votre partenaire. Si vous êtes parent, vos enfants montreront des signes d’inquiétude. Montrez leur que vous êtes présent, mais que vous avez besoin de recul de temps à autre. Vous souhaitez juste les épargner de vos questionnements intérieurs. Cette période ne sera que passagère.

Verseau

Une opportunité professionnelle pourrait se présenter à vous dans les jours qui viennent. Le climat astral vous incitera à la saisir. Evolution, promotion, prime, embauche… Cette étape influencera sérieusement votre carrière et vos projets. Vous serez tenté d’accepter, mais quelque chose pourrait vous retenir. Cette hésitation viendrait de l’avis d’autrui ou de la crainte du changement. Prenez en compte les conseils prodigués mais faites-vous votre propre opinion avant tout prise de décision.

Poissons

A cœur ouvert. Toujours en mode nettoyage émotionnel, vous travaillez sur tous les plans de votre vie personnelle. En famille, vous êtes sur une belle dynamique avec des projets et de jolies preuves d’amour. Du côté des amis, une coalition se forme pour booster vos amours et provoquer des rencontres.