Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 10 au 16 avril 2023

Une nouvelle semaine s’est encore ouverte. Argent, Amour, bonheur,… Découvrez les prévisions astrales du lundi 10 au dimanche 16 avril 2023.

Bélier

Charmeuse. Portée par une belle dynamique côté relationnel, plusieurs options s’offrent à vous pour booster vos affaires : renouer avec de vieilles connaissances, lancer des négociations avec votre employeur, poser les bases d’une activité en solo. Votre point fort ? Le charme et l’assurance. L’arrivée de Vénus dans le secteur de la communication vous donne un sérieux avantage.

Taureau

Au travail, vous ressentez un certain climat de compétition qui règne au sein de votre équipe. En recherche, vous serez stimulé par de nouveaux challenges. Vous appréciez, car cela booste votre motivation. La compétition est une excellente occasion de montrer ce que vous valez vraiment, de vous surpasser et surtout d’améliorer votre savoir-faire. Vous avez donc envie de vous donner à 1000 %. Veillez toutefois à garder votre sang-froid avec votre entourage, au risque de créer des tensions malsaines qui nuiraient au travail de chacun.

Gémeaux

Le 11 avril, Vénus la séductrice s’installe dans votre signe. Misez sur votre abondant carnet d’adresse pour booster la remise à plat de votre activité pro. Vous multipliez les contacts, les exposés. Attention, de ne pas surcharger d’infos vos interlocuteurs. Soyez plus précise et concise. Pluton bouscule vos références, vos cadres de pensées, de quoi faire la différence.

Cancer

Vous portez un intérêt tout particulier à vos finances, ainsi qu’aux possibilités qu’elles peuvent vous offrir. Vous aimez investir pour faire fructifier votre argent au maximum. Vous souhaitez augmenter vos rentrées d’argent et vous êtes à la recherche de revenus supplémentaires. Cependant, cette semaine, les astres ne jouent pas en votre faveur. Il serait donc plus judicieux de ne pas tout flamber et de préserver votre capital pour le moment. Un peu de patience, les astres vous seront bientôt davantage favorables.

Lion

Faites un break côté pro. Vénus la déesse de l’amour s’installe en Gémeaux. Elle ouvre de nouvelles pistes d’échanges et de rencontres. Célibataires, un ami refait surface. Vous êtes sous le charme. En couple, votre relation se transforme. N’ayez pas peur des changements qui s’annoncent. Saturne la loyauté, Mars le désir œuvrent en coulisse pour soutenir vos amours.

Vierge

Avec l’impulsion de la planète Mercure, vous déborderez d’énergie et de vitalité ! Veillez tout de même à ne pas vouloir trop en faire : ce soudain débordement de dynamisme pourrait rapidement s’essouffler, au risque de tomber à plat si vous n’y prêtez pas attention. Par ailleurs, vous pourriez ne pas réussir à tout faire et donc de vous décevoir. Faites en sorte que cette énergie booste votre motivation plutôt qu’elle ne vous tire vers le bas. Ce serait dommage de vous miner pour une mauvaise gestion.

Balance

Nouveau cap. Les grandes manœuvres amoureuses se poursuivent. La nouveauté ? Vous êtes confiante et claire sur vos intentions. Vénus votre planète s’installe dans la maison des projets. En couple ou en solo, vous êtes au seuil d’une aventure qui va vous faire voyager en vrai ou pas. Côté cœur, Pluton la transformation dévoile ce qui vous attire le plus. C’est une surprise.

Scorpion

Si l’on devait résumer la philosophie de votre signe, on dirait que vous mettez toujours un peu de blanc pour camoufler le noir. Cette méthode Coué colorée vous a déjà aidé par le passé à affronter des évènements dramatiques. Plus qu’une révélation, ce contraste entre le positif et le négatif vous sert de tremplin pour viser les étoiles. Du coup, vu les nuages annoncés cette semaine, on vous conseille de rajouter une lichette de rose. Personnifiée par l’amour de vos proches, cette nuance agira sur votre ciel autant qu’elle apaisera.

Sagittaire

Sincère. Le 11 avril, l’arrivée de Vénus dans la maison des relations remet votre vie personnelle au centre du jeu. En couple, en famille, branle-bas de combat, les changements en cours provoquent moult débats et discussions. Jouez la carte de la franchise, c’est le moment de tout mettre sur la table. Les astres vous encouragent à sortir les fantômes du placard. Succès garantit !

Capricorne

Alangui, fatigué, sinistre, vous n’avez envie de rien. Votre patient partenaire a beau vous encourager à sortir, vous n’en faites rien. Frappé de torpeur, vous attendez sans savoir quoi. Pluton vous pousse à l’autodestruction. Vous voulez tester les limites de l’autre et vous assurer qu’il supporte votre indolence. Quitte à vous mettre en péril. Rassurez-vous, la conjoncture astrale semble vous mettre à l’abri de toute crise de couple. Célibataire, vous préférez annoncer vos défauts en premier, pour qu’ils ne soient pas découverts plus tard. Une stratégie originale, honnête et peut-être payante…

Verseau

Séduite. Vénus l’amoureuse investit l’espace des plaisirs et des rencontres. D’un autre côté Pluton l’intensité vient tout juste de s’installer dans votre signe. Résultat, vous voilà embarquée dans une histoire pas comme les autres. Exit le mental, vos sens prennent les commandes ! Pas question de garder vos distances ! Mars et Vénus les amants.

Poissons

Vous bénéficierez de l’aura du Soleil dans le domaine professionnel. C’est pourquoi vous ne manquerez pas d’idées et d’énergie ! Cela vous permettra d’être très productif dans vos démarches ou dans votre travail. Vous enchaînerez les projets comme si de rien n’était. Ce dynamisme étincelant irradiera les personnes qui vous entourent. Veillez néanmoins à ne pas vouloir trop en faire et pensez à lever le pied. Ce serait bien dommage de vous éreinter à la tâche. Prudence quand même cette semaine !