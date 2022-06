Horoscope: les prévisions astrologiques du 06 au 12 juin 2022

Le week-end est passé, et vous êtes déjà curieux de connaître d’avance ce que vous réservent les jours à venir à partir de ce jour? Voici les prévisions astrologiques des experts.

L’horoscope de la semaine du 6 au 12 juin est axé sur le changement. Les planètes sont dans un état de flux, ce qui signifie que tout est en suspens. C’est une période de grandes opportunités, mais aussi de grands dangers. Si vous savez surfer sur les vagues et rester flexible, vous vous en sortirez. Mais si vous essayez de vous accrocher au passé, vous serez emportés. Retrouvez l’horoscope de la semaine à venir pour les 12 signes du zodiaque.

Bélier

Votre moral est au beau fixe. Vous faites preuve de positivisme et de spontanéité à tout moment de la journée. Vous êtes radieux et affichez une mine réjouie ainsi qu’une excellente humeur. Il semble que rien ne puisse vous arrêter, ni vous déranger. Attention cependant à cet entrain ! Les natifs du premier décan se montreront plus impatients que jamais. Cela peut devenir fatiguant pour vous et votre entourage. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Choisissez le bon tempo selon les circonstances !

Taureau

À l’activité révolutionnaire menée au cours des années par Uranus dans votre signe s’ajoute l’énergie de Vénus : ensemble elles forment une conjonction qui sera soulignée par la Lune. C’est un aspect fort qui concerne presque tous les natifs et qui pourra entraîner soit une grande joie, soit un bouleversement émotionnel considérable. Uranus (le père de Vénus dans la mythologie) a pour fonction psychologique de nous faire évoluer, avancer, progresser et réaliser les projets les plus utopiques et en même temps humanistes. Vénus est beaucoup plus centrée sur nos valeurs personnelles : « comment j’aime », « ce que j’aime » et « comment je veux être aimé en retour. » Elle vous ramène aux choses qui comptent pour vous et pour vous seul. La semaine privilégie la réalisation de projets capables de vous faire vibrer de… plaisir.

Gémeaux

Vous vous pensiez plus fort que ça. Hélas, ce n’est toujours pas le cas ! Même si vous aimez de tout votre cœur votre famille, des fois, elle a tendance à vous exaspérer. De ce fait, pourquoi ne pas prendre un peu de distance pour la semaine qui arrive ? Présent dans votre signe, Pluton sera honoré de canaliser tous ces ressentis négatifs pour les transformer en confettis positifs. Répartis équitablement sur vos moments de doute et de panique, ils créeront un sentiment d’apaisement.

Cancer

Si la semaine commence de façon très mouvementée (vous avez mille choses à faire) et se poursuit avec pas mal d’impératifs familiaux à respecter, elle pourrait quand même se terminer d’une façon très agréable puisque le week-end va vous apporter de la joie, du plaisir et un sentiment d’évasion. Une surprise ou une révélation assez inattendue pourrait se produire ! Quelque chose d’un peu brutal, mais finalement bénéfique pour vous, pourrait vous ouvrir les yeux sur une amitié pas aussi sincère que vous le pensiez ou qui, plus simplement, qui n’est plus en phase avec vos attentes actuelles et avec vos valeurs.

Lion

Vous venez de traverser une phase pleine d’agitation qui vous a laissé sur les rotules. Bonne nouvelle, vous en voyez enfin le bout ! La période à venir s’annonce favorable au repos et vous laissera la possibilité de recharger les batteries. Vous devriez finir la semaine en beauté avec un pic de forme probable autour de vendredi. Côté moral, les choses devraient aussi s’améliorer grâce au soutien de votre entourage, et votre regain de vitalité se synchronisera parfaitement avec le retour d’une attitude positive.

Vierge

La Lune est dans votre signe en début de semaine. Conséquence : vous ressentez le besoin de vous sentir et d’être utile, d’avancer, d’aider, de concrétiser. Le seul problème est que, aussi performant et efficace que vous soyez, le sentiment de perfectibilité et votre autocritique constante vous accompagnent inévitablement. Vous êtes toujours très mécontent de vous-même.

À cela s’ajoute le sévère rétrograde de Saturne qui pourrait polluer votre secteur de la vie quotidienne et des petites choses, vous obligeant à vous imposer des devoirs vraiment inutiles. Alors soyez un peu indulgent avec vous-même. Ainsi, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses positives s’offrent à vous.

