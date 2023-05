Horoscope: les prévisions astrologiques de la semaine du 08 au 14 mai 2023

- Publicité-

La deuxième semaine du mois de mai 2023 vient de démarrer. Vous vous posez la question de comment sera-t-elle. Argent, Amour, santé, bonheur, travail, … Découvrez les prévisions astrales signe par signe.

Bélier

Mercure retrograde vous invite à prendre le temps de réfléchir à votre sécurité intérieure, à votre rapport à l’argent, à vos besoins d’attachement ou de détachement, à comprendre ce qui vous anime et ce dont vous avez besoin. Venus vous propose d’instiller de la douceur dans votre vie et de ne pas y aller en force, de ne pas imposer votre point de vue mais d’accueillir celui de l’autre.

Taureau

Une distance encore plus grande s’installe entre vous et un membre de votre famille. Vous pourriez chercher à reconquérir le cœur d’un être aimé et réussir haut la main. Certains collègues ou un responsable, peut-être, chercheront à vous mettre des paroles dans la bouche, ou ils dénatureront certains de vos propos. Respirez!

Gémeaux

Sans que vous n’y prêtiez attention, depuis quelques semaines, beaucoup de soucis s’accumulent dans votre esprit. Il y a tant à gérer que vous ne savez pas par quel bout vous devez commencer. Avant de craquer nerveusement, vous devez apprendre à donner un nom à vos tourments. En les ciblant, vous prenez le recul nécessaire pour mieux les affronter avec force et détermination. Du reste, la présence du Soleil dans votre ciel va vous aider à rebondir et à croire en vos capacités de résignation.

Cancer

Venus rejoint Mars dans votre signe. Profitez de ces instants bénis pour exprimer vos sentiments, accueillir l’être aimé dans votre intimité, vous autoriser à aimer. Accueillez la douceur, la chaleur et la sensualité dans votre vie. Venus est porteuse de chance, prospérité et abondance. Jupiter porte vos projets à bout de bras, c’est le moment de croire en vous et en votre bonne étoile.

Lion

C’est le début d’un temps nouveau pour vous, et vous ne serez pas déçu en ce qui concerne l’amour. Tout comme vous, l’être aimé a ses défauts et ses qualités. Vous devrez donc faire preuve d’une grande patience. Certains d’entre vous se sont peut-être retrouvés sous les projecteurs, mais pas pour les bonnes raisons. Si c’est bien le cas, justice vous sera rendue.

Vierge

Dans le cas où vous auriez cessé une activité physique dernièrement, c’est le moment de remettre le pied à l’étrier. Sont notamment concernés les ascendants Sagittaire. C’est l’heure d’enfilez vos chaussures de sport et de réveiller votre corps. Pour décupler les effets bénéfiques, essayez de pratiquer des séances en plein air et proche de la nature. Cependant, ne vous imposez pas d’entrée un niveau d’intensité élevé. Allez-y petit à petit, le temps de chauffer vos muscles et ainsi éviter de les froisser.

Balance

Vénus et Mars dans votre mission de vie vous apportent la chance, l’envie d’y arriver, la niaque, la volonté et l’espoir. C’est le moment de saisir votre chance, de vous lancer dans une activité, de prendre le pouvoir. Votre sensibilité et votre réceptivité sont accrues, votre imagination et votre inspiration aussi, vous voilà plein(e) d’idées. Côté cœur, les choses marchent au ralenti, soyez patient(e).

Scorpion

La relation amoureuse semble s’essouffler depuis que le quotidien est très prenant. Peut-être que l’être aimé traverse une crise de changement en ce moment et qu’il a besoin de votre écoute. Un nouveau départ s’amorce déjà dans votre secteur professionnel. Vous serez reconnu pour votre professionnalisme. Les gens se confieront tout naturellement à vous.

Sagittaire

Vous serez habité par un nouveau dynamisme qui vous accompagnera tout au long de la semaine. C’est avec une facilité déconcertante que vous sauterez de votre lit le matin ! Vous n’aurez aucun mal à suivre votre programme de la journée grâce à votre vivacité exceptionnelle. Cependant, faîtes preuve de vigilance et surveillez votre tension artérielle qui pourrait augmenter. Privilégiez les aliments peu salés, buvez suffisamment d’eau et choisissez des moments propices à la relaxation en cas de stress.

Capricorne

Parfois il est préférable de laisser couler, d’accepter les choses et les gens comme ils sont, de baisser son niveau d’exigence et d’apaiser son mental. Ne prenez pas trop à cœur ce qui se passe autour de vous, faites preuve d’indulgence et de patience. Venus et Mars réchauffent l’atmosphère, votre corps, votre cœur et votre âme. Belle période affective en perspective.

Verseau

Une nouvelle proposition amoureuse risque de vous surprendre. Le succès amoureux vous accompagnera toute la semaine durant et vous risquez de faire des jaloux. Un patron vous fera part d’un projet professionnel, artistique, politique ou d’affaires qui vous emballera par sa nouveauté et le défi à relever. Vous innoverez.

Poisson

Vous aurez envie de gâter vos proches sous l’influence de la lune. Votre humeur vous guidera vers la préparation de bons petits plats cuisinés maison. Par ce biais, vous essayerez aussi de réunir les générations et inviterez d’autres membres de la famille tels que les grands parents, les tantes, les cousins, les petits enfants… La période sera aussi adaptée pour organiser des diners entre avec vos amis. A cette occasion, vous serez tenté de jouer au Cupidon pour les célibataires les plus endurcis.

