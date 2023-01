Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 16 au 22 janvier 2023

Une nouvelle semaine vient encore de s’ouvrir. Découvrez dans cet article ce que vous réserve les astres.

Bélier

Tenez-vous prête à endosser de nouvelles responsabilités professionnelles. Entre le 18 et le 20, vous recevez des soutiens planétaires majeurs qui valident et donnent du poids à vos ambitions personnelles. Osez formuler vos idées, vos projets. On vous écoute avec le plus grand intérêt. Profitez d’un pacte entre le Soleil et Pluton pour assoir votre autorité et votre pouvoir.

Taureau

Beaucoup de personnes croient qu’en laissant les choses se décanter, tout finit par s’arranger. Cela peut fonctionner dans une petite famille. Certes, les fratries nombreuses possèderont des repères pour distinguer celui qui ne va pas, celle qui reste amoureuse, ceux qui ont besoin d’un coup de pouce financer. Dans tous les cas, pour éviter qu’un malaise perdure, vous devez réagir rapidement. Dialogue, soutien, empathie. Avec de tels ingrédients, d’une semaine à l’autre, tout peut s’arranger en un temps record.

Gémeaux

Difficile pour un Gémeaux pressé de plonger dans les profondeurs de sa psyché pour regarder en face ce qui l’empêche d’aller au bout de ses ambitions. Posez-vous les bonnes questions, ce n’est pas du temps perdu. La réussite d’un projet encore embryonnaire dépend de ce travail personnel. Utilisez vos talents d’écriture pour verbaliser vos peurs et les chasser.

Cancer

D’humeur sportive, vous savourez les joies de la course à pieds matinale ou de la séance d’aquagym le weekend. Un moment salvateur qui vous fait oublier toutes vos préoccupations quotidiennes pour respirer. Après l’effort, le réconfort ! Votre corps réclamera toutes sortes d’aliments, aussi bien sucrés que salés. Sachez rester modéré même si la tentation est grande. Optez pour des plats faits maison et résistez à la paresse qui vous emmène au rayon surgelé de votre supermarché !

Lion

La Nouvelle Lune du 21 annonce une prochaine étape dans votre vie amoureuse. Dans la foulée, la conjonction entre Vénus et Saturne scelle un engagement profond et sincère. Cela entraîne des changements au quotidien, les responsabilités sont redistribuées d’un commun accord. Les célibataires profitent de cet avis de beau de temps côté cœur pour afficher leurs envies.

Vierge

Vous voilà tout prêt à brûler ce que vous avez adoré… Les charmants défauts qui vous séduisaient tant chez l’autre vous arrachent aujourd’hui des grimaces d’irritation. Pire que tout, ce n’est pas ce que l’autre fait qui vous agace, mais ce qu’il est. L’influence de Mars fait de vous un despote muet. Vous torturez l’autre par vos silences, vos gestes (vous levez les yeux au ciel très souvent) et vos soupirs. Célibataire, vous paraissez agréablement surpris par la liberté qu’offre la séduction virtuelle.

Balance

Votre côte d’amour continue de flamber sur la roue du Zodiaque. Cette semaine, honneur aux célibataires qui reçoivent les effets bénéfiques d’une Nouvelle Lune dans la maison des rencontres. Vous voilà enfin prête et libre de plonger dans une nouvelle aventure. La fusion entre Vénus et Saturne offre de belles perspectives pour construire une relation solide et durable.

Scorpion

Votre semaine sera en grande partie conditionnée par la planète Vénus. Cette influence se traduira par une forme de relâchement au travail. Fatigue ou ennui, quelle que soit la cause, vous déciderez de lever le pied pendant un temps. Utilisez cette parenthèse à bon escient mais ne laissez rien d’inachevé. Vos finances, quant à elles, se portent plutôt bien. Vous ralentirez des dépenses parfois excessives et parviendrez à faire des économies. Un petit plaisir de temps à autre ne sera pas de refus !

Sagittaire

Ça paye ! Vos affaires décollent, vos finances aussi ! Les conditions sont parfaites pour obtenir ou renégocier un prêt, une augmentation de salaire, un budget. L’alliance entre Vénus le charme et Saturne la sagesse dans la maison de l’argent valorisent votre projet et sa présentation. Mercure redevenu direct met en avant vos talents de négociateur et votre sens des affaires.

Capricorne

La force de la planète Mars présage un début de semaine dynamique. Vous gérerez votre vie familiale et votre planning avec une main de maître ! Vous serez très organisé et trouverez même le temps de vous occuper de vous. En effet, par habitude, vous pensez souvent aux autres avant tout. Surtout si vous êtes ascendant Vierge. Choisissez de vous dorloter cette fois-ci. Vous pouvez vous le permettre. Offrez-vous une sortie entre amis ou même quelques jours de vacances pour vous récompenser.

Verseau

Vous évacuerez toutes les tensions de la journée auprès de votre cercle familial. Votre Maison VII renforcera la saveur de vos tête-à-tête en compagnie de votre concubin(e) si vous vivez en couple. Si vous êtes parent, vous ressentirez le besoin de parfaire votre éducation en transmettant davantage vos valeurs et votre savoir. Entre amis, vous serez à l’écoute et disponible pour les conseiller. Vous laisserez place à l’authenticité et au naturel. En bref, vous verrez la vie du bon côté !

Poissons

En famille, vous êtes au pied du mur. Le 12, Mars l’action cesse de reculer. C’est oui ou c’est non, tout le monde est suspendu à votre décision. Faites appel à un ami ou un expert pour consolider votre choix. Par chance, les astres facilitent vos projets. Au cours de cette phase de libération, vous recevez le soutien inconditionnel de vos amis.