Balance

La présence de Mars dans votre ciel vous rend un peu grognon. Vous n’avez pas envie de parler, vous avez mal à la tête, vous ne vous sentez bien que lorsque l’autre tourne la clef dans la serrure, direction la sortie. Par chance, votre partenaire sait déceler les signes avant-coureurs d’un orage et parvient à se faire oublier. Célibataire, après des prémices plutôt prometteuses, vous décidez, Dieu sait pourquoi d’envoyer tout valdinguer en vous sabordant. Vous êtes décidément un signe bien mystérieux.

Scorpion

Jusqu’à ce qu’Uranus ne sorte complètement du signe opposé du Taureau (en 2026), presque tous les Scorpions pourraient subir une sorte d’éveil ou de révolution dans leur vie. Ce phénomène n’est pas permanent mais promptement réveillé par des aspects planétaires comme les nombreux qui se produisent au cours de la semaine du 6 juin 2022. Vous pourriez tous vivre un épisode visant à vous bousculer dans le domaine relationnel. Cependant vous semblez être bien entouré et soutenu et une aide pratique pourrait venir par quelqu’un que vous connaissez peut-être à peine. Alors gardez l’œil ouvert et ne passez pas trop vite à côté des petites choses : certaines bonnes opportunités d’avancer dans la vie de tous les jours se cachent dans les détails.

Sagittaire

Magicien du quotidien, vous savez entourer le moindre de vos gestes d’un je-ne-sais-quoi d’inhabituel. De sorte que vous continuiez à ensorceler votre partenaire, jour après jour. Auprès de vous, tout n’est qu’amusement, surprise, fantaisie. Vous savez vous prémunir contre le danger numéro 1 des couples : la routine ! Célibataire, vous êtes tout feu tout flamme, votre enthousiasme débordant et plein de fraîcheur fait plaisir à voir. Un natif du gémeaux vous observe avec convoitise.

Capricorne

S’il vous arrive quelque chose d’un peu bouleversant cette semaine, il y a de fortes possibilités que cela concerne le secteur affectif. La Lune, qui en début de semaine déploie une énergie pratique et concrète, pourrait vous soutenir avec le sentiment que oui, il est possible de s’en sortir, d’aimer à nouveaux, de viser de nouveaux objectifs. Cependant, une certaine insécurité pourrait s’emparer des Capricornes nés aux alentours du 6 janvier car certains souvenirs douloureux pourraient refaire surface ou parce que certains d’entre eux ne sont toujours pas prêts à se débarrasser des structures anciennes et obsolètes dans lesquelles ils avaient investi temps, énergie et espoirs. Certains Capricorne enfin, peuvent craindre de ne pas disposer des ressources (ni physiques, ni matérielles) pour mener à bien un projet. Mais c’est juste un sentiment !

Verseau

Vous vivrez cette semaine à l’époque des chevaliers, de Guenièvre, du roi Arthur et du brave Lancelot. Vous prendrez plaisir à éprouver l’attachement de l’autre, en lui lançant des défis, encouragé dans votre jeu amoureux par le contexte astral. Célibataire, vous êtes tout prêt, vous aussi, à donner des preuves de votre amour. Vous rêvez de vous illustrer par de grandes actions pour faire connaître la teneur de vos sentiments. Pour l’être aimé, vous voulez vous surpasser, vous rêvez d’un amour hors-norme.

Poissons

S’il faudra attendre la Pleine Lune de la semaine prochaine pour récolter quelques bons résultats, notamment dans le domaine professionnel, je n’exclus pas que quelques nouvelles un peu déstabilisantes puissent vous être communiquées déjà cette semaine du 6 juin 2022. Cela concerne peut-être des décisions à prendre avec des proches (je pense aux frères et sœurs), ou il s’agit d’une transition immobilière ou commerciale… Le fait est que la semaine n’est ni calme ni banale. Les personnes nées vers le 6 mars pourraient avoir une petite baisse de forme physique ou souffrir de quelque chose qui n’a pas encore été complètement résolu. Je pense à la santé mais aussi à certaines douleurs liées aux plaies de l’âme. Certains d’entre vous seront tentés par l’idée d’aller ailleurs et je reste persuadée que la possibilité d’un déménagement ou peut-être d’un investissement immobilier occupe une partie de vos pensées.