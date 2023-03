Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 13 au 19 mars 2023

Nouvelle semaine, nouveaux défis. Amour, travail et argent, découvrez vos prédictions astrologiques pour la semaine du 13 mars 2023, signe par signe.

Bélier

Cette semaine, votre cœur sensible ne vous prédispose pas à avoir des conversations ouvertes et directes avec l’être aimé. Bélier, vous devriez savoir apprivoiser cette timidité qui vous paralyse lorsqu’il s’agit d’aborder des sujets qui touchent à votre vie affective. D’ailleurs, votre sixième sens pourrait s’éveiller. Rassurez-vous, vous ne communiquerez pas avec les morts…. Vous pourriez simplement avoir des pressentiments qui se révéleront exacts par la suite. Il ne faut jamais hésiter à faire confiance à son intuition, car elle permet d’éviter les faux pas. Si vous venez de rencontrer quelqu’un, il est possible qu’une nouvelle étape s’ouvre à vous. Cela est sans doute dû à votre ouverture d’esprit. Si vous continuez ainsi, votre histoire deviendra de plus en plus intense. Et à tous points de vue…

Taureau

Avec la présence de la maison VI dans votre ciel astral, vous pourriez être touché par des contractions musculaires suite à un long effort physique ou un faux mouvement. Même si vous êtes de nature résistante, ne forcez pas plus et ménagez-vous ! Il vaut mieux reposer votre corps pour retrouver la forme en douceur. Essayez-vous à l’automassage par exemple pour apaiser la douleur. Pensez aussi à vous hydrater en buvant beaucoup d’eau. Vous devriez récupérer une santé de cheval en quelques jours.

Gémeaux

Côté pro, vous voilà face au mur de la réalité. Clarifiez vos objectifs, vérifiez le CV de vos interlocuteurs, vous manquez d’informations. Du 15 au 17 mars, vous êtes dans le flou. Pas d’inquiétude, le doute est protecteur quand il s’agit de faire le ménage dans ses illusions. Le 19, Mercure votre planète s’installe en signe ami, clarté et confiance sont de retour.

Cancer

L’amour prend parfois des tournures inattendues ? Et il faut savoir le reconnaître sous toutes ses coutures. Et c’est peut-être là votre problème du moment. Cancer, vous êtes trop figé et ne vous ouvrez pas à d’autres formes de relations. Vous devriez essayer d’être plus réceptif à d’autres expériences et à d’autres rencontres. Vous découvrirez des mondes passionnants…. Mais cette semaine, vous sentirez que l’amour vous donne des ailes. Vous voyez les choses en grand. Mais commencez par vous discipliner et par canaliser cette énergie créatrice. Avant de construire une cathédrale, construisez d’abord pour vous deux un petit nid d’amour bien chaud… Attention, si vous lui donnez tout d’un coup, il pourrait avoir envie de partir…

Lion

Cette semaine votre santé vous joue des tours, notamment à cause d’un manque de soin de votre part. Vous faites preuve d’un certain laisser aller : vous choisissez d’ignorer certains problèmes par peur de ce que vous allez rencontrer. Il serait plus raisonnable de prendre les choses au sérieux tout de suite : un petit bilan s’impose, pour vous rassurer et repartir du bon pied. Votre moral est aussi troublé par ces problèmes intempestifs, et vous gagnerez en quiétude une fois qu’ils seront derrière vous !

Vierge

Mars met une grosse pression au boulot. Vous détestez être prise de court et travailler en mode improvisation. Vous n’êtes pas obligée de tout accepter, surtout si cela heurte vos principes. Le 16 mars, Vénus vous rappelle vos valeurs. Posez vos conditions ou dites non tout simplement. En cas de révolte, vous n’êtes pas seule et ne risquez pas grand-chose au final.

Balance

Vous passez trop souvent pour une personne un peu rigide et victime d’un conformisme excessif. Balance, vous devriez faire en sorte que l’imagination et la sensibilité soient au moins aussi importantes que les bonnes manières et le respect des valeurs fondamentales. Vous devriez donc faire preuve de plus de personnalité et savoir trouver vos opinions en dehors des schémas préétablis. Il y a fort à parier que vous serez dans un bon état d’esprit pour attaquer une semaine de travail acharné, mais cet entrain sera tempéré par l’envie d’être ailleurs qu’au bureau…. Vous rêvez de faire quelque chose de différent ? Il y a de fortes chances que vous puissiez satisfaire ce désir. Si vous êtes célibataire, vous devriez appeler un ami pour sortir boire un verre.

Scorpion

La planète Uranus vous suggère d’éveiller votre curiosité au sein de votre environnement professionnel. Entamez des discussions avec les autres équipes, évaluez votre domaine de compétences, apprenez de nouvelles disciplines, imaginez des ateliers en groupe… Ces initiatives vont vous enrichir et vous motiver. Elles créeront des ondes positives et susciteront la sympathie de vos collaborateurs. Vous vivrez des moments d’échanges constructifs qui participent à votre bonheur au travail.

Sagittaire

Vous aimeriez qu’il y ait un peu de mouvement dans votre vie sentimentale, histoire de donner un coup de fouet à votre quotidien. Mais, Sagittaire, tout dépend bien sûr de votre envie du moment, c’est-à-dire une relation sérieuse et durable ou un simple coup d’un soir. Dans tous les cas, ne lui promettez pas la lune si vous n’êtes pas sûr de vos sentiments, vous ne voudriez pas passer pour quelqu’un de prétentieux et d’insensible ! Cette semaine, vous aurez une envie irrépressible de communiquer. De bouche à oreille, par mail ou par courrier, vous aurez l’impression d’entrer dans une autre dimension où les relations sont fluides. Au bureau, il ne faudra pas vous laisser tenter par des bavardages abusifs, car vous pourriez vous faire remarquer.

Capricorne

Cette semaine, misez tout sur la communication, votre planche de salut pour maximiser vos chances côté cœur. En couple, un désaccord surgit au sujet du comportement d’un membre de la famille. Le 18 mars, tentez une médiation. Les célibataires ont tout intérêt à exprimer leurs sentiments. Laissez-vous guider par la voie du cœur et de l’empathie. Ça marche à tous les coups.

Verseau

Le moment est venu pour vous de cesser de faire preuve d’insouciance dans vos relations amoureuses. Vous ne pouvez pas être comme le chien dans la crèche, qui ne mange pas et ne laisse pas manger les autres… Verseau, à force de jouer l’amoureux libéral et libertin, un peu indifférent, vous finirez par perdre le contrôle. Vous confondez engagement et enfermement et vos promesses ne sont jamais que des paroles en l’air… Ne pensez-vous pas qu’il est temps de passer à autre chose ? Ce pourrait être une semaine parfaite pour partager de l’amour et de l’affection avec ceux qui sont importants dans votre vie. Une carte, une simple lettre ou un petit cadeau, c’est tout ce dont vous avez besoin pour montrer votre affection. Non seulement vous ferez une bonne action en faisant plaisir à quelqu’un, mais vous passerez également le meilleur moment de votre vie.

Poisson

Sous l’effet de la planète Mercure, vous parviendrez à communiquer de façon plus aisée avec votre entourage familial. Si vous avez des enfants, ces derniers écouteront d’une oreille attentive vos conseils et vous feront confiance. Dans votre cercle amical, l’heure est aux retrouvailles. Vous pourriez recroiser des personnes proches perdues de vue. N’hésitez pas à faire le premier pas et à les contacter. Même un simple coup de téléphone pour prendre des nouvelles sera reçu comme il se doit.