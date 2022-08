Horoscope : les prévisions astrologiques de la semaine du 08 au 14 août 2022

Une nouvelle semaine vient de s’ouvrir encore. Amour, travail et argent, découvrez vos prédictions astrologiques pour la période du 08 au 14 août 2022.

Bélier

Vous aurez envie de gâter vos proches sous l’influence de la lune. Votre humeur vous guidera vers la préparation de bons petits plats cuisinés maison. Par ce biais, vous essayerez aussi de réunir les générations et inviterez d’autres membres de la famille tels que les grands parents, les tantes, les cousins, les petits enfants… La période sera aussi adaptée pour organiser des diners entre avec vos amis. A cette occasion, vous serez tenté de jouer au Cupidon pour les célibataires les plus endurcis.

Taureau

Vous êtes habité par une grande fatigue qui vous rend parfois impatient et peu enclin à l’amour et l’être aimé semble s’en plaindre. Vous n’aimerez pas vraiment vous sentir obligé de répondre à ses besoins étant donné que son manque d’attention ajoute du poids sur vos épaules. Au travail, aussi, vous souhaiterez que chacun porte son fardeau.

Gémeaux

Une semaine qui s’annonce houleuse tant vous mettez d’ardeur à contredire votre partenaire. Mercure dans votre ciel agit négativement sur vous et vous pousse à la chicane. A peine votre bien aimé ouvre-t-il la bouche que vous émettez un point de vue contraire, par principe. A croire que vous vous languissez d’un conflit… Si tel est le cas, vous pouvez être rassuré, votre partenaire ne devrait plus être long à donner l’assaut ! Célibataire, vous manquez un peu de naturel, vos prétendants peuvent avoir du mal à vous cerner.

Cancer

L’être aimé se montre plus à cran, contrôlant ou fermé. Votre charme et votre discrétion vous rendent magnétique. Une blessure physique semble faire des siennes. Si c’est le cas, n’hésitez pas à consulter votre médecin . Vous viendrez à bout d’un problème de gestion, de distribution ou d’écriture (si vous êtes auteur) avec une facilité désarmante.

Lion

Sous la douceur de la planète Vénus, l’heure est aux confidences avec votre entourage amical. Vous ne mâcherez pas vos mots et irez droit au but. Vos amis sauront également vous faire part de leur ressenti et vous révéler des secrets. Vous pourriez par ailleurs recevoir une déclaration affectueuse à laquelle vous ne vous attendiez pas. Dans votre cocon familial, l’ambiance est d’un calme olympien. Cela vous conviendra tout à fait. Si vous avez des enfants en bas âge, leur obéissance vous apaisera.

Vierge

La belle Vénus vous fait apprécier le confort douillet de votre foyer en cette période estivale, n’est-ce pas ! Vous goûterez pleinement les soirées passées entre amis et en compagnie de l’être aimé. Vous avez changé d’emploi pour réaliser que le salaire est au rendez-vous, mais les responsabilités aussi et parfois vous doutez d’avoir fait le bon choix. Respirez !

Balance

Une semaine exigeante professionnellement en perspective. Si le travail que vous fournissez est qualitatif, il vous sera demandé d’être plus productif et de multiplier vos efforts. Cela ne posera aucun problème et vous saurez donner le meilleur de vous-même pour aboutir à des résultats brillants. Pour les personnes du premier décan notamment, vous devrez faire à attention à votre organisation : une bonne gestion est la clé de votre réussite. Si vous tenez la cadence, la qualité sera au rendez-vous.

Scorpion

Assez bonne santé en général cette semaine ! Grâce à la présence de la planète Jupiter dans votre ciel, vous serez en forme et vous ne rencontrerez pas de soucis de santé. Moralement, ça roulera aussi ! Vous serez passionné par ce que vous faites. Pensez quand même à vous détendre de temps en temps, en lisant un livre ou en allant vous balader. Pour les personnes souffrant d’une maladie, le climat astral sera plus serein. Les résultats que vous recevrez seront plutôt bons et cela vous rassurera.

Sagittaire

La planète Vénus joue dure en ce moment et les revirements vous incitent à agir avec diplomatie pour ne pas attiser l’agressivité de vos proches et amis. Vous gérez bien ! Le plaisir de travailler ensemble, avec des gens compétents surtout, va teinter l’atmosphère professionnelle. Vous allez assister à des prises de position incontrôlées, survoltées. Ouf !

Capricorne

Gardez-vous bien de faire des promesses. Si vous jugez comme Samuel Butler que « Les serments sont des mots et les mots ne sont que du vent », vous semblez oublier que votre partenaire, lui, les croit. La présence de Saturne dans votre ciel devrait vous inciter à faire preuve de plus de retenue dans vos grandes déclarations. Ne promettez pas plus que vous ne pouvez tenir, sans quoi vous en subirez les conséquences. Célibataire, vous rêvez davantage de complicité que d’amours passionnées.

Verseau

Côté travail, le mot d’ordre de la semaine est la rigueur. Dans un environnement fortement tourmenté, vous êtes le capitaine qui mène son équipage à bon port. Véritable meneur d’hommes, c’est à la lueur de Pluton que vous vous guidez, et c’est elle qui vous sauve des écueils qui menacent votre navire. Gardez le cap et n’en déviez surtout pas, vous en ressortirez grandi aux yeux de tous. En ne cédant pas au chant des sirènes, vous faites preuve d’une présence d’esprit qui vous met à votre avantage.

Poissons

Vous avez peut-être perdu votre petit animal de compagnie et vous faites votre deuil tout doucement. Si vous souhaitez rencontrer l’amour, vous allez devoir vous commettre et oser faire un premier pas dans cette direction. Vous allez connaître une période de créativité exceptionnelle. Vos idées et concepts vont faire du chemin et ils seront appréciés en haut lieu.