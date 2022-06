Horoscope : les prévisions astrologiques du 27 juin au 03 juillet 2022

Une nouvelle semaine vient de démarrer. Serait-elle sous le sceau de la paix, du bonheur, de la réussite ? voici la réponse de nos astrologues

Bélier

Vous avez le goût du risque, tant mieux la conjoncture s’y prête. Jupiter crée des opportunités, Mars vous donne le cran de saisir la balle au bond. Ajoutez une bonne maîtrise de vos émotions à votre réactivité, vous ferez durer le plaisir, capitaliserez sur vos succès. Le plus : l’esprit de conquête fait ses preuves côté cœur, l’être aimé ou convoité rend aussitôt les armes.

Taureau

Le Soleil sera un allié de poids pour vous cette semaine. Vous bénéficieriez d’une protection contre les ennuis de santé. Si vous souffrez d’une maladie chronique, vous devriez passer les prochains jours sans problème majeur, ce qui vous permettra de souffler un peu. Au niveau psychologique, avec Neptune dans la maison, vous aurez l’esprit assez préoccupé et vous aurez même quelques angoisses. N’hésitez pas à demander du soutien à vos proches et à faire des activités qui vous remontent le moral.

Gémeaux

Les planètes rapides insufflent une nouvelle dynamique à votre destin. Mercure apporte de l’élan aux relations, Vénus de l’éclat aux amours, Mars de l’énergie à vos actions. Vos sentiments sont exaltés. Vivez le tout avec entrain mais sans excès. Le plus : Jupiter toujours en Bélier, sa force rassurante incite à lancer de beaux projets familiaux.

Cancer

De nombreuses idées s’agiteront dans votre tête, avec le soutien de la planète Neptune. Votre ambition de réaliser de nouveaux projets augmente avec le temps. Vous travaillerez d’arrache-pied mais en solitaire pour le moment. Effectivement, vous voudrez éviter certains questionnements émanant de votre entourage. Continuez sur cette lancée en notant par écrit tout ce qui vous semble important. Vous aurez alors une idée bien plus précise de vos futures réalisations ! Croyez en vous.

Lion

Du soleil tous les jours, de l’amour toujours. Depuis vendredi dernier Vénus en Gémeaux teinte vos relations de couleurs chatoyantes. Une attirance, un flirt avant l’évidence de s’aimer très fort. De la complicité, un couple uni et le désir de lancer un projet ambitieux à deux. Un vrai conte de fées. Le plus : la chance frappe à la porte côté pro par une proposition en or inespérée pour votre carrière.

Vierge

Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l’avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zen attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n’a le temps de s’installer. Comme par magie, tout s’efface au profit de l’apparition du Soleil que vous êtes

Balance

Le duo Mercure/Vénus vous offre ce qu’il y a de mieux côté pro, de plus séduisant côté cœur. Le charme opère, les battements s’accélèrent, la réciproque semble se confirmer. Socialement, le travail en équipe permet d’obtenir les meilleurs résultats possibles dans un climat de confiance. Le plus : la vitalité de notre tandem planétaire met de l’entrain dans votre quotidien, vos journées sont animées.

Scorpion

Votre situation financière est affectée par vos sentiments cette semaine. Vous êtes une personne dotée d’une grande générosité et vous avez envie de gâter vos proches. Même si un cadeau fait toujours plaisir, votre famille et vos amis vous aiment avant tout pour la personne que vous êtes. Ils n’ont pas besoin que vous le leur prouviez avec des millions cadeaux ! Pour les ascendants Cancer et Lion notamment, veillez à préserver votre budget. Il serait regrettable de vous mettre dans une mauvaise position.

Sagittaire

Mercure et Vénus en opposition en Gémeaux… il y a de la rivalité dans l’air. Un défi plus qu’une contrainte pour le Sagittaire, l’esprit de compétition est chez vous une source d’inspiration. Il génère du courage et de la confiance, vous en redoublez pour renvoyer la concurrence dans les cordes. Le plus : la période est propice à suivre une formation ou pourquoi pas devenir vous-même formatrice.

Capricorne

En sept jours, il peut se passer beaucoup de choses. En effet, vous devez retenir et protéger tous les instants utilisés pour se détendre avec ceux que vous aimez. Ces derniers demeurent précieux. Alors, si votre semaine débute par un conflit, faites en sorte de l’éliminer avec un moment de joie. Plus que de compenser, le bonheur de passer du bon temps réduit les mauvaises pensées et améliore le quotidien de manière significative. Ainsi, vous n’avez pas le droit de vous laisser abattre ! Votre mission, si toutefois vous l’acceptez, consiste à multiplier la douceur avec vos essentiels. Amis comme famille, ils font tous partie de votre vie. Et même pour celle d’après !

Verseau

Vénus fait jaillir l’étincelle, celle qui manquait à l’appel, dont l’absence fanait les relations. Les sentiments éclosent, impatients et fervents, prêts à fusionner avec l’être aimé. Mercure exauce votre vœu par une rencontre insolite ou en incitant votre conjoint à créer l’évènement. Le plus : l’éclair frappe les esprits côté pro, votre éclair de génie qui booste les projets et force l’admiration de votre entourage.

Poissons

Mercure vous suggère explicitement de renforcer le travail en équipe dans votre sphère professionnelle. C’est le moment pour vous d’expliquer vos idées les plus créatives et de mettre en place des projets prometteurs. Vous contribuerez avec entrain à la réflexion collective. Attention, certains tempéraments pourront parfois se confronter et ne pas tomber d’accord. Natifs du premier décan, vous vous montrerez assez futé pour trouver des arrangements qui conviennent à tous les collaborateurs