Horoscope: les prévisions astrologiques de la semaine du 24 au 30 juillet 2023

Amour, travail et argent : découvrez vos prédictions astrologiques pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023, selon l’astronomie, signe par signe.

Bélier

Si vous avez connu une période de soucis de santé, votre état ne sera plus une source de problèmes cette semaine. En effet, Pluton laissera la place à Saturne, qui aura une bien meilleure influence sur votre forme. Restez toute de même prudent, vos réserves ont pris un petit coup. Faites attention à votre sommeil et à votre alimentation, pour pouvoir reremplir votre jauge d’énergie. Côté moral, ça s’améliore dans le même temps. Au niveau physique, vous garderez la forme en vous tenant à l’écart des excès.

Taureau

En famille, vous êtes toujours en mode adaptation au quotidien. Votre sens pratique fait des merveilles : un problème, une solution. Vos proches vous suivent même s’ils traînent un peu les pieds. Le 28, Mercure en Vierge, roi du système D, vient en renfort. Vos efforts payent. La Vierge, le signe qui comprend au quart de tour vos besoins, est d’un soutien en or.

Gémeaux

Vous allez passer une belle semaine au niveau de votre vie sentimentale. Élan d’amour profond et sensualité intense seront au programme ! En effet, Vénus s’installera dans votre ciel, ce qui profitera notamment aux nouvelles relations. Les personnes en couple depuis longtemps bénéficieront aussi d’un coup de pouce de la déesse de l’amour et tenteront de revivre l’insouciance des débuts. Pour les célibataires, vous brûlerez d’envie de rencontrer quelqu’un pour une relation pleine de charme et d’affection.

Cancer

Focus sur vos ressources : physiques, mentales ou financières. Vous vivez un moment intense où votre engagement est total. Soyez lucide sur ce que vous êtes capable de dépenser comme énergie ou moyens financiers. Écoutez les conseils de vos amis, vous manquez de recul. Le Taureau, le signe le plus amical et efficace pour faire l’audit de votre situation.

Lion

Dans la sphère professionnelle ou financière, vous contournerez les difficultés avec audace et bravoure. Ceci grâce au soutien de Saturne. Malgré les faiblesses en cours de route, vous tiendrez bon ! Plutôt que de laisser tomber, vous préférez franchir la ligne d’arrivée. C’est aussi le moment de vous plonger dans des activités intellectuelles qui ouvriront la voie à de nouvelles pistes professionnelles. La situation est idéale pour obtenir une promotion ou bien commencer une reconversion.

Vierge

Coup de projecteur sur un aspect caché de votre personnalité ou de votre passé. L’amas de planètes en Lion met en lumière des sentiments refoulés ou des souvenirs mis sous le boisseau. Le 28, Mercure, votre planète, entre dans votre signe et libère votre parole. N’hésitez plus. Le Taureau, l’ami de toujours, qui peut vous aider à libérer désirs et émotions.

Balance

Vos enfants, votre compagnon de vie, vos amis, vos parents… Une grande partie de votre entourage rendra grâce à votre caractère altruiste. Vous serez heureux de voir tout ce petit monde vous montrer des signes d’affection. Vous recevrez de délicates attentions qui vous enivreront de joie et d’énergie pour la semaine. Si vous êtes du deuxième décan, vous témoignerez une attention toute particulière envers une personne qui a été présente pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Lire la suite de l’horoscope semaine Balance

Scorpion

En famille, lâchez du lest cette semaine. Ce conseil s’applique notamment à ce deuxième décan. La vie en communauté demande souvent de s’adapter au rythme de chacun. Les membres de votre foyer voudront à tout prix préserver leur espace vital. Et vous aussi ! Un lieu, grand ou petit, mais propre à chacun, participe au bien-être collectif. Si vous prévoyez des vacances en famille prochainement, équilibrez les moments de liberté et les activités en groupe. La joie de se retrouver triomphera.

Sagittaire

Toujours très mobilisé par un projet personnel en plein développement, vous faites face à de possibles complications ou retards. Rien de grave, c’est les vacances ! Faites une pause si vos interlocuteurs ne répondent plus à l’appel. Profitez de la trêve estivale pour recharger vos batteries. Le Taureau, ce bon vivant qui vous aide à décompresser au quotidien.

Capricorne

Vous appréciez les belles choses, mais celles-ci ont un prix. L’envie irrésistible de vous offrir une belle montre ? Le besoin urgent de vous acheter le dernier jean à la mode ? Fortement influencé par la planète Vénus, vous voudrez faire des folies dans vos dépenses. Attention, votre carte bancaire risquera de chauffer ! Vous n’aurez cependant pas forcément le budget qui vous permettrait de dépenser sans compter. Pour combler vos désirs sans être dans le rouge, optez pour la modération quand c’est possible.

Verseau

À la recherche de l’amour avec un grand A, vous commencez à désespérer un peu de le trouver. Votre situation devrait enfin changer cette semaine, avec l’influence précieuse sur votre signe de la déesse de l’amour. Ne vous précipitez pas, prenez le temps plutôt que de risquer d’étouffer votre nouvelle conquête. En couple, vous estimerez que vous avez une chance inestimable de l’avoir et vous chérirez cette relation comme un trésor. Vous en ferez beaucoup, limite un peu trop. Un conseil : soyez plus tempéré.

Poissons

Les questions pleuvent. Les astres s’activent dans le secteur de la communication. Ne jouez pas les anguilles ! Vos proches, votre chéri attendent des réponses claires de votre part. Le 28, Mercure, le messager des dieux, fait son entrée dans la maison du couple. Engagez la discussion. Le Capricorne, le signe le plus inspirant pour faire preuve de maturité.

