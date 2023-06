Horoscope : les prévisions astrologiques du 26 juin au 02 juillet 2023

Amour, travail, santé, argent, famille… Que va-t-il se passer au cours de cette semaine ? Ferez-vous les bons choix ? Allez-vous rencontrer les bonnes personnes ? Découvrez les prévisions des astrologues pour cette semaine.

Bélier

Si vous êtes né lors du premier décan, vous rayonnerez dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes au travail. La prise de parole est aussi un excellent entrainement qui participe à votre épanouissement. Vous vous sentirez prêt à gravir des montagnes et communiquerez avec clarté lors de réunions. L’ambiance entre collègues, quant à elle, sera bon enfant. N’en oubliez pas le cadre professionnel. Vous vous dispenserez ainsi de potentielles remontrances de la part de votre hiérarchie.

Taureau

À la maison, un vent de passion et d’excitation se lève. Est-ce la perspective des vacances, l’envie de prendre le large ? Votre tribu ne vous laisse aucun répit. Restez zen. Écoutez toutes les doléances comme les bonnes idées. Puis, organisez un conseil de famille pour trancher. La communication, et le Soleil, qui représente le charisme, boostent vos talents de négociateur.

Gémeaux

Si l’on devait résumer la philosophie de votre signe, on dirait que vous mettez toujours un peu de blanc pour camoufler le noir. Cette méthode Coué colorée vous a déjà aidé par le passé à affronter des évènements dramatiques. Plus qu’une révélation, ce contraste entre le positif et le négatif vous sert de tremplin pour viser les étoiles. Du coup, vu les nuages annoncés cette semaine, on vous conseille de rajouter une lichette de rose. Personnifiée par l’amour de vos proches, cette nuance agira sur votre ciel autant qu’elle apaisera.

Cancer

Toujours aussi inspiré, vous êtes au taquet côté projet. Les prises de conscience sont majeures. Votre vision de la vie est défiée. Stressé ? Oui ! Prenez votre temps d’autant que ça bloque encore côté finances. Saturne, le vieux sage, pilote votre réflexion sur le long terme. Accueillez sans crainte ce besoin de revoir votre mode de vie.

Lion

Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l’avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zen attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n’a le temps de s’installer. Comme par magie, tout s’efface au profit de l’apparition du Soleil que vous êtes.

Vierge

En pleine reconversion pro ou changement de vie, ne restez pas seul face à votre nature anxieuse. Tout va bien ! Mobilisez vos amis, vos réseaux. Ils sont légions à vouloir aider et vous donner des conseils. Idem côté cœur, votre conjoint possède une excellente vision des choses. Toutes vos relations, amicales, amoureuses sont 100 % disponibles et à vos côtés.

Balance

La présence conjuguée de Jupiter et d’Uranus dans votre ciel laisse peu de place au doute : votre couple ne paraît pas être prioritaire pour vous dans l’immédiat. Vous êtes davantage tourné vers les activités de groupe et préférez avancer professionnellement que dans votre vie à deux. Votre partenaire saura se montrer compréhensif durant cette période de repositionnement professionnel. Attention toutefois à ne pas faire systématiquement passer l’autre en dernier, il pourrait finir par en prendre ombrage.

Scorpion

Mercure apportera beaucoup de positif dans votre vie de couple. Quelques tensions pourraient faire leur apparition, mais rassurez-vous : rien d’anormal ou de grave. Vous resterez très complices et vous passerez une bonne semaine ensemble. Célibataire, après une petite pause, vous reviendrez plus confiant que jamais. La confiance retrouvée, vous devriez rencontrer un certain succès auprès de vos prétendant(e)s, voire quelqu’un qui vous plaira beaucoup. Reste à savoir si vous êtes prêt à entrer dans une relation.

Sagittaire

En famille, l’excitation est à son comble : un projet de vacances ou de voyage se prépare. Il fait rêver tout le monde mais il n’est pas facile à organiser sur le plan pratique. Réunissez les membres de la tribu pour distribuer les démarches et les tâches. Prenez les commandes si nécessaire. N’hésitez pas à faire des choix pour éviter les déconvenues de dernière minute.

Capricorne

Côté psycho, vous entrez dans une semaine mouvementée : des événements imprévus risquent d’altérer votre stabilité émotionnelle habituelle. Pas d’entre-deux pour vous, vous connaîtrez des hauts et des bas successifs aussi intenses les uns que les autres : c’est les montagnes russes émotionnelles ! Le laisser-aller sera parfois tentant, mais n’accordez pas trop d’importance à ces mouvements d’humeur qui vous poussent aux excès, le calme reviendra bientôt ! Côté physique, bonne nouvelle ! Tout devrait se passer sans anicroche.

Verseau

Vos enfants, votre compagnon de vie, vos amis, vos parents… Une grande partie de votre entourage rendra grâce à votre caractère altruiste. Vous serez heureux de voir tout ce petit monde vous montrer des signes d’affection. Vous recevrez de délicates attentions qui vous enivreront de joie et d’énergie pour la semaine. Si vous êtes du deuxième décan, vous témoignerez une attention toute particulière envers une personne qui a été présente pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Poissons

Encore une semaine magnifique côté cœur ! En couple ou célibataires, vous êtes sur un petit nuage porté par une aura exceptionnelle qui fait tourner toutes les têtes. Attention, ne jouez pas l’ensorceleur si vous n’êtes pas sûr de tenir vos promesses. Restez lucide et sincère. Soyez clair et transparent sur vos intentions et tout se passera à merveille.

