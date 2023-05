Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 22 au 28 mai 2023

- Publicité-

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir. Argent, Amour, Bonheur, santé,… Découvrez les prévisions astrologiques signe par signe pour cette semaine du lundi 22 au vendredi 28 mai 2023.

Bélier

Sous la douceur de la planète Vénus, l’heure est aux confidences avec votre entourage amical. Vous ne mâcherez pas vos mots et irez droit au but. Vos amis sauront également vous faire part de leur ressenti et vous révéler des secrets. Vous pourriez par ailleurs recevoir une déclaration affectueuse à laquelle vous ne vous attendiez pas. Dans votre cocon familial, l’ambiance est d’un calme olympien. Cela vous conviendra tout à fait. Si vous avez des enfants en bas âge, leur obéissance vous apaisera.

Taureau

En famille, Mars donne un coup d’accélérateur à vos projets. Le temps de la décision approche. Action, réaction ? Ce n’est pas votre mode de fonctionnement. Modérez les ardeurs de vos proches. Certains points sont encore à éclaircir avant de signer un devis ou un contrat. Profitez des pouvoirs de Vénus, la diplomate, de passage dans le secteur de la négociation.

Gémeaux

Vous avez le goût du jeu et vous aimez prendre des risques, notamment sur des investissements financiers. Toutefois, si vous ne faites pas attention, vous pourriez mettre en péril votre capital, voire perdre beaucoup d’argent. En effet, ce n’est pas la meilleure période pour faire des placements. En attendant une meilleure influence des astres, vous ferez mieux de privilégier la vigilance et la mesure, plutôt que l’imprudence et l’audace. Et si vous souhaitez investir malgré tout, jouez la carte de sécurité.

Cancer

Le 23 mai, des tensions surgissent au sein de votre cercle amical ou associatif. La cause ? Dépense, budget, remboursement… Un souci d’argent crée la zizanie. Pas de panique, ce n’est pas très grave. Une discussion franche et sincère, un peu de douceur et d’écoute et tout s’arrange. Vous bénéficiez des talents de médiatrice de Vénus, en résidence dans votre signe.

Lion

Vous bénéficierez de l’aura du Soleil dans le domaine professionnel. C’est pourquoi vous ne manquerez pas d’idées et d’énergie ! Cela vous permettra d’être très productif dans vos démarches ou dans votre travail. Vous enchaînerez les projets comme si de rien n’était. Ce dynamisme étincelant irradiera les personnes qui vous entourent. Veillez néanmoins à ne pas vouloir trop en faire et pensez à lever le pied. Ce serait bien dommage de vous éreinter à la tâche. Prudence quand même cette semaine.

Vierge

La concrétisation d’un projet pro ou perso avance. Mais cela va beaucoup trop vite pour vous. Ne cédez pas à la pression, la deadline n’est pas encore arrivée. Accordez-vous un temps de réflexion pour prendre conseil auprès d’un ami ou d’un proche, histoire de vous rassurer. Profitez du soutien précieux de Vénus dans le secteur des amitiés, vous n’êtes pas seul.

Balance

Semaine pleine de tensions pour vous… La fatigue, le stress, les tracas éventuels : vous accumulez les ondes négatives ces derniers temps. Vous aurez donc un grand besoin de souffler ! Accordez-vous des moments rien qu’à vous. Prenez donc le temps de faire des activités qui vous détendent et qui vous plaisent : faire du sport, lire un bon livre, aller voir un film au cinéma… Peu importe, tant que cela permet d’évacuer. Pensez également à vous reposer. Votre forme générale n’en sera que meilleure.

Scorpion

Dans votre famille, depuis votre plus jeune âge, on vous surnomme affectueusement le pacificateur. Semaine après semaine, vous arrivez à résoudre tous les soucis du quotidien. Selon une échelle de gravité établie à l’avance par vos soins, votre sérénité apaise les disputes ainsi que les rancunes. Face à votre zen attitude légendaire, aucun des problèmes cités précédemment n’a le temps de s’installer. Comme par magie, tout s’efface au profit de l’apparition du Soleil que vous êtes.

Sagittaire

Après un début de semaine hyper actif et plein de promesses, la machine se grippe pour des raisons d’ordre purement pratique. Retour à la réalité, vos journées n’ont que 24 heures. Revoyez votre organisation, votre agenda. D’autres solutions s’offrent à vous, demandez de l’aide ou un délai. Vénus, la planète de la tempérance, vous aide à faire les compromis nécessaires.

Capricorne

Rayonnante, apaisante, charmante, cette semaine débute dans les meilleures conditions. La venue du Soleil devrait placer tous vos projets sur le devant de la scène et leur attribuer les éloges qu’ils méritent. Ainsi révélées, vos idées seront appréciées par votre entourage amical et familial. D’ailleurs, seule votre motivation vous évitera l’impasse sur les moyens mis à votre disposition. À vous de les concrétiser. La marche arrière vers les regrets demeure strictement impossible.

Verseau

Un laisser-aller sur le plan financier pourrait faire surface ces prochains jours. Vous aurez la possibilité de rectifier le tir en vous arrêtant à temps. Prenez garde, les tentations ne vous faciliteront pas la tâche. Cependant votre force mentale vous reconduira vers le droit chemin. Engagez-vous à faire vos comptes de manière systématique. De cette façon, vous vous protégerez des mauvaises surprises en fin de semaine. Si vous êtes ascendant Poisson, diminuez aussi les achats sur internet.

Poissons

Boosté par une belle énergie affective et amoureuse, vous voilà prêt à soulever des montagnes. Attention à ne pas surestimer vos forces et vos ressources. Vous ne pourrez pas tout faire, tout assumer et tout donner par amour. Gare au coup de fatigue et au découvert à la banque ! Les planètes en Taureau réveillent votre bon sens et accompagnent vos décisions.

