Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 21 au 27 novembre 2022

Une nouvelle semaine vient encore de s’ouvrir. Beaucoup de personnes se posent déjà la question de savoir comment se déroulera-t-elle. Découvrez les prévisions des astrologues, signe par signe.

Bélier

Quatre planètes en Sagittaire vous remettent le pied à l’étrier. Vous êtes motivés à relever des défis (Soleil), proposer des idées créatives (Lune), disposer d’un bon réseau de contacts pour réaliser vos projets (Mercure). Mixer le tout, les succès sont au rendez-vous. Le plus : Quant à l’amour, Vénus vous inspire des sentiments forts, de confiance et de connivence.

Taureau

Parfois, pour recharger ses batteries, on a juste besoin de passer un moment en compagnie de sa famille. Dans ces conditions, il ne vous reste plus qu’à arranger les choses. À l’avance, programmez-vous quelques heures pour rendre visite à votre vieille tante malade. La situation demeure identique quand vous cuisinez un repas à partager avec vos frères et sœurs. Vous verrez, plus que de leur faire plaisir, ce moment échangé va vous donner des forces pour affronter la dureté du quotidien.

Gémeaux

Après avoir slalomé entre les difficultés, vous descendez tout schuss vers le bonheur. La situation se stabilise, le budget s’équilibre, vous regardez l’avenir l’esprit confiant, déterminez à consolider vos acquis. La concentration et la vigilance sont de mise pour réussir la mission. Le plus : Le climat affectif est positif, chacun fait preuve de bonne volonté pour que tout se passe bien.

Cancer

Mercure vous suggère explicitement de renforcer le travail en équipe dans votre sphère professionnelle. C’est le moment pour vous d’expliquer vos idées les plus créatives et de mettre en place des projets prometteurs. Vous contribuerez avec entrain à la réflexion collective. Attention, certains tempéraments pourront parfois se confronter et ne pas tomber d’accord. Natifs du premier décan, vous vous montrerez assez futé pour trouver des arrangements qui conviennent à tous les collaborateurs.

Lion

Vénus vous déleste de vos obligations, vous avez carte blanche pour aimer en liberté le cœur en apesanteur. En Sagittaire, notre gracieuse planète apporte des notes exotiques à votre union, un voyage en préparation par exemple. La conjoncture est propice à déménager. Le plus : Célibataire, les conditions sont réunies pour croiser l’âme sœur au cours d’un déplacement.

Vierge

Votre maison vous soutiendra dans la communication entre vos proches et vous. Vous chercherez à déceler les messages cachés, ce que votre entourage veut vous faire comprendre à demi-mot. Pas toujours facile de deviner le ressenti de l’autre avec justesse. Pour cela, vous réfléchirez grandement à une façon originale de discuter et de renouveler les conversations. Vous entretiendrez ainsi des échanges plutôt approfondis. Ascendants.

Balance

Balance, vous persévérez dans l’art de la persuasion. Vous devez votre spontanéité à l’influence pétillante du duo Mercure/Vénus en Sagittaire. Les affinités sont immédiates, évidentes, les idées fusent avec l’envie de lancer des projets en commun. Côté pro, le charisme et l’éloquence sont un visa pour le succès. Le plus : Le Sagittaire est un aventurier, l’occasion pour vous d’explorer d’autres horizons si le cœur vous en dit.

Scorpion

De nombreuses idées s’agiteront dans votre tête, avec le soutien de la planète Neptune. Votre ambition de réaliser de nouveaux projets augmente avec le temps. Vous travaillerez d’arrache-pied mais en solitaire pour le moment. Effectivement, vous voudrez éviter certains questionnements émanant de votre entourage. Continuez sur cette lancée en notant par écrit tout ce qui vous semble important. Vous aurez alors une idée bien plus précise de vos futures réalisations ! Croyez en vous

Sagittaire

Youpi ! Réjouissez-vous, le binôme Mercure/Vénus lance une nouvelle vague de projets aux enjeux fructueux. Vous pouvez grossir vos revenus, investir, consolider vos acquis. On n’a rien sans rien bien sûr mais la chance s’associe à vos efforts pour vous faciliter la tâche. Le plus : Célibataire ou en couple, la Lune est de la partie jeudi pour vous inciter à vous réinventer côté cœur.

Capricorne

La situation instable d’un proche vous révoltera. Vous dénoncerez une injustice et vous serez à ses côtés. Il est peut-être question ici d’un licenciement abusif, d’un endettement ou d’un problème juridique. En bon protecteur, vous l’aiderez à affronter avec courage cette situation difficile. Cette période révélera votre esprit solidaire et combatif. Les astres seront derrière vous, en particulier la planète Mars. Si vous êtes ascendant Sagittaire, mesurez vos émotions qui risquent d’être excessives.

Verseau

Amoureuse frondeuse, vous mixez la séduction et la provocation. C’est à Vénus que vous devez votre aplomb, sa présence en Sagittaire incite à faire preuve d’audace. En couple, vos décisions font loi, votre partenaire y adhère sans sourciller. Célibataire, forcez le destin vous ferez mouche. Le plus : Le culot se révèle aussi payant côté pro, vous prenez le pouvoir, décrochez le poste ou la promo.

Poissons

Des incohérences vous sautent aux yeux dans votre cadre professionnel. Poussé par la planète Mars, vous n’hésiterez pas à le signaler haut et fort. Coûte que coûte ! Soyez limpide dans vos propos pour ne froisser personne. Votre parole doit mettre en lumière des problèmes non réglés mais ne doit pas être mal interprétée. De cette manière, vous serez probablement soutenu et écouté grâce à votre franchise. Votre détermination sera couronnée de succès et rétablira une ambiance plus que positive.