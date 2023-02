Horoscope : les prévisions astrologiques du 06 au 12 février 2023

Voici une nouvelle semaine qui vient encore de démarrer. Argent, amour, bonheur, voici les prévisions astrales de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 février 2023.

Bélier

Les événements se sont succédés à un rythme effréné. Pause ! Le temps du debrief est venu afin de clôturer certains sujets ou mode de fonctionnement. Ne censurez aucune émotion, laissez partir ce qui doit partir même si la nostalgie s’invite. Tournez la page sans regret. Vous n’avez aucune raison de douter, vos décisions ont été prises en toute clarté et franchise.

Taureau

L’aspect inhabituel de Saturne pourrait provoquer un événement inattendu. Notamment pour les natifs du second décan. Ceci heurtera sensiblement vos finances d’une manière ou d’une autre. Il peut s’agir d’une entrée d’argent telle qu’un héritage ou encore une gratification professionnelle. A l’inverse, une défaite à un jeu d’argent ou un remboursement important pourrait entrainer une perte importante et soudaine. Soyez donc attentif et vigilent tout au long de la semaine pour ne pas être surpris.

Gémeaux

La confusion s’installe au sein de votre travail. La cause ? Un climat très émotionnel qui vous prend par surprise. C’est normal, quand l’affectif prend le pas sur la raison, vous êtes mal à l’aise. Le 10, prenez du recul. Le 11, vous y voyez plus clair en dédramatisant la situation. Vous bénéficiez d’un solide soutien planétaire pour désamorcer vos inquiétudes.

Cancer

Semaine qui sera assez favorable pour votre vie sentimentale ! Grâce à la bénédiction de Vénus, vous aurez de grandes chances de rencontrer quelqu’un avec qui vous aurez de nombreux atomes crochus. Restez vous-même, vous avez beaucoup de charme, votre personnalité est un réel atout de séduction. En couple, votre bien-aimé(e) sera aux petits soins pour vous et cela vous fera le plus grand bien ! Toutes ces marques d’affection et ce soutien vous redonneront des forces pour affronter les petits ennuis quotidiens.

Lion

Malgré vos efforts, vous avez du mal à gérer vos émotions et rester de marbre au travail. Changez de perspective et regardez avec confiance et détachement à ce qui peut surgir du chaos ou de la confusion. Vous ne risquez pas chose, rien que de bonnes surprises. Le pacte entre Mercure et Pluton en Capricorne offre un solide un filet de sécurité à vos angoisses.

Vierge

Cette semaine sera extrêmement positive du point de vue de votre santé ! Vous aurez la chance d’avoir une bonne résistance immunitaire, ce qui ne vous dispensera tout de même pas de faire attention aux virus qui traîneront (il serait plus raisonnable de ne pas faire la bise à votre collègue qui tousse à en cracher ses poumons, même s’il insiste !). Vous aurez également un excellent moral ! Rien ne pourra vous miner cette semaine, vous serez heureux et détendu. Si vous attendez des résultats d’examens, ces derniers devraient être bons.

Balance

Le 6, un rêve, une coïncidence met en scène une situation familiale laissée dans l’ombre. Ne faites pas l’autruche, prenez ce signe au sérieux. Rien de grave, les astres vous offrent l’occasion de traiter cette question. Le 10, tout est réuni pour clore le sujet. Profitez d’un climat favorable pour régler un dossier juridique ou financier d’origine familial.

Scorpion

Les affaires privées continuent de mobiliser votre énergie. Après la famille, place à l’amour. Le 8, les célibataires s’émancipent et suivent l’appel du cœur. Il est bien trop fort pour passer à côté. Même état d’esprit du côté des couples, votre créativité amoureuse est sans limite. Vous qui aimez tant tester vos limites et vous dépasser, le ciel vous donne carte blanche.

Sagittaire

Avec son aspect actuel, le soleil agira comme une protection sur toutes les générations de votre famille. L’enthousiasme et le bien-être s’emparera de la plupart de vos proches : enfants, parents, mari, femme… Restez serein et éloignez de vous toutes les inquiétudes à leur propos. Vous constaterez une proximité nouvelle entre les membres de votre foyer. Les rapprochements vous étonneront mais vous combleront de bonheur. Si vous êtes ascendant Bélier, votre perspicacité sera vivement reconnue.

Capricorne

Profitez des derniers jours de Mercure la communication dans votre signe pour exprimer votre vision de l’avenir à vos proches. Le courant passe admirablement bien avec les enfants. Cette situation est aussi favorable aux célibataires qui souhaitent exprimer leurs sentiments. Sous l’influence de Vénus et Neptune en Poissons vous lâchez les «Je t’aime » comme jamais.

Verseau

Grâce à l’arrivée de la planète Saturne dans votre horizon sentimental, vous verrez votre situation enfin s’apaiser, notamment pour les ascendants Capricorne. Après la résolution de quelques soucis sans gravité, vous retrouverez un équilibre amoureux avec votre partenaire. Les personnes célibataires risqueront quelques déceptions potentielles, mais ne devront pas se décourager. Finalement, les rencontres que vous ferez en fin de semaine seront plutôt propices à découler sur une belle histoire d’amour.

Poissons

Cette semaine, vous redistribuez au centuple tout l’amour et le soutien offerts par vos proches depuis le début de l’année. Vénus a rejoint Neptune dans votre signe. Votre réservoir d’amour déborde. Pour une fois, n’ayez pas peur d’en faire trop, le timing est parfait. Vous êtes entouré de personnes de confiance, vous ne risquez rien en exprimant pleinement vos sentiments